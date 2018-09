Дорогие кадры: какие предметы из фильмов продавали на аукционах

Пианино из «Касабланки»

В 2014 году на аукционе Bonhams за $3,4 млн было продано пианино из американского фильма 1942 года «Касабланка». Главные роли в знаменитой картине исполнили Ингрид Бергман и Хэмфри Богарт, а роль тапера принесла широкую известность певцу Дули Уилсону. В картине он исполнил песню As Time Goes By, занявшую второе место в списке лучших песен из американских фильмов XX столетия по версии Американского института киноискусства