Как проходили инаугурации президентов США. Фотогалерея
20 января в Вашингтоне пройдет инаугурация избранного президента Джозефа Байдена. Тяжелейшая и самая скандальная за последние десятилетия избирательная кампания закончилась поражением Дональда Трампа после первого срока. Церемонии инаугурации разных президентов, несмотря на жесткий протокол, не похожи одна на другую. Так, Барак Обама стал первым президентом, который дважды приносил присягу из-за ошибки в клятве, а Джимми Картер — единственным из американских лидеров, кто прошел путь до Капитолия пешком. Нынешняя станет, вероятно, самой милитаризованной, поскольку Вашингтон наполнен военными. Чем еще запоминались инаугурации президентов США — в фотогалерее РБК
Президент Уильям Генри Гаррисон, вступивший в должность в 1841 году, прославился самой длинной инаугурационной речью в истории США. Она продолжалась 1 час 45 минут. Все это время шел сильный снег, а Гаррисон находился на улице без пальто. Через месяц избранный президент умер от пневмонии. Биографы связывают его болезнь с длительным нахождением на холоде во время церемонии.
Самым холодным мартовским днем в Вашингтоне за всю историю наблюдений был день инаугурации Улисса Гранта — 4 марта 1873 года. В этот день температура в столице США составила около 9 градусов мороза, а ощущалась, по свидетельству очевидцев, как -25...-30 градусов. Организаторы инаугурационного бала, несмотря на то, что даже в помещениях был сильный холод, приняли решение выпустить из клеток сотни канареек, которые должны были стать частью церемонии. Птицы не выдерживали холода, умирали в полете и падали на головы участников бала.
Инаугурацию президента впервые транслировали по радио в 1925 году, когда присягу принимал Калвин Кулидж. Присяга Гарри Трумэна (на фото) в 1949 году стала первой, показанной по телевидению, а присяга Джона Кеннеди (1961 год) — первой, показанной по цветному телевидению. За инаугурацией Билла Клинтона в 1997 году можно было в прямом эфире наблюдать в интернете.
Больше всего зрителей собрала инаугурация Барака Обамы в 2009 году: по данным агентства Nielsen, телетрансляцию посмотрели 37,8 млн американцев, сайт телеканала CNN зафиксировал 27 млн зрителей трансляции, и еще не менее 700 тыс. пользователей смотрели ее на YouTube.
Для сравнения: трансляцию присяги Рональда Рейгана в 1981 году смотрели 41,8 млн человек. Речь Трампа, произнесенную после победы на выборах в ноябре 2016 года, по данным Nielsen, посмотрели 71,4 млн человек.
По традиции перед церемонией инаугурации избранный президент США посещает церковную службу, чаще всего она проходит в Епископальной церкви Святого Иоанна возле Белого дома. В 1977 году произошел единственный случай, когда в службе участвовали служители основных конфессий, представленных в США. Традицией такая церемония, проведенная перед присягой президента Джимми Картера (на фото), не стала.
Джимми Картер, впервые избранный в 1977 году, стал единственным президентом, который пешком вместе со своей супругой Розалин прошел к месту инаугурации, отказавшись от кортежа. Затем во время инаугурационного парада он вместе с военными прошел от Капитолия до Белого дома.
Во время первой инаугурации в 2009 году Барак Обама повторил вслед за председателем Верховного суда США Джоном Робертсом слова присяги с ошибкой. Вместо слов «что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов» он сказал «что буду выполнять для Соединенных Штатов обязанности президента добросовестно». Из-за этого на следующий день в «комнате карт» в Белом доме Обама и Робертс повторили церемонию присяги. Запись повторной клятвы была распространена. В истории США до Обамы шесть президентов уже давали присягу дважды в один и тот же срок, но только Обаме пришлось сделать это из-за собственной ошибки.
Первый миллиардер, ставший президентом, Дональд Трамп собрал рекордные $107 млн пожертвований на инаугурацию. Это примерно в два раза больше, чем собрал Барак Обама или Джордж Буш для первой и второй президентской инаугурации. Таким образом, церемония 45-ого президента США стала самой дорогой в истории страны.
Только $10 тыс. было потрачено на макияж для 20 помощников Трампа. В дополнение к оплаченным счетам за гостиницу, за обслуживание в номерах, билетам на самолет и поездкам на такси десятки сотрудников-контрактников получили $30 тыс. суточных.