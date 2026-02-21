В Москве простились с экс-главой «Уралкалия» Баумгертнером. Фоторепортаж
Владислав Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х.Он работал в «Уралкалии» с 2003 по 2013 год, занимал должности коммерческого и генерального директора.
Прощание с бизнесменом прошло 21 февраля на Троекуровском кладбище в Москве
Баумгертнер пропал на Кипре в начале января, через несколько дней было найдено его тело
Знакомый экс-главы «Уралкалия» Алексей Дозорцев назвал основной версией смерти бизнесмена — несчастный случай. Баумгертнер ходил в походы в район Писсури, а в день его исчезновения была ветреная и дождливая погода.
Семья Баумгертнера после доставки тела в Москву обратилась в полицию с просьбой расследовать причины его смерти.
Близкие выражают сомнения по поводу обстоятельств гибели бизнесмена: они указывают на проблемы у Баумгертнера с коленом и его страх высоты.
Также они отмечают, что после объявления о пропаже 7 января его телефон оставался активным, а перед походом бизнесмен заселился в отель в часе езды от собственного дома.
Причины смерти пока не установлены
Баумгертнеру было 56 лет.
Церемония прощания с экс-главой «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером прошла на Троекуровском кладбище в Москве 21 февраля. Предприниматель погиб в январе на Кипре, ему было 56 лет
