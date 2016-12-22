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Дорогие кадры: какие предметы из фильмов продавали на аукционах
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Дорогие кадры: какие предметы из фильмов продавали на аукционах
Общество, 15:04
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Дорогие кадры: какие предметы из фильмов продавали на аукционах

Световой меч Энакина Скайуокера из «Звездных войн» продали на аукционе Prop Store в Лондоне 21 сентября за $180 тыс. Какие еще дорогостоящие лоты из фильмов приобретали покупатели аукционов в другие годы — в обзоре РБК

Световой меч из «Звездных войн»
Фото: propstore_com / Twitter

Световой меч Энакина Скайуокера использовался в съемках батальных сцен «Звездных войн»

Бластер из «Звездных войн»
Фото: Julien's Auctions

Предметы из кинофраншизы «Звездные войны» продаются на аукционах за большие деньги не в первый раз. В июне 2018 года за $550 тыс. был продан бластер Хана Соло, с которым в фильме 1983 года снимался Харрисон Форд

Робот R2-D2 из «Звездных войн»
Фото: Damian Dovarganes / AP

Рекордным по стоимости для «Звездных войн» стал проданный летом 2017 года робот R2-D2, ушедший с молотка за $2,76 млн

Кроссовка Марти из «Назад в будущее»
Фото: brkicks / Twitter

В июле 2018 года за $92,1 тыс. был продан кроссовок главного героя трилогии «Назад в будущее» Марти Макфлая

DeLorean из «Назад в будущее»
Фото: Andrew Kelly / Reuters

Предметы из этого фильма также выставлялись на продажу неоднократно. В 2011 году за $541 тыс. на аукционе был куплен один из семи автомобилей DeLorean, использованных во время съемок картины

Посох Гендальфа из «Властелина колец»
Фото: кадр из фильма «Властелин Колец»

Внимание коллекционеров неоднократно привлекали предметы из трилогии «Властелин колец». Например, в 2014 году частный коллекционер отдал $390 тыс. за посох Гендальфа Белого. При этом начальная цена лота составляла всего $25 тыс.

Очки Гарри Поттера
Фото: Jon Super / AP

Одним из самых известных предметов серии книг о Гарри Поттере стали круглые очки знаменитого волшебника. Всего в восьми фильмах исполнитель главной роли Дэниэл Рэдклифф использовал несколько пар очков, одни из них были проданы в 2015 году примерно за $20 тыс.

Бэтмобиль
Фото: Casey Rodgers / AP

В январе 2013 года за $4,6 млн был продан автомобиль Бэтмена из американского сериала 1960-х годов. Автомобиль супергероя был сделан на основе концепт-модели 1955 года Ford Futura, приобретенной легендарным американским дизайнером Джорджем Баррисом. На переделку машины Баррис потратил около $15 тыс. Автомобиль на аукционе приобрел бизнесмен Рик Шампейн, рассказавший, что вырос на сериале про Бэтмена, и отметивший, что намерен снести стену в своем доме и установить машину в гостиной

Aston Martin Джеймса Бонда
Фото: Matt Dunham / AP

Тремя годами ранее, в 2010 году, за те же $4,6 млн был продан Aston Martin DB5, на котором в 1960-х годах в двух фильмах о Джеймсе Бонде ездил сыгравший спецагента Шон Коннери

Платье Дороти из «Волшебника страны Оз»
Фото: Matt Dunham / AP

В ноябре 2015 года за $1,56 млн было продано платье главной героини американского музыкального фильма 1939 года «Волшебник страны Оз». Роль Дороти Гейл в знаменитой экранизации сыграла Джуди Гарленд. Всего для фильма было изготовлено десять таких нарядов, но считается, что Гарленд надевала всего два из них

Пианино из «Касабланки»
Фото: Richard Drew / AP

В 2014 году на аукционе Bonhams за $3,4 млн было продано пианино из американского фильма 1942 года «Касабланка». Главные роли в знаменитой картине исполнили Ингрид Бергман и Хэмфри Богарт, а роль тапера принесла широкую известность певцу Дули Уилсону. В картине он исполнил песню As Time Goes By, занявшую второе место в списке лучших песен из американских фильмов XX столетия по версии Американского института киноискусства

Автор: Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: мультимедиа , «Звездные войны» , фильмы , аукцион
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