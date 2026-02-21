 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

В Москве простились с экс-главой «Уралкалия» Баумгертнером. Фоторепортаж

В Москве простились с экс-главой «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером
В Москве простились с экс-главой «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером. Как прошла церемония — в репортаже РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Церемония прощания с экс-главой «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером прошла на Троекуровском кладбище в Москве 21 февраля. Предприниматель погиб в январе на Кипре, ему было 56 лет

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
мультимедиа Владислав Баумгертнер «Уралкалий» похороны Троекуровское кладбище Москва
Владислав Баумгертнер фото
Владислав Баумгертнер
топ-менеджер
21 января 1972 года
