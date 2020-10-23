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В России начались продажи iPhone 12. Фоторепортаж

23 октября россиянам в открытой продаже стали доступны два новых устройства от Apple: iPhone 12 и iPhone 12 Pro. В первый час открытия re:Store на улице Тверской в Москве очередь насчитывала всего четыре человека. Как прошел старт продаж — в фоторепортаже РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сегодня в России открылись продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro с экраном 6,1 дюйма. Еще две модели Apple — iPhone 12 mini (5,4 дюйма) и огромный 12 Pro Max (6,7 дюйма) — ожидаются 13 ноября

На фото: очередь в re:Store на Тверской в 8:20 

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Предзаказ на новые модели можно было сделать еще 21 октября. Клиенты, которые воспользовались услугой, получат заказы курьером или самовывозом в магазинах

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Стоимость первого iPhone 12 — от 79 990 руб., второго iPhone 12 Pro — от 99 990 руб. По сравнению с прошлым годом минимальная цена за новую модель выросла на 10 тыс. руб.
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россияне перед началом продаж в разных сервисах продавали места в очереди за iPhone 12. Такие объявления присутствуют, в частности, на онлайн-сервисе «Авито», где цены на места в очереди варьируются от 1 руб. до 75 тыс. руб. Однако в этом году около магазина ночью не дежурил ни один человек, и утром, с 8:00 до 9:00, в очереди было всего четыре покупателя

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В новых устройствах установлен процессор A14 Bionic, который, по словам компании, является «самым мощным из когда-либо созданных». Камера iPhone 12 улучшена новой функцией HDR 3, позволяющей снимать против источника света

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Дисплеи оснащены защитой стекла Ceramic Shield и лучше выдерживают падение. Смартфоны этой линейки стали первыми моделями американской компании, которые поддерживают 5G-сеть. Однако в России пока этой возможностью воспользоваться не удастся
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Новые смартфоны объединяет еще одно новшество: они будут продаваться без наушников и адаптера. Свое решение Apple объяснила заботой об экологии: «Мы стремимся снизить воздействие на окружающую среду, поэтому исключили адаптер питания и EarPods из комплекта поставки iPhone 12. Используйте адаптер питания Apple и наушники, которые у вас уже есть, либо приобретите их отдельно»

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Два новых устройства от Apple различаются лишь материалами, из которых сделаны корпуса, — алюминий или хирургическая сталь. Также у iPhone 12 Pro есть телеобъектив, лидар и более качественный OLED-дисплей. iPhone 12 Pro можно купить в золотом, серебристом, графитовом и синем цветах, iPhone 12 — в красном, синем, черном, белом и зеленом

На фото: очередь в уже открытый магазин к 10:00 чуть увеличилась. В помещение пускают только по пять человек

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Согласно первым обзорам Verge, новые смартфоны от Apple не могут похвастаться временем автономной работы, особенно при использовании сети 5G. По словам эксперта Verge, через 2,5 часа работы заряд нового iPhone со включенным экраном упал до 18%. Обозреватель портала Engadget также пришел к выводу, что iPhone 12 «немного хуже, чем iPhone 11», в плане сохранения мощности аккумулятора

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