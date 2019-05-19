10 самых дорогих конкурсов «Евровидение»

9. Киев, 2005 год — $23 млн

В 2004 году Украина впервые стала победительницей «Евровидения» — на конкурсе в Стамбуле главный приз получила певица Руслана, исполнившая композицию Wild Dances. После «оранжевой революции» 2004–2005 годов проведение европейского музыкального конкурса на высоком уровне стало важной задачей для нового украинского руководства. Общая стоимость первого киевского «Евровидения» составила $23 млн, что в 2005 году сделало его самым дорогим в истории конкурса. $13 млн было выделено из государственного бюджета, остальное получено от частных спонсоров и Европейского вещательного союза. Подготовка к конкурсу началась всего за три месяца до его проведения, что повлекло за собой большие издержки. Значительная часть денег ушла на реставрацию киевского Дворца спорта, который должен был принимать конкурс