Лесной пожар на границе национального парка в Калифорнии. Фоторепортаж
Пожар в округе Марипозе начался 22 июля. По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты (Cal Fire), он уничтожил более 6,3 тыс. га леса рядом с Йосемитским национальным парком
The New York Times со ссылкой на Cal Fire сообщает, что разлетающиеся угли могут уничтожить дома на расстоянии до мили (1,6 км) от линии огня и являются причиной разрушения большей части имущества. На фото обгоревший пикап в районе Джерсидейл в округе Марипоза (Калифорния).
Этот лесной пожар стал одним из крупнейших в этом году в Калифорнии, из района возгораний эвакуировали более 6 тыс. человек, отключили электроэнергию в более чем 2 тыс. домов и предприятий, сообщает Associated Press
По данным Cal Fire, пожар разрушил десять и повредил пять жилых и коммерческих зданий
В тушении пожара задействовано более 2,5 тыс. человек, 280 спецмашин, 17 вертолетов и другой техники