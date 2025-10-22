Как выглядят лучшие места для туризма по версии National Geographic
Зачем: посетить национальный парк Нибейшии — первый в мире, находящийся под управлением коренных народов Кри.
Что делать: рыбачить, погружаться в местную культуру, наблюдать за дикой природой.
На фото: Храм Неба в Пекине
Зачем: поездка в Пекин стала максимально простой — для 47 стран действует безвиз до 30 дней, для 55 стран — десятидневный транзит без визы, оплата метро иностранными картами и приложения на английском.
Что делать: исследовать Центральную ось Пекина, проходящую с севера на юг через исторический центр города. В 2024 году ее включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетить 13 гробниц династии Мин и ночные туры по Китайской стене.
Зачем: посетить первый в мире заповедник кашалотов, который откроется в начале 2026 года.
Что делать: поплавать с китами или понаблюдать за ними с лодки, посетить одну из самых длинных в мире канатных дорог, исследовать тропические леса и горячие источники.
Зачем: познакомиться с древним городом Рабат, который признан ЮНЕСКО Всемирной столицей книги 2026 года.
Что делать: посетить новый Королевский театр Рабата, спроектированный архитектором Захой Хадид, музей современного искусства Мухаммеда VI, где представлена коллекция более чем из 500 работ.
На фото: осенний вид на реку Халл с видом на разводной мост Скейл-Лейн-Бридж
Зачем: увидеть, как английский портовый город с 800-летней историей мореплавания завершает преображение (к лету 2026-го завершится проект по модернизации города, на который потратили $53 млн).
Что делать: посетить новую сеть музеев, один из лучших аквариумов Великобритании The Deep и амфитеатр с видом на гавань, увидеть отреставрированные исторические суда — траулер Arctic Corsair и плавучий маяк Spurn.
Зачем: открытие в июле Президентской библиотеки Теодора Рузвельта площадью свыше 6,6 тыс. кв. м
Что делать: увидеть бизонов в национальном парке, посетить новый парк племен Мандан, Хидатса и Арикара и послушать экскурсию от гида — представителя коренных народов.
Зачем: в 2026 году Манила станет еще привлекательнее с выходом первого гида Мишлен по Филиппинам, который отметит и уличную еду, и высокую кухню.
Что делать: пробовать уличную еду и высокую кухню.
Зачем: возможность открыть для себя многогранную и нетуристическую Турцию и провести разноформатный отдых — заниматься серфингом и кататься на лыжах в один день.
Что делать: исследовать горные монастыри, пробовать местную кухню, посетить чайные плантации Ризе, песчаные бухты, альпийские луга и заснеженные вершины Понтийских гор.
Зачем: пока Самарканд и Бухара на пике популярности, Хива предлагает более аутентичное и спокойное путешествие в прошлое. Летом запустят скоростной поезд из Ташкента — он сократит путь вдвое.
Что делать: исследовать древнюю крепость Ичан-Кала (в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО) с ее отреставрированными дворцами, мечетями и минаретами, посетить уникальные фестивали — танцевальный Лязги, игры богатырей или праздник дыни.
Зачем: возможность увидеть «большую африканскую пятерку» (слонов, буйволов, леопардов, носорогов и львов) без толп туристов.
Что делать: отправиться на классические дневные и ночные сафари-драйвы, прогулки на лодке по озерам и даже полеты на воздушном шаре.
Зачем: в июне и июле Ванкувер примет семь матчей Чемпионата мира по футболу.
Что делать: прокатиться на горном велосипеде по склонам Граус, встретить китов и касаток, сплавиться на каноэ по заливу Буррард или отправиться на пешую экскурсию по парку Стэнли, который на 20% больше нью-йоркского Центрального парка.
Зачем: альтернатива популярным направлениям в Японии.
Что делать: увидеть знаменитых «снежных монстров» на горе Дзао, покататься на лыжах, проплыть на каноэ среди затопленных лесов, помедитировать с монахами-ямабуси у водопадов, посетить фестивали.
Зачем: проехать по «матери всех дорог» — трассе 66 — в год ее 100-летия.
Что делать: погрузиться в историю США, проехав по восстановленному маршруту, заехать на заправку Pops с 700 видами газировки (от терияки до клубничного халапеньо) и в музей Route 66 с точной копией закусочной 1950-х.
Зачем: возможность прикоснуться к одной из древнейших культур мира — народу анангу. С апреля 2026 года впервые можно будет остаться на ночь в самом парке.
Что делать: узнать о культуре аборигенов, посмотреть шоу с 1,2 тыс. дронов.
Зачем: в конце 2026 года полностью откроется Национальный музей изящных искусств после реконструкции.
Что делать: подняться на статую Христа Искупителя по новой тропе, посетить концерты на пляже Копакабана.
Зачем: журнал называет Оулу культурной столицей Европы в 2026 году.
Что делать: все лето здесь будут проходить фестивали, открываться арт-инсталляции и работать гастрономические проекты, посвященные северным традициям.
На фото: Мальтиджаэ (перевал Мальти) — крутой перевал в Чхунчхонбуке, Южная Корея
Зачем: одним из первых пройти по маршруту — аналогу испанского Камино-де-Сантьяго, который соединит восточное и западное побережья страны.
Зачем: в 2026 году Гимарайнш носит титул Зеленой столицы Европы.
Что делать: увидеть «родину» Португалии — город, где родился Афонсу Энрикеш, первый король страны, попробовать местную кухню, увидеть, как в городе соединяются история и инновации.
На фото: виды с вершины Монте
Зачем: увидеть полное солнечное затмение 12 августа 2026 года.
Что делать: исследовать культуру одного из самых самобытных регионов Испании.
Зачем: поддержать восстановление острова после пожаров 2023 года и застать его в более спокойной атмосфере, пока туризм еще не вернулся к прежнему уровню.
Что делать: поучаствовать в волонтерской программе — от восстановления растений до уборки пляжей, посетить фестивали.
На фото: мост на Седьмой улице, также известный как мост Энди Уорхола в Питтсбурге.
Зачем: в 2026 году здесь завершатся ключевые проекты по оживлению центра.
Что делать: посетить музей Энди Уорхола, подняться на фуникулере Duquesne Incline (работает с 1877 года) с панорамным видом на небоскребы и горы.
Зачем: в 2026 году получит статус Всемирного заповедника серфинга.
Что делать: заниматься серфингом, посещать арт-центр Casa Wabi.
Победитель в номинации по версии читателей
Почему ехать: Банф — это уникальный баланс между цивилизацией и дикой природой.
Что делать: посетить лыжный курорт, увидеть бирюзовые озера Луиза и Морейн, горячие источники и медведей гризли.
Почему: райский уголок с развитым устойчивым туризмом.
Что делать: серфить, посетить острова с коралловыми рифами и пышными лесами, поучаствовать в экологических и социальных проектах — например сажать кораллы.
Почему ехать: посмотреть, как город стал центром искусства.
Что делать: погулять по историческому району Комуна 13, посмотреть арт-объекты, посетить фестиваль цветов с парадом цветочных композиций.