Пранк и похороны: как Стив Джобс делал шоу из презентации гаджетов Apple
24 февраля одному из основателей Apple могло бы исполниться 70 лет. Он был не просто изобретателем или бизнесменом. Джобс сделал Apple едва ли не религией, а ее гаджеты — предметами культа. РБК вспоминает, как он устраивал шоу из презентации новых изобретений
«Его презентации, во время которых он в одиночестве стоял на черной сцене и на глазах у восторженной толпы представлял «невиданный» новый электронный гаджет, были выступлениями великого шоумена», — писал о Стиве Джобсе в 2009 году Economist.
История Джобса как великого оратора началась с представления первого прорыва Apple — компьютера Macintosh (на фото — Джобс с гендиректором Apple Джоном Скалли перед презентацией, 1984 год).
Гаджет, с которого началась эра массовых персональных компьютеров, Стив Джобс представил, достав его из сумки под аплодисменты удивленной публики. Компьютер весил почти 8 кг, но в те годы даже это было сильно меньше его аналогов. Например, компьютер IBM PC/XT, с которым конкурировал предшественник Macintosh, весил 15 кг. О своих достоинствах Джобс предоставил говорить самому устройству, и тот произнес такую речь: «Здравствуйте, я Macintosh. Конечно, здорово вылезти из этого мешка. С непривычки к публичным выступлениям я хотел бы поделиться с вами фразой, которая пришла мне в голову, когда я впервые встретил главный компьютер IBM: «Никогда не доверяй компьютеру, который не можешь поднять».
В 1999 году Стив Джобс привел в восторг публику, показав, что новый компьютер iBook может подключаться к интернету по Wi-Fi, без использования проводов. Чтобы продемонстрировать, как легко оставаться онлайн при любом положении компьютера, Джобс использовал обруч, через который пронес компьютер, все еще подключенный к интернету.
iPod глава Apple представил в 2001 году. Это было принципиально новое устройство размером с «колоду карт», совмещающее в себе жесткий диск на 5 ГБ и устройство, с помощью которого можно слушать музыку и хранить тысячу песен «в кармане». «Вы можете брать iPod с собой на велосипедную прогулку, в горы, на пробежку — все, что угодно, и вы не пропустите ни одной композиции», — восхвалял новое устройство Джобс. Чтобы продемонстрировать публике, как быстро можно загружать песни на iPod, Джобс сам скачал и проиграл с iPod несколько композиций Сары Маклахлан, Боба Марли и The Beatles.
В мае 2002 года Стив Джобс решил попрощаться с операционной системой Mac OS 9 (новая Mac OS X была представлена годом ранее). На сцене под звуки одной из самых популярных композиций Баха — Токкаты и фуги ре минор — появился закрытый гроб. Выйдя на сцену, Джобс открыл крышку: в гробу лежала огромная коробка с устаревшей операционной системой. «Mac OS 9 был нам всем другом. Он работал без отдыха, всегда размещал у себя наши приложения, никогда не отклонял ни одной команды, всегда был наготове, за исключением тех случаев, когда мы забывали, кто он такой, и его нужно было перезапустить», — так начал Джобс прощальную речь на «похоронах», после которой призвал аудиторию почтить операционную программу минутой молчания.
В 2003 году Джобс представил магазин музыки iTunes Store. В этот раз его выступление было построено на противостоянии добра и зла — iTunes и сайтов с бесплатной музыкой, на которых нельзя быть уверенным в качестве треков, безопасности и скорости загрузки. «И хуже всего — это кража. Лучше не шутите с кармой», — проповедовал Джобс.
Презентацию первого iPhone даже разбирают как пример эталонного выступления, включавшего все основные приемы Джобса как оратора. Про революционный телефон глава Apple начал рассказывать как про три разных устройства: новый iPod с большим сенсорным экраном, телефон и гаджет для доступа в интернет. Пока аудитория аплодировала, Джобс несколько раз назвал эти три «продукта» и наконец сказал: «Вы поняли? Это не три отдельных устройства, это одно устройство, и мы называем его iPhone!»
На этой же презентации Джобс, чтобы наглядно показать, как просто совершать звонки на iPhone, прямо со сцены позвонил в кофейню Starbucks и сделал вид, что хочет заказать 4 тыс. чашек латте навынос, но потом сказал оператору: «Я шучу. Просто ошибся номером». Девушка, ответившая на звонок, потом говорила, что счастлива тому, что ей выпал шанс поговорить со Стивом Джобсом.
На презентацию Apple MacBook Air в 2008 году Стив Джобс принес этот гаджет в конверте для бумаг, тем самым показывая, какой он тонкий и легкий. «Мы создали самый тонкий в мире ноутбук, не пожертвовав ни полноразмерной клавиатурой, ни 13-дюймовым дисплеем», — говорил Джобс, показывая новое устройство.
В 2010 году Джобс представил первый iPad. Перед презентацией в WSJ писали: «Прошлый раз, когда такой ажиотаж вызывал планшет, на нем были написаны заповеди» (в английском языке слова «планшет» и «скрижаль» обозначаются одним словом tablet).
Тот планшетный компьютер вывел на рынок новую категорию устройств, находящуюся между телефоном и ноутбуком. Сидя на сцене в мягком кресле, Джобс демонстрировал, как с помощью iPad можно читать новости и листать фотографии. Он прогнозировал, что планшеты однажды превзойдут по продажам компьютеры, сравнивая первые с автомобилями, а последние — с грузовиками (предсказание Джобса так и не сбылось).
В июне 2010 года Джобс вместе с iPhone 4 представил публике приложение FaceTime, позволяющее совершать видеозвонки. Чтобы продемонстрировать его работу, Джобс со сцены позвонил «одному из своих лучших друзей», дизайнеру продуктов Apple Джонатану Айву. Зрители в зале увидели лицо Джонатана в реальном времени. В разговоре Джобс рассказал, как в детстве смотрел научно-фантастические фильмы «Звездный путь» и сериал «Джетсоны» и мечтал о возможности совершать видеозвонки. «Сейчас это реально», — подытожил он.
6 июня 2011 года Джобс провел последнюю в своей жизни презентацию, представив iOS 5 и iCloud. Последний позволял хранить файлы, контакты и записи сразу на нескольких устройствах Apple. «Все происходит автоматически, не нужно учиться [никаким новым действиям]. Оно просто работает», — рассказывал под аплодисменты Джобс.
Четыре месяца спустя Джобс скончался от рака поджелудочной железы. В некрологах его называли «магом», сила убеждения которого настолько сильна, что излучает «поле, изменяющее реальность».
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