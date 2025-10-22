Как выглядят лучшие места для туризма по версии National Geographic

На фото: Храм Неба в Пекине

Зачем: поездка в Пекин стала максимально простой — для 47 стран действует безвиз до 30 дней, для 55 стран — десятидневный транзит без визы, оплата метро иностранными картами и приложения на английском.

Что делать: исследовать Центральную ось Пекина, проходящую с севера на юг через исторический центр города. В 2024 году ее включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетить 13 гробниц династии Мин и ночные туры по Китайской стене.