ИИ в кармане: как выглядят и что умеют новые смартфоны Samsung Galaxy S25

Модели S25 и S25+ оснащены основной камерой на 50 Мп, сверхширокоугольной на 12 Мп и телеобъективом с разрешением 10 Мп.

У версии Ultra основная камера работает с расширением 200 Мп. Также есть сверхширокий объектив на 50 Мп и два телеобъектива 50 Мп и 10 Мп.