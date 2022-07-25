Лесной пожар на границе национального парка в Калифорнии. Фоторепортаж

С 22 июля в Калифорнии начался один из крупнейших лесных пожаров в этом году. К концу недели его не удалось локализовать. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация, власти эвакуируют местных жителей. Последствия пожара — в фоторепортаже РБК

Пожар в округе Марипозе начался 22 июля. По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты (Cal Fire), он уничтожил более 6,3 тыс. га леса рядом с Йосемитским национальным парком The New York Times со ссылкой на Cal Fire сообщает, что разлетающиеся угли могут уничтожить дома на расстоянии до мили (1,6 км) от линии огня и являются причиной разрушения большей части имущества. На фото обгоревший пикап в районе Джерсидейл в округе Марипоза (Калифорния). В субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение Этот лесной пожар стал одним из крупнейших в этом году в Калифорнии, из района возгораний эвакуировали более 6 тыс. человек, отключили электроэнергию в более чем 2 тыс. домов и предприятий, сообщает Associated Press В выходные представитель Cal Fire Наташа Фауст заявила, что в ведомстве ожидают, что из-за жаркой погоды и усиления ветра рапространение огня усилится. Однако, по данным на вечер воскресенья, пожар был не настолько сильным, как в предыдущие дни По данным Cal Fire, пожар разрушил десять и повредил пять жилых и коммерческих зданий Экстренные службы приступили у осмотру пострадавших районов. Часть дорог перекрыта В тушении пожара задействовано более 2,5 тыс. человек, 280 спецмашин, 17 вертолетов и другой техники Фотото пожара в Калифорнии с МКС По данным Cal Fire, с 4 июля от пожаров в Калифорнии пострадало более 14,2 га лесов, 83 дома, погиб один человек.