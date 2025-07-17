В Москве простились с режиссером Александром Миттой. Фоторепортаж
В Центральном доме литераторов в Москве простились с кинорежиссером Александром Миттой. Народный артист умер 14 июля на 93-м году жизни после продолжительной болезни. На церемонию приехали друзья и коллеги. Кто посетил прощание — в фоторепортаже РБК
Александр Митта прославился благодаря фильмам «Друг мой Колька», «Звонят, откройте дверь», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Точка, точка, запятая», «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда» и другим. Он — лауреат премии «Ника», кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.
В начале июля стало известно, что режиссер попал в больницу
Евгений Митта — сын режиссера
Вторая слева — сценарист Зоя Кудря. Она работала с Миттой над телесериалом «Граница. Таежный роман»
Режиссер Николай Лебедев назвал смерть коллеги колоссальной потерей. Он считает, что работы Митты переживут свое время и продолжат оставаться актуальными
Актер, кинорежиссер, народный артист Евгений Герасимов, он сыграл пионервожатого в фильме Митты «Точка, точка, запятая»
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Актер, театральный режиссер Михаил Горевой
Кинорежиссер Валерия Гай Германика
«Все фильмы, которые он снял, — мои любимые», — отметил актер и режиссер Александр Карпиловский. Он был учеником Митты
Актер, режиссер и продюсер Никита Высоцкий назвал Митту энергичным и эффективным человеком и отметил, что знал режиссера с детства
После церемонии прощания Александра Митту кремируют, сообщил его сын Евгений
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