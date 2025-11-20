40 лет назад вышел первый Windows: как менялся ее интерфейс
20 ноября 1985 года Microsoft начала продажу своей первой графической операционной системы Windows 1. Но знакомые всем кнопка «Пуск» и умиротворяющие холмы на рабочем столе появились в Windows далеко не сразу. Операционная система эволюционировала от текстовой строки до удобного и привычного пользователю интерфейса. К 40-летию выхода Windows 1 РБК вспоминает, как менялась самая популярная операционная система в мире
В 1980-х годах в мире произошла революция — на рынке появились первые персональные компьютеры. Но графических интерфейсов пользователя еще не существовало. На рынке ПК главенствовала IBM, которая предложила Microsoft создать операционную систему для нового компьютера. Готового решения у Microsoft не было, но компания приобрела права на систему под названием QDOS и адаптировала ее под нужды IBM. Так родилась MS-DOS — первая базовая ОС для персональных компьютеров.
Права на операционную систему IBM в итоге не отдали, вместо этого Билл Гейтс лицензировал MS-DOS и получил возможность зарабатывать на каждом проданном компьютере, на котором она была установлена.
Хотя создание MS-DOS было вехой в развитии операционных систем, она была далека от привычного сейчас функционала. Это была система с текстовым интерфейсом, где пользователь управлял компьютером, вводя команды вручную для выполнения любых задач — от запуска программ до настройки компьютера.
MS-DOS стала основой для будущих графических операционных систем с привычными современному пользователю окнами, кнопками и управлением мышкой.
К моменту выхода первой версии Windows Microsoft была уже не единственной компанией, которая предлагала операционные системы. В частности, в 1984 году Apple вместе с первым своим компьютером Macintosh представил ОС под названием Lisa. Microsoft в это время пыталась шагнуть за рамки командной строки и придумать графический интерфейс.
Преимущество операционной системы Apple состояло в том, что она была интуитивно понятной. Самая первая версия ОС от Apple имела удобный графический интерфейс. Следующие поколения, по сути, развивали эту основу, улучшая графику и добавляя новые функции.
Windows 1.0 вышла 20 ноября 1985 года и стала ответом Apple. Однако технически полноценной операционной системой она не являлась: первая версия была надстройкой над DOS, она работала поверх нее, была графической оболочкой с весьма скромным функционалом.
Первая версия ОС от Microsoft могла запускать несколько программ сразу, но окна не могли накладываться друг на друга, а стояли плиткой. В ней уже были знакомые нам калькулятор, блокнот и Paint. Однако пользователи первую ОС Microsoft не оценили, во многом из-за того, что в работе с ней нужно было использовать такое новшество, как мышь.
С непривычки пользователи, как и прежде, продолжали использовать для управления компьютером «командную строку». Чтобы приучить людей к мышке, компании даже пришлось разработать игру Reversi, в которой без этого устройства было не обойтись. Игра позволяла людям в увлекательной форме научиться перемещать курсор и кликать на объекты.
В отличие от своей предшественницы, Windows 2.0 позволила пользователям свободно перемещать и менять размеры окон. Также в системе появились значки на рабочем столе, возможность использовать горячие клавиши и более красочная 16-цветная графика. Тогда же вышли первые версии Microsoft Word и Excel.
А первым значимым успехом компании считается Windows 3.0. Интерфейс стал в разы удобнее предыдущих версий, дизайн — приятнее, графика — разнообразнее (256 цветов). Windows имела виртуальную память, в ней был диспетчер программ. Также Microsoft прокачала многозадачность системы.
В Windows 3.0 появились и приятные мелочи, такие, как игры «Пасьянс» и «Сапер», в которые пользователи играют до сих пор.
Windows 95 определила дизайн и внешний вид ОС на долгие годы. Именно в этой версии появились привычная кнопка «Пуск» и панель задач, а также «Проводник», ярлыки, корзина и браузер Internet Explorer. С технической стороны появились важные новшества: поддержка длинных имен файлов и технология Plug and Play для упрощения подключения оборудования. Эта ОС также стала первой, потребовавшей от пользователя ключ продукта для активации. Обратной стороной стали проблемы со стабильностью и производительностью, из-за которых система часто висла.
В Windows 98 появились кнопки «назад» и «вперед», адресная строка в проводнике, поддержка DVD-дисков и USB-устройств, а также возможность работать с несколькими мониторами. К тому же эта версия делала большой упор на интернет, представив доработанный Internet Explorer 4.0. Это решение вскоре привело к антимонопольному иску к Microsoft.
Microsoft обвиняли в том, что компания использует доминирующее положение на рынке ОС, чтобы укрепить свое влияние на рынке браузеров. Internet Explorer был по умолчанию бесплатно включен в систему, что создавало помехи конкурентам. После продолжительных разбирательств и апелляций Microsoft все же избежала разделения на две компании, которые отдельно занимались бы разработкой операционной системы и программного обеспечения.
Windows 98 запомнилась еще презентацией, во время которой вылез синий экран смерти. На тот момент ОС еще находилась в разработке. Генеральный директор Microsoft Билл Гейтс и его помощник Крис Капоссела не растерялись. Гейтс пошутил: «Должно быть, поэтому мы еще не выпустили Windows 98».
Windows 2000 была ориентирована на бизнес-сегмент. В ней впервые появилось автоматическое обновление Microsoft, а также спящий режим.
В том же году Microsoft выпустил продукт, который считается одним из худших в истории компании — Windows Millennium (ME). Система страдала от частых сбоев и зависаний, что вызвало шквал критики. Хейтеры предпочитали расшифровывать ME как Mistake Edition («ошибочное издание»).
Выпущенная в 2001 году Windows XP стала одной из самых популярных и долгоживущих систем Microsoft — ее продолжали поддерживать 13 лет. XP — первая пользовательская Windows, не основанная на MS-DOS. В этой версии появились знакомая зеленая кнопка «Пуск», синяя панель задач и пейзаж на заставке. Самой большой проблемой была безопасность: хотя в системе был встроенный брандмауэр, по умолчанию он был отключен.
Windows Vista выпустили одновременно с Office 2007. Среди нововведений — графическая оболочка Aero (анимация при работе с окнами, полупрозрачные элементы с эффектом размытия фона), улучшенный поиск и боковая панель. Однако даже на мощных компьютерах того времени она работала медленно и выдавала множество ошибок.
В Windows 7 впервые появились две полезные функции: распознавание рукописного ввода и возможность закреплять окна. С помощью последней можно было легко приклеить окно к краю экрана, чтобы оно автоматически заняло половину или всю его высоту или ширину, что ускоряло работу с несколькими приложениями.
В Windows 8 представили совершенно новый интерфейс. Он был переориентирован на сенсорное управление для планшетов и гибридных устройств. Вместо традиционного меню «Пуск» пользователи получили полноэкранный стартовый экран с плитками, которые отображали актуальную информацию из приложений без необходимости их открывать.
Windows 10 представила новые функции и улучшила базовые элементы: классический Internet Explorer уступил место современному Edge, а для помощи пользователям появился голосовой помощник Cortana. Правда, конкуренции с популярными голосовыми ассистентами, такими как Siri и Google Assistant, версия Windows не выдержала. В итоге 2023 году от Cortana и заменили ее ассистентом Windows Copilot, который работает на базе искусственного интеллекта.
Среди прочего Windows 10 запомнился тем, что входить в систему стало возможно по отпечатку пальца и распознаванию лица.
Последняя версия Windows получила обновленный дизайн, напоминающий macOS. «Пуск» переехал в центр панели задач, а все окна стали закругленными по краям. В ОС также появилась подсистема, позволяющая устанавливать и запускать приложения для Android.
