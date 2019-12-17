Общество , 17 дек, 15:25
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Как будут выглядеть обновленные поезда «Сапсан». Фоторепортаж
РЖД показала как будут выглядеть модернизированные вагоны поезда «Сапсан». Кроме обновленного интерьера в поездах появятся кулеры с водой, розетки и USB-разъемы у каждого кресла. Как изменятся вагоны — в фоторепортаже РБК
Компания РЖД представила модернизированные вагоны поездов «Сапсан» к десятилетию поездов этой модели
Изменилось цветовое оформление салонов и сидений
USB-разъемы теперь находятся у каждого кресла
В поездах изменится освещение, которое будет регулироваться в зависимости от времени суток
В бизнес-классе добавлены два купе-сьют (зона с двумя посадочными местами, затемненная стеклянными перегородками)
Напротив стойки билетного кассира в 6-м вагоне расположены места для пассажиров с ограниченными возможностями
В составе появилась отдельная игровая зона в 10-м вагоне
Она оборудована мониторами с детскими играми. Также появилось больше мест для хранения детских колясок
Все составы «Сапсана» планируют модернизировать в ближайшие два года