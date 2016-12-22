Последствия шторма «Фредерике» в Европе. Фоторепортаж
Общество, 18 янв, 19:24
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Последствия шторма «Фредерике» в Европе. Фоторепортаж
Ураган «Фредерике», обрушившийся 18 января на Нидерланды и северо-западные регионы Германии, стал причиной приостановки работы железнодорожного и воздушного транспорта, последствия стихии — в фоторепортаже РБК
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Порывы шквалистого ветра в эпицентре «Фредерике» достигали скорости 140 км/ч, в Нидерландах был объявлен максимальный уровень опасности, а в Гамбурге зарегистрировано не менее 125 дорожно-транспортных происшествий.