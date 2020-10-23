В России начались продажи iPhone 12. Фоторепортаж

Сегодня в России открылись продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro с экраном 6,1 дюйма. Еще две модели Apple — iPhone 12 mini (5,4 дюйма) и огромный 12 Pro Max (6,7 дюйма) — ожидаются 13 ноября

На фото: очередь в re:Store на Тверской в 8:20