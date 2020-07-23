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Курс доллара на 24 июля USD ЦБ: 70,96 (+0,17)

Курс евро на 24 июля EUR ЦБ: 82,19 (+0,6)

СМИ назвали возможное место проведения Суперкубка России по футболу

Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» получил убежище в Литве

Комитет Совета Федерации одобрил закон о многодневном голосовании

Не самое веселое поколение в истории: подростки Восточной Европы

IKEA выпустила капсульную коллекцию одежды в Японии

Матвиенко поспорила с Памфиловой о переносе единого дня голосования

СК доложил Мизулиной об итоге проверки сообщений о ее двойном гражданстве

В Греции из-за лесного пожара эвакуировали жителей деревень. Фоторепортаж

Еще одного фигуранта дела Абызова объявили в международный розыск

«Флэт биткоина очень скоро закончится». Дневник трейдера #27

Сбербанк заявил о прибыли в ₽20 млрд от продажи «Яндекс.Маркет»

Минтранс разъяснил процедуру возврата авиабилетов

Мишустин оценил вероятность новой волны COVID-19

Серебряная пуля: как IT поможет компаниям справиться с кризисом