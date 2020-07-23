Общество , 23 июл, 14:14
0
В Греции из-за лесного пожара эвакуировали жителей деревень. Фоторепортаж
В Греции на восточном побережье Пелопоннеса, недалеко от города Коринф, сильные лесные пожары привели к эвакуации трех деревень. Пожар начался 22 июля в лесу недалеко от деревни Кехрис. На месте пожара работают 42 пожарные машины, шесть самолетов и восемь вертолетов, но из-за сильного ветра победить огонь пока не удается.
Мужчины в деревне Галатаки наблюдают за пожаром в лесу
С пожаром борются с земли и с воздуха
Пожар начался 22 июля в деревне Кехрис
Горящий лес недалеко от деревни Кехрис
Пожарный тушит огонь недалеко от деревни Кехрис
Эвакуированы три деревни и интернат для людей с ограниченными возможностями