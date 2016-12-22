Реконструкция пленения фельдмаршала Паулюса. Фоторепортаж
Общество, 24 фев, 15:34
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Реконструкция пленения фельдмаршала Паулюса. Фоторепортаж
В подмосковном Красногорске 24 февраля провели реконструкцию событий, связанных с пленением фельдмаршала Фридриха Паулюса. Историческая постановка посвящена 75-летию победы в Сталинградской битве. В этот день в 1943 году в Красногорск прибыл первый поезд с немецкими военнопленными из-под Сталинграда.
В реконструкции событий участвовали около 40 человек.
Реконструкторы показали бой у штаба 6-й армии вермахта и пленение фельдмаршала Паулюса в Сталинграде.
Восстановлено также прибытие под конвоем фельдмаршала Паулюса в Красногорский пересыльный лагерь №27.