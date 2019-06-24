Общество , 11:24
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Как прошли выпускные в Москве и Санкт-Петербурге. Фотогалерея
В выходные для тысяч школьников прошли выпускные вечера. В Москве главными площадками стали Красная площадь и Парк Горького. В Санкт-Петербурге прошло ставшее традиционным шоу «Алые паруса».
Празднование выпускного в Александровском саду, Москва
Выпускники в парке «Зарядье» после последнего звонка в честь окончания учебного года
Выпускник перед церемонией вручения IX Всероссийской премии «Выпускник-2019» в Государственном Кремлевском дворце, Москва
Москва
Москва
Концерт на Дворцовой площади в рамках праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
Выпускники в Парке культуры и отдыха им. Горького, Москва
Выпускники в Парке культуры и отдыха им. Горького
Выпускницы в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве
Салют на Красной площади, Москва
Бриг «Россия» под алыми парусами на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге