Как проходили инаугурации президентов США. Фотогалерея

Освещение инаугураций президентов США

Инаугурацию президента впервые транслировали по радио в 1925 году, когда присягу принимал Калвин Кулидж. Присяга Гарри Трумэна (на фото) в 1949 году стала первой, показанной по телевидению, а присяга Джона Кеннеди (1961 год) — первой, показанной по цветному телевидению. За инаугурацией Билла Клинтона в 1997 году можно было в прямом эфире наблюдать в интернете.

Больше всего зрителей собрала инаугурация Барака Обамы в 2009 году: по данным агентства Nielsen, телетрансляцию посмотрели 37,8 млн американцев, сайт телеканала CNN зафиксировал 27 млн зрителей трансляции, и еще не менее 700 тыс. пользователей смотрели ее на YouTube.

Для сравнения: трансляцию присяги Рональда Рейгана в 1981 году смотрели 41,8 млн человек. Речь Трампа, произнесенную после победы на выборах в ноябре 2016 года, по данным Nielsen, посмотрели 71,4 млн человек.