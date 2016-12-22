Дорогие кадры: какие предметы из фильмов продавали на аукционах

Бэтмобиль

В январе 2013 года за $4,6 млн был продан автомобиль Бэтмена из американского сериала 1960-х годов. Автомобиль супергероя был сделан на основе концепт-модели 1955 года Ford Futura, приобретенной легендарным американским дизайнером Джорджем Баррисом. На переделку машины Баррис потратил около $15 тыс. Автомобиль на аукционе приобрел бизнесмен Рик Шампейн, рассказавший, что вырос на сериале про Бэтмена, и отметивший, что намерен снести стену в своем доме и установить машину в гостиной