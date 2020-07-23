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Общество ,  
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В Греции из-за лесного пожара эвакуировали жителей деревень. Фоторепортаж

В Греции на восточном побережье Пелопоннеса, недалеко от города Коринф, сильные лесные пожары привели к эвакуации трех деревень. Пожар начался 22 июля в лесу недалеко от деревни Кехрис. На месте пожара работают 42 пожарные машины, шесть самолетов и восемь вертолетов, но из-за сильного ветра победить огонь пока не удается.
Фото: Petros Giannakouris / AP
Фото: Petros Giannakouris / AP

Мужчины в деревне Галатаки наблюдают за пожаром в лесу

Фото: Costas Baltas / Reuters
Фото: Costas Baltas / Reuters
С пожаром борются с земли и с воздуха
Фото: Costas Baltas / Reuters
Фото: Costas Baltas / Reuters
Пожар начался 22 июля в деревне Кехрис
Фото: Costas Baltas / Reuters
Фото: Costas Baltas / Reuters

Горящий лес недалеко от деревни Кехрис

Фото: Costas Baltas / Reuters
Фото: Costas Baltas / Reuters
Пожарный тушит огонь недалеко от деревни Кехрис
Фото: Vasilis Psomas / EPA / ТАСС
Фото: Vasilis Psomas / EPA / ТАСС
Эвакуированы три деревни и интернат для людей с ограниченными возможностями
Фото: Vasilis Psomas / EPA / ТАСС
Фото: Vasilis Psomas / EPA / ТАСС
Фото: Vassilis Triandafyllou / Reuters
Фото: Vassilis Triandafyllou / Reuters
Фото: Costas Baltas / Reuters
Фото: Costas Baltas / Reuters
Теги: мультимедиа, Греция, пожар
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