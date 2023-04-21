Как мусульмане в мире отмечают Ураза-байрам. Фоторепортаж

21 апреля мусульмане встретили Ураза-байрам, праздник прекращения поста, один из основных в исламе. Его отмечают после окончания месяца Рамадан. Как его встретили в разных уголках мира — в фоторепортаже РБК

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters Каир, Египет Фото: Jamal Awad / Reuters Верующие у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images Джокьякарта, Индонезия Фото: Владислав Ногай / ТАСС Старая площадь в Бишкеке, Киргизия Фото: Florion Goga / Reuters Тирана, Албания Фото: Imad Creidi / Reuters Верующие на «Эдьюкейшн Сити», одном из стадионов чемпионата мира по футболу 2022 года, в Эр-Райяне, Катар Фото: Андрей Любимов / РБК Москва, Россия Фото: Khalid Al-Mousily / Reuters Мосул, Ирак Фото: Monicah Mwangi / Reuters Найроби, Кения Фото: Рамиз Бахтияров / РИА Новости Ташкент, Узбекистан Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters Бенгази, Ливия Фото: Roni Bintang / Getty Images Ньюкасл, Австралия Фото: Marko Djurica / Reuters Белград, Сербия