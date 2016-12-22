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Сотни тысяч демонстрантов вышли на «Марш женщин» в США. Фотогалерея
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Сотни тысяч демонстрантов вышли на «Марш женщин» в США. Фотогалерея
Общество, 03:58
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Сотни тысяч демонстрантов вышли на «Марш женщин» в США. Фотогалерея
В годовщину инаугурации президента США Дональда Трампа сотни тысяч человек вышли на «Марш женщин» более чем в 200-х американских городах. Одной из тем акции стало женское движение.
Фото: Ted S. Warren / AP
В субботу, 20 января, во многих городах США прошел «Марш женщин». В первом марше, прошедшем ровно год назад, приняли участие миллионы недовольных политикой Дональда Трампа.
Фото: Michael Rieger / Zuma / Global Look Press

Акция, которая состоялась в эту субботу, собрала не только противников Трампа, на улицы вышли люди в поддержку кампании #MeToo против домогательств и сексуального насилия

На фотографии десятки тысяч демонстрантов в городском парке в Денвере

Фото: Ricky Fitchett / Zuma / Global Look Press

«Отличная погода по всей стране, идеальный день для «Марша женщин». Выходите, чтобы отпраздновать беспрецедентный экономический успех, которого мы добились за последние 12 месяцев. Уровень безработицы среди женщин снизился до минимума за 18 лет», — написал Трамп в своем Twitter.

На фотографии: участники акции в Филадельфии

Фото: Bruce Cotler / Zuma / Global Look Press

«Марш женщин» прошел и в Нью-Йорке, в акции приняла участие актриса Вупи Голдберг. На заднем плане можно увидеть режиссера Майкла Мура. Только в Нью-Йорке на улицы вышли больше 120 тыс. человек.

Фото: Sonia Moskowitz / Zuma / Global Look Press

Свой «Марш женщин» прошел и в американском штате Гавайи 

Фото: Ringo Chiu / Zuma / Global Look Press

В Лос-Анджелесе перед тысячами собравшихся выступила актриса Натали Портман. «Благодаря вам революция продолжается», — заявила она. Некоторые участники митинга не стеснялись выражать свое отношение к президенту​.

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

В Вашингтоне демонстранты прошли мимо Белого Дома, ровно год назад здесь состоялась инаугурация Трампа

Фото: John Minchillo / AP

Всего марш прошел более чем в 200 городах, акции проходили и в таких небольших по американским меркам городах, как Цинциннати

Фото: Craig Ruttle / AP
Участники акции в Нью-Йорке обыграли дизайн предвыборной агитации Барака Обамы
Фото: Eric Gay / AP

«Марш женщин» в Остине, столице Техаса

Фото: Lora Olive / Zuma / Global Look Press

Демонстранты в Индианаполисе, отличительным символом митингующих стали розовые головные уборы

Фото: Rick Majewski / Zuma / Global Look Press

Тысячи демонстрантов вышли на марш в Чикаго

Фото: Sachelle Babbar / Zuma / Global Look Press

Небольшой «Марш женщин» прошел в немецком Мюнхене, по улицам города с плакатами прошли около 350 человек

Фото: Jacopo Landi / Zuma / Global Look Press

Также митинг устроили жители Рима, в нем, в частности, приняла участие итальянская актриса Азия Ардженто

Авторы: Павел Казарновский, Дмитрий Костерин.
Теги: мультимедиа
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