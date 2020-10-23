В России начались продажи iPhone 12. Фоторепортаж
Сегодня в России открылись продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro с экраном 6,1 дюйма. Еще две модели Apple — iPhone 12 mini (5,4 дюйма) и огромный 12 Pro Max (6,7 дюйма) — ожидаются 13 ноября
На фото: очередь в re:Store на Тверской в 8:20
Предзаказ на новые модели можно было сделать еще 21 октября. Клиенты, которые воспользовались услугой, получат заказы курьером или самовывозом в магазинах
Россияне перед началом продаж в разных сервисах продавали места в очереди за iPhone 12. Такие объявления присутствуют, в частности, на онлайн-сервисе «Авито», где цены на места в очереди варьируются от 1 руб. до 75 тыс. руб. Однако в этом году около магазина ночью не дежурил ни один человек, и утром, с 8:00 до 9:00, в очереди было всего четыре покупателя
В новых устройствах установлен процессор A14 Bionic, который, по словам компании, является «самым мощным из когда-либо созданных». Камера iPhone 12 улучшена новой функцией HDR 3, позволяющей снимать против источника света
Новые смартфоны объединяет еще одно новшество: они будут продаваться без наушников и адаптера. Свое решение Apple объяснила заботой об экологии: «Мы стремимся снизить воздействие на окружающую среду, поэтому исключили адаптер питания и EarPods из комплекта поставки iPhone 12. Используйте адаптер питания Apple и наушники, которые у вас уже есть, либо приобретите их отдельно»
Два новых устройства от Apple различаются лишь материалами, из которых сделаны корпуса, — алюминий или хирургическая сталь. Также у iPhone 12 Pro есть телеобъектив, лидар и более качественный OLED-дисплей. iPhone 12 Pro можно купить в золотом, серебристом, графитовом и синем цветах, iPhone 12 — в красном, синем, черном, белом и зеленом
На фото: очередь в уже открытый магазин к 10:00 чуть увеличилась. В помещение пускают только по пять человек
Согласно первым обзорам Verge, новые смартфоны от Apple не могут похвастаться временем автономной работы, особенно при использовании сети 5G. По словам эксперта Verge, через 2,5 часа работы заряд нового iPhone со включенным экраном упал до 18%. Обозреватель портала Engadget также пришел к выводу, что iPhone 12 «немного хуже, чем iPhone 11», в плане сохранения мощности аккумулятора