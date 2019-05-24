На Ямале выпал снег. Фоторепортаж

Столицу Ямало-Ненецкого автономного округа замело снегом, дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Снег, по прогнозам, продолжит идти весь день. Как выглядит Салехард — в фоторепортаже РБК

24 мая в Ямале объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, порывы ветра в отдельных районах могут достигать 19-24 м/с. Днем температура составит от 1 до 6 градусов тепла, ночью — от -2 до +3 Из-за сильного ветра перестала работать паромная переправа через Обь (связывает Салехард и Лабытнанги), также временно не принимает самолеты аэропорт города Городская администрация сообщила, что дорожные службы переведены на усиленный режим работы По данным МЧС, непогода сохранится и в субботу. Ожидаются метель, гололедица, а порывы ветра могут достигать 27 м/с Спасатели предупреждают, что из-за сильных порывов ветра могут упасть деревья, рекламные щиты и другие конструкции. Они также советуют автомобилистам воздержаться от долгих поездок