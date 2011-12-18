В Праге умер последний президент Чехословакии Вацлав Гавел

В Праге скончался последний президент Чехословакии и первый президент Чехии Вацлав Гавел, один из известнейших политических диссидентов и правозащитников в странах Организации Варшавского договора. Знаменитому борцу с советской властью было 75 лет.

О смерти В.Гавела в эфире чешского телевидения заявил премьер-министр страны Петер Нечас. По словам главы правительства, политик умер из-за осложнений, возникших после продолжительной болезни.