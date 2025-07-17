В Москве простились с режиссером Александром Миттой. Фоторепортаж

Александр Митта прославился благодаря фильмам «Друг мой Колька», «Звонят, откройте дверь», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Точка, точка, запятая», «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда» и другим. Он — лауреат премии «Ника», кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.

В начале июля стало известно, что режиссер попал в больницу