Песчаная буря накрыла Ирак и Кувейт. Фоторепортаж

На Ирак и Кувейт обрушилась сильная песчаная буря. В странах были закрыты международные аэропорты, более 1000 человек были госпитализированы. Подробнее — в материале РБК

В результате обрушившейся на Ирак сильнейшей песчаной бури более тысячи человек были госпитализированы, сообщает The Guardian. Буря, накрывшая многие регионы страны, привела к закрытию трех международных аэропортов, в том числе багдадского. Власти объявили понедельник нерабочим днем. Буря накрыла также некоторые районы Кувейта, нарушив работу аэропортов и приведя к отмене крупномасштабных общественных мероприятий. Это была последняя из серии песчаных бурь, обрушившихся на Персидский залив, после аналогичных штормов в Саудовской Аравии и ОАЭ.