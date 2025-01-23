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ИИ в кармане: как выглядят и что умеют новые смартфоны Samsung Galaxy S25

Появились фотографии новых смартфонов Samsung Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra

Samsung представил линейку смартфонов Galaxy со встроенным искусственным интеллектом. Умного личного помощника получат обладатели моделей Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Как выглядит новинка — в галерее РБК
На фото: глава MX Business во время презентации в Калифорнии смартфонов флагманской линейки Samsung Galaxy S25. 22 января Samsung презентовал три модели смартфонов со встроенным искусственным интеллектом Galaxy AI. Тогда&nbsp;же компания анонсировала запуск сверхтонкого Galaxy S25 Edge.
Фото: скриншот презентации Samsung

На фото: глава MX Business во время презентации в Калифорнии смартфонов флагманской линейки Samsung Galaxy S25.

22 января Samsung презентовал три модели смартфонов со встроенным искусственным интеллектом Galaxy AI. Тогда же компания анонсировала запуск сверхтонкого Galaxy S25 Edge.

Встроенный искусственный интеллект от Samsung поможет упростить многие рутинные операции. Например, он сможет подсказать, какая песня играет в видео, или найдет подходящий ресторан.
Фото: скриншот презентации Samsung

Встроенный искусственный интеллект от Samsung поможет упростить многие рутинные операции. Например, он сможет подсказать, какая песня играет в видео, или найдет подходящий ресторан.

Также ИИ сможет отправлять каждое утро персонализированные сводки &laquo;Мой день&raquo;, в которых будут как подборка новостей, так и напоминания о встречах или рекомендации по включению бытовой техники.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Также ИИ сможет отправлять каждое утро персонализированные сводки «Мой день», в которых будут как подборка новостей, так и напоминания о встречах или рекомендации по включению бытовой техники.

На новых моделях ИИ будет использоваться в рисовании и редактировании фотографий. Умного помощника можно будет попросить дорисовать какие-то объекты или удалить шум с видео.
Фото: скриншот презентации Samsung

На новых моделях ИИ будет использоваться в рисовании и редактировании фотографий. Умного помощника можно будет попросить дорисовать какие-то объекты или удалить шум с видео.

Также ИИ будет отвечать за синхронный перевод при общении в мессенджерах и соцсетях.
Фото: скриншот презентации Samsung

Также ИИ будет отвечать за синхронный перевод при общении в мессенджерах и соцсетях.

Модели S25 и S25+ оснащены основной камерой на 50 Мп, сверхширокоугольной на 12 Мп и телеобъективом с разрешением 10 Мп. У версии Ultra основная камера работает с расширением 200 Мп. Также есть сверхширокий объектив на 50 Мп и два телеобъектива 50 Мп и 10 Мп.
Фото: скриншот презентации Samsung

Модели S25 и S25+ оснащены основной камерой на 50 Мп, сверхширокоугольной на 12 Мп и телеобъективом с разрешением 10 Мп.

У версии Ultra основная камера работает с расширением 200 Мп. Также есть сверхширокий объектив на 50 Мп и два телеобъектива 50 Мп и 10 Мп.

Все три модели оснащены чипом Snapdragon 8 Elite&nbsp;&mdash; одним из самых мощных чипов, разработанных для мобильных устройств под управлением Android.
Фото: скриншот презентации Samsung

Все три модели оснащены чипом Snapdragon 8 Elite — одним из самых мощных чипов, разработанных для мобильных устройств под управлением Android.

Предзаказ на новые модели открыли в России сразу после окончания презентации. Предполагается, что приобрести смартфон можно будет с 4 февраля, оформить предзаказ&nbsp;&mdash; до 19 февраля.
Фото: скриншот презентации Samsung

Предзаказ на новые модели открыли в России сразу после окончания презентации. Предполагается, что приобрести смартфон можно будет с 4 февраля, оформить предзаказ — до 19 февраля.

Стоимость базовой модели S25 начинается с ₽99,9 тыс., S25+&nbsp;&mdash; с ₽129,9 тыс. Это сравнимо с ценой на смартфоны Apple, некоторые из которых с прошлого года тоже поддерживают функцию искусственного интеллекта. Так, на сайте Restore предложения на &laquo;яблочные&raquo; модели с ИИ начинаются с ₽98,9 тыс.
Фото: скриншот презентации Samsung

Стоимость базовой модели S25 начинается с ₽99,9 тыс., S25+ — с ₽129,9 тыс.

Это сравнимо с ценой на смартфоны Apple, некоторые из которых с прошлого года тоже поддерживают функцию искусственного интеллекта. Так, на сайте Restore предложения на «яблочные» модели с ИИ начинаются с ₽98,9 тыс.

Продвинутая версия телефона с титановым корпусом стоит от ₽159,9 до ₽209,9 тыс. в зависимости от объема встроенной памяти.
Фото: скриншот презентации Samsung

Продвинутая версия телефона с титановым корпусом стоит от ₽159,9 до ₽209,9 тыс. в зависимости от объема встроенной памяти.

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Яна Мордвинцева, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
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