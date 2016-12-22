Сотни тысяч демонстрантов вышли на «Марш женщин» в США. Фотогалерея

Акция, которая состоялась в эту субботу, собрала не только противников Трампа, на улицы вышли люди в поддержку кампании #MeToo против домогательств и сексуального насилия
На фотографии десятки тысяч демонстрантов в городском парке в Денвере
«Отличная погода по всей стране, идеальный день для «Марша женщин». Выходите, чтобы отпраздновать беспрецедентный экономический успех, которого мы добились за последние 12 месяцев. Уровень безработицы среди женщин снизился до минимума за 18 лет», — написал Трамп в своем Twitter.
На фотографии: участники акции в Филадельфии
«Марш женщин» прошел и в Нью-Йорке, в акции приняла участие актриса Вупи Голдберг. На заднем плане можно увидеть режиссера Майкла Мура. Только в Нью-Йорке на улицы вышли больше 120 тыс. человек.
Свой «Марш женщин» прошел и в американском штате Гавайи
В Лос-Анджелесе перед тысячами собравшихся выступила актриса Натали Портман. «Благодаря вам революция продолжается», — заявила она. Некоторые участники митинга не стеснялись выражать свое отношение к президенту.
В Вашингтоне демонстранты прошли мимо Белого Дома, ровно год назад здесь состоялась инаугурация Трампа
Всего марш прошел более чем в 200 городах, акции проходили и в таких небольших по американским меркам городах, как Цинциннати
«Марш женщин» в Остине, столице Техаса
Демонстранты в Индианаполисе, отличительным символом митингующих стали розовые головные уборы
Тысячи демонстрантов вышли на марш в Чикаго
Небольшой «Марш женщин» прошел в немецком Мюнхене, по улицам города с плакатами прошли около 350 человек
Также митинг устроили жители Рима, в нем, в частности, приняла участие итальянская актриса Азия Ардженто