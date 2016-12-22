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Как прошел конкурс «Мисс Вселенная»
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Как прошел конкурс «Мисс Вселенная»
Общество, 11:19
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Как прошел конкурс «Мисс Вселенная»

В Бангкоке прошел финал конкурса «Мисс Вселенная». Главный титул получила представительница Филиппин 24-летняя Катриона Грэй. Как это было — в фоторепортаже РБК

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Финал конкурса проходил в Бангкоке, Таиланд. Корону победительнице Катрионе Грэй вручила обладательница титула 2017 года Тамарин Грин
 

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Ведущим конкурса был американский комик Стив Харви
 

Фото: Gemunu Amarasinghe / AP

Катриона Грэй (на фото слева) имеет черный пояс по Чой кван-до. Она также является волонтером организации Love Yourself (занимается вопросами ВИЧ и СПИД) и волонтером в некоммерческой организации Young Focus

Фото: Rungroj Yongrit / EPA / ТАСС

Мисс Таиланд Софида Канчанарин

Фото: Rungroj Yongrit / EPA / ТАСС

Мисс США Роз Саммерс (слева)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Мисс Венесуэла Стефани Гутиэррез

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Участницы конкурса, вошедшие в топ-5
 

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Мисс Испания Анджела Понс во время финального испытания
 

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Участницы конкурса во время одного из испытаний
Теги: мультимедиа
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