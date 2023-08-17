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В Москве запустили движение на МЦД-3. Фоторепортаж

Появились фотографии церемонии пуска МЦД-3 с участием Владимира Путина

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном пуске третьего Московского центрального диаметра. Новая ветка наземного метро соединяет Зеленоград и подмосковное Раменское. С 2019 года открыты уже три диаметра в столице, в планах еще два. Как проходил запуск МЦД-3 — в фоторепортаже РБК
Новый диаметр связывает Ленинградское и Казанское направления железной дороги через центр Москвы. Его протяженность&nbsp;&mdash; 85&nbsp;км (время в пути&nbsp;&mdash; 111 минут). Сейчас на МЦД-3 38 станций, 14 из них имеют пересадки на метро, МЦК и пригородные электрички.
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Новый диаметр связывает Ленинградское и Казанское направления железной дороги через центр Москвы. Его протяженность — 85 км (время в пути — 111 минут). Сейчас на МЦД-3 38 станций, 14 из них имеют пересадки на метро, МЦК и пригородные электрички.

Власти Москвы отмечают, что наземное метро в шаговой доступности получили 3,5 млн человек, а транспортное обслуживание улучшилось в более чем 20 районах города.
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Власти Москвы отмечают, что наземное метро в шаговой доступности получили 3,5 млн человек, а транспортное обслуживание улучшилось в более чем 20 районах города.

Старт движению на МЦД-3 вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным дал&nbsp;Владимир Путин. &laquo;Что говорить, это, казалось&nbsp;бы, не такой протяженный маршрут, но востребованный, безусловно, сотнями тысяч людей. Я думаю, там счет в конце концов пойдет на миллион&raquo;,&nbsp;&mdash; отметил президент.
Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС

Старт движению на МЦД-3 вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным дал Владимир Путин. «Что говорить, это, казалось бы, не такой протяженный маршрут, но востребованный, безусловно, сотнями тысяч людей. Я думаю, там счет в конце концов пойдет на миллион», — отметил президент.

Во время&nbsp;Московского урбанистического форума Путин осмотрел обновленный подвижной состав&nbsp;&mdash; вагоны &laquo;Москва-2020&raquo; и &laquo;Иволга 3.0&raquo;, а также ознакомился с интерактивной картой развития транспортной системы города.
Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС

Во время Московского урбанистического форума Путин осмотрел обновленный подвижной состав — вагоны «Москва-2020» и «Иволга 3.0», а также ознакомился с интерактивной картой развития транспортной системы города.

В церемонии запуска МЦД&nbsp;также приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров.
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В церемонии запуска МЦД также приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров.

Вагоны электропоезда на&nbsp;экспозиции &laquo;Год нового транспортного каркаса&raquo; в Манеже.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вагоны электропоезда на экспозиции «Год нового транспортного каркаса» в Манеже.

С запуском нового диаметра и перераспределением&nbsp;до 15% пассажиропотока будут разгружены Люблинско-Дмитровская, Таганско-Краснопресненская&nbsp;и Калужско-Рижская&nbsp;линии столичного метро, заявили&nbsp;власти Москвы.
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

С запуском нового диаметра и перераспределением до 15% пассажиропотока будут разгружены Люблинско-Дмитровская, Таганско-Краснопресненская и Калужско-Рижская линии столичного метро, заявили власти Москвы.

МЦД-3 также будет способствовать разрузке вылетных магистралей &ndash; Ленинградского, Новорязанского, Новоегорьевского, Егорьевского и Косинского шоссе, Волгоградского и Октябрьского проспектов, считают в стройкомплексе столицы
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

МЦД-3 также будет способствовать разрузке вылетных магистралей – Ленинградского, Новорязанского, Новоегорьевского, Егорьевского и Косинского шоссе, Волгоградского и Октябрьского проспектов, считают в стройкомплексе столицы

По оценке департамента строительства Москвы, число пассажиров на новом диаметре достигнет 577 тыс. человек в сутки к 2030 году, что почти вдвое больше, чем сегодня на Казанском и Ленинградском направлении.
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

По оценке департамента строительства Москвы, число пассажиров на новом диаметре достигнет 577 тыс. человек в сутки к 2030 году, что почти вдвое больше, чем сегодня на Казанском и Ленинградском направлении.

В день запуска МЦД-3 президент Владимир Путин заявил, что настал момент для реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Поездка между двумя городами займет два часа вместо нынешних четырех. Проект ВСМ обсуждается долгие годы, правительство решило вернуться к нему в конце 2021 года.
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В день запуска МЦД-3 президент Владимир Путин заявил, что настал момент для реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Поездка между двумя городами займет два часа вместо нынешних четырех. Проект ВСМ обсуждается долгие годы, правительство решило вернуться к нему в конце 2021 года.

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