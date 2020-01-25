Как отметили китайский Новый год в разных странах. Фоторепортаж

Новый год по лунному календарю в 2020 году наступил в ночь на 25 января. В Китае торжества продлятся до 10 февраля. Как отметили наступление года белой металлической крысы в разных странах — в фоторепортаже РБК