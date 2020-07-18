Как выглядит самая яркая за семь лет комета NEOWISE. Фоторепортаж

В июле на протяжении почти двух недель с Земли можно увидеть комету NEOWISE, самую яркую за последние семь лет. Как выглядит комета — в фоторепортаже РБК

Комета была открыта 27 марта с помощью инфракрасного космического телескопа WISE, она максимально приблизилась к Солнцу 3 июля (находилась от него на расстоянии 45 млн км) и при этом не разрушилась. 23 июля она подойдет на минимальное расстояние от Земли — 103,5 млн км, но к этому времени значительно потеряет свою яркость из-за удаления от Солнца. По данным NASA, следующий шанс увидеть комету с Земли представится через 6,8 тыс. лет.