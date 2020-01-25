Общество , 25 янв, 19:20
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Как отметили китайский Новый год в разных странах. Фоторепортаж
Новый год по лунному календарю в 2020 году наступил в ночь на 25 января. В Китае торжества продлятся до 10 февраля. Как отметили наступление года белой металлической крысы в разных странах — в фоторепортаже РБК
Жители Филиппин вышли на улицы столицы страны — Манилы.
Дети исполняют импровизированный танец дракона во время празднования китайского лунного Нового года в Чайнатауне, Манила (Филиппины).
Актер готовится к выступлению на праздновании Нового года по лунному календарю на Кубе.
Каскадер выпускает изо рта языки пламени на улицах Манилы.
Празднование Нового года по лунному календарю в Индонезии.
Пассажиры смотрят из окна поезда, как лев танцует на платформе станции во время празднования китайского лунного Нового года в Джакарте (Индонезия).
Жители Кубы отметили парадом наступление года белой металлической крысы.
Мужчина зажигает ароматические палочки во время празднования китайского лунного Нового года в храме в Бинондо, Манила.
Женщина выходит из храма в Маниле.
Салют в честь наступления Нового года по лунному календарю в Индонезии.
Диснейленд в Шанхае закрыт из-за распространения в Китае нового типа коронавируса.