Как будут выглядеть обновленные поезда «Сапсан». Фоторепортаж

Как будут выглядеть обновленные поезда «Сапсан». Фоторепортаж

РЖД показала как будут выглядеть модернизированные вагоны поезда «Сапсан». Кроме обновленного интерьера в поездах появятся кулеры с водой, розетки и USB-разъемы у каждого кресла. Как изменятся вагоны — в фоторепортаже РБК