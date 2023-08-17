В Москве запустили движение на МЦД-3. Фоторепортаж
Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном пуске третьего Московского центрального диаметра. Новая ветка наземного метро соединяет Зеленоград и подмосковное Раменское. С 2019 года открыты уже три диаметра в столице, в планах еще два. Как проходил запуск МЦД-3 — в фоторепортаже РБК
Новый диаметр связывает Ленинградское и Казанское направления железной дороги через центр Москвы. Его протяженность — 85 км (время в пути — 111 минут). Сейчас на МЦД-3 38 станций, 14 из них имеют пересадки на метро, МЦК и пригородные электрички.
Власти Москвы отмечают, что наземное метро в шаговой доступности получили 3,5 млн человек, а транспортное обслуживание улучшилось в более чем 20 районах города.
Старт движению на МЦД-3 вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным дал Владимир Путин. «Что говорить, это, казалось бы, не такой протяженный маршрут, но востребованный, безусловно, сотнями тысяч людей. Я думаю, там счет в конце концов пойдет на миллион», — отметил президент.
Во время Московского урбанистического форума Путин осмотрел обновленный подвижной состав — вагоны «Москва-2020» и «Иволга 3.0», а также ознакомился с интерактивной картой развития транспортной системы города.
В церемонии запуска МЦД также приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров.
Вагоны электропоезда на экспозиции «Год нового транспортного каркаса» в Манеже.
С запуском нового диаметра и перераспределением до 15% пассажиропотока будут разгружены Люблинско-Дмитровская, Таганско-Краснопресненская и Калужско-Рижская линии столичного метро, заявили власти Москвы.
МЦД-3 также будет способствовать разрузке вылетных магистралей – Ленинградского, Новорязанского, Новоегорьевского, Егорьевского и Косинского шоссе, Волгоградского и Октябрьского проспектов, считают в стройкомплексе столицы
По оценке департамента строительства Москвы, число пассажиров на новом диаметре достигнет 577 тыс. человек в сутки к 2030 году, что почти вдвое больше, чем сегодня на Казанском и Ленинградском направлении.
В день запуска МЦД-3 президент Владимир Путин заявил, что настал момент для реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Поездка между двумя городами займет два часа вместо нынешних четырех. Проект ВСМ обсуждается долгие годы, правительство решило вернуться к нему в конце 2021 года.