Папа римский во время визита в США пересел на малолитражку

Папа римский Франциск, известный своим аскетизмом и демократическими взглядами, передвигается по США, куда он прибыл с визитом, на малогабаритном автомобиле Fiat 500L.

Этот итальянский автомобиль серого цвета порой практически незаметен среди сопровождающих его многочисленных внедорожников служб безопасности США и полицейских машин, отмечает AP.

При этом Франциск явно не переживает за свою безопасность. Пересев в автомобиль из самолета по прилете в США, он сразу открыл окно, чтобы поприветствовать встречающих его американцев.

С тех пор как Франциск занял свой пост в марте 2013 года, он успел прославиться своим аскетичным образом жизни. В частности, он отказался от имевшихся в распоряжении своего предшественника Бенедикта XVI дорогостоящих автомобилей. Еще будучи архиепископом Буэнос-Айреса, он отказался от положенных ему апартаментов, сам готовил себе еду и ездил на общественном транспорте.