Как прошел конкурс «Мисс Вселенная»
Общество, 11:19
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Как прошел конкурс «Мисс Вселенная»
В Бангкоке прошел финал конкурса «Мисс Вселенная». Главный титул получила представительница Филиппин 24-летняя Катриона Грэй. Как это было — в фоторепортаже РБК
Финал конкурса проходил в Бангкоке, Таиланд. Корону победительнице Катрионе Грэй вручила обладательница титула 2017 года Тамарин Грин
Ведущим конкурса был американский комик Стив Харви
Катриона Грэй (на фото слева) имеет черный пояс по Чой кван-до. Она также является волонтером организации Love Yourself (занимается вопросами ВИЧ и СПИД) и волонтером в некоммерческой организации Young Focus
Мисс Таиланд Софида Канчанарин
Мисс США Роз Саммерс (слева)
Мисс Венесуэла Стефани Гутиэррез
Участницы конкурса, вошедшие в топ-5
Мисс Испания Анджела Понс во время финального испытания
Участницы конкурса во время одного из испытаний