Пранк и похороны: как Стив Джобс делал шоу из презентации гаджетов Apple

«Его презентации, во время которых он в одиночестве стоял на черной сцене и на глазах у восторженной толпы представлял «невиданный» новый электронный гаджет, были выступлениями великого шоумена», — писал о Стиве Джобсе в 2009 году Economist.

История Джобса как великого оратора началась с представления первого прорыва Apple — компьютера Macintosh (на фото — Джобс с гендиректором Apple Джоном Скалли перед презентацией, 1984 год).

Гаджет, с которого началась эра массовых персональных компьютеров, Стив Джобс представил, достав его из сумки под аплодисменты удивленной публики. Компьютер весил почти 8 кг, но в те годы даже это было сильно меньше его аналогов. Например, компьютер IBM PC/XT, с которым конкурировал предшественник Macintosh, весил 15 кг. О своих достоинствах Джобс предоставил говорить самому устройству, и тот произнес такую речь: «Здравствуйте, я Macintosh. Конечно, здорово вылезти из этого мешка. С непривычки к публичным выступлениям я хотел бы поделиться с вами фразой, которая пришла мне в голову, когда я впервые встретил главный компьютер IBM: «Никогда не доверяй компьютеру, который не можешь поднять».