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Как мусульмане в мире отмечают Ураза-байрам. Фоторепортаж

21 апреля мусульмане встретили Ураза-байрам, праздник прекращения поста, один из основных в исламе. Его отмечают после окончания месяца Рамадан. Как его встретили в разных уголках мира — в фоторепортаже РБК
Как мусульмане в мире отмечают Ураза-байрам. Фоторепортаж
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Сергей Зимин Сергей Зимин
мультимедиа Ураза-Байрам мусульмане праздник
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Как мусульмане в России встретили Ураза-байрам. Фоторепортаж
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Как в мире встретили праздник Ураза-байрам. Фоторепортаж
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