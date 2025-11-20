40 лет назад вышел первый Windows: как менялся ее интерфейс

MS-DOS — от текста к окнам

В 1980-х годах в мире произошла революция — на рынке появились первые персональные компьютеры. Но графических интерфейсов пользователя еще не существовало. На рынке ПК главенствовала IBM, которая предложила Microsoft создать операционную систему для нового компьютера. Готового решения у Microsoft не было, но компания приобрела права на систему под названием QDOS и адаптировала ее под нужды IBM. Так родилась MS-DOS — первая базовая ОС для персональных компьютеров.

Права на операционную систему IBM в итоге не отдали, вместо этого Билл Гейтс лицензировал MS-DOS и получил возможность зарабатывать на каждом проданном компьютере, на котором она была установлена.

Хотя создание MS-DOS было вехой в развитии операционных систем, она была далека от привычного сейчас функционала. Это была система с текстовым интерфейсом, где пользователь управлял компьютером, вводя команды вручную для выполнения любых задач — от запуска программ до настройки компьютера.