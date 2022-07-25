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Лесной пожар на границе национального парка в Калифорнии. Фоторепортаж

С 22 июля в Калифорнии начался один из крупнейших лесных пожаров в этом году. К концу недели его не удалось локализовать. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация, власти эвакуируют местных жителей. Последствия пожара — в фоторепортаже РБК
Фото:Noah Berger / AP
Фото: Noah Berger / AP

Пожар в округе Марипозе начался 22 июля. По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты (Cal Fire), он уничтожил более 6,3 тыс. га леса рядом с Йосемитским национальным парком

Фото:Noah Berger / AP
Фото: Noah Berger / AP

The New York Times со ссылкой на Cal Fire сообщает, что разлетающиеся угли могут уничтожить дома на расстоянии до мили (1,6 км) от линии огня и являются причиной разрушения большей части имущества. На фото обгоревший пикап в районе Джерсидейл в округе Марипоза (Калифорния).

Фото:Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
В субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение
Фото:Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Этот лесной пожар стал одним из крупнейших в этом году в Калифорнии, из района возгораний эвакуировали более 6 тыс. человек, отключили электроэнергию в более чем 2 тыс. домов и предприятий, сообщает Associated Press

Фото:Noah Berger / AP
Фото: Noah Berger / AP

В выходные представитель Cal Fire Наташа Фауст заявила, что в ведомстве ожидают, что из-за жаркой погоды и усиления ветра рапространение огня усилится. Однако, по данным на вечер воскресенья, пожар был не настолько сильным, как в предыдущие дни

Фото:Noah Berger / AP
Фото: Noah Berger / AP

По данным Cal Fire, пожар разрушил десять и повредил пять жилых и коммерческих зданий

Фото:David Swanson / Reuters
Фото: David Swanson / Reuters
Экстренные службы приступили у осмотру пострадавших районов. Часть дорог перекрыта
Фото:Noah Berger / AP
Фото: Noah Berger / AP

В тушении пожара задействовано более 2,5 тыс. человек, 280 спецмашин, 17 вертолетов и другой техники

Фото:NASA
Фото: NASA
Фотото пожара в Калифорнии с МКС
Фото:Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
По данным Cal Fire, с 4 июля от пожаров в Калифорнии пострадало более 14,2 га лесов, 83 дома, погиб один человек.
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Дарья Букина Дарья Букина
мультимедиа лесной пожар чрезвычайное положение Калифорния национальный парк
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