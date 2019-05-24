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МТС ₽315 (+21,22%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
L Brands $35 (+45,89%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 64,49 (+0,08) Quote, 23 мая, 12:06
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EUR ЦБ: 71,84 (-0,01) Quote, 23 мая, 12:06
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Общество ,  
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На Ямале выпал снег. Фоторепортаж
Столицу Ямало-Ненецкого автономного округа замело снегом, дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Снег, по прогнозам, продолжит идти весь день. Как выглядит Салехард — в фоторепортаже РБК
Фото: ksyanao / VK
24 мая в Ямале объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, порывы ветра в отдельных районах могут достигать 19-24 м/с.
Фото: ksyanao / VK
Днем температура составит от 1 до 6 градусов тепла, ночью — от -2 до +3
Фото: Дамир Биктимиров / VK
Из-за сильного ветра перестала работать паромная переправа через Обь (связывает Салехард и Лабытнанги), также временно не принимает самолеты аэропорт города
Фото: Алексашка Колганов / VK
Городская администрация сообщила, что дорожные службы переведены на усиленный режим работы
Фото: vovka_horobryh / Instagram
Фото: miles_surgut / Instagram
По данным МЧС, непогода сохранится и в субботу. Ожидаются метель, гололедица, а порывы ветра могут достигать 27 м/с
Фото: Екатерина Азанова / VK
Спасатели предупреждают, что из-за сильных порывов ветра могут упасть деревья, рекламные щиты и другие конструкции. Они также советуют автомобилистам воздержаться от долгих поездок
Фото: tatianashal / Instagram
Теги: мультимедиа, Салехард, снег
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