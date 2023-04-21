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Как мусульмане в мире отмечают Ураза-байрам. Фоторепортаж
21 апреля мусульмане встретили Ураза-байрам, праздник прекращения поста, один из основных в исламе. Его отмечают после окончания месяца Рамадан. Как его встретили в разных уголках мира — в фоторепортаже РБК
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Каир, Египет
Фото: Jamal Awad / Reuters
Верующие у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images
Джокьякарта, Индонезия
Фото: Владислав Ногай / ТАСС
Старая площадь в Бишкеке, Киргизия
Фото: Florion Goga / Reuters
Тирана, Албания
Фото: Imad Creidi / Reuters
Верующие на «Эдьюкейшн Сити», одном из стадионов чемпионата мира по футболу 2022 года, в Эр-Райяне, Катар
Фото: Андрей Любимов / РБК
Москва, Россия
Фото: Khalid Al-Mousily / Reuters
Мосул, Ирак
Фото: Monicah Mwangi / Reuters
Найроби, Кения
Фото: Рамиз Бахтияров / РИА Новости
Ташкент, Узбекистан
Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters
Бенгази, Ливия
Фото: Roni Bintang / Getty Images
Ньюкасл, Австралия
Фото: Marko Djurica / Reuters
Белград, Сербия