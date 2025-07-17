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В Москве простились с режиссером Александром Миттой. Фоторепортаж

В Москве простились с режиссером Александром Миттой

В Центральном доме литераторов в Москве простились с кинорежиссером Александром Миттой. Народный артист умер 14 июля на 93-м году жизни после продолжительной болезни. На церемонию приехали друзья и коллеги. Кто посетил прощание — в фоторепортаже РБК
Александр Митта прославился благодаря фильмам &laquo;Друг мой Колька&raquo;, &laquo;Звонят, откройте дверь&raquo;, &laquo;Сказ про то, как царь Петр арапа женил&raquo;, &laquo;Точка, точка, запятая&raquo;, &laquo;Экипаж&raquo;, &laquo;Гори, гори, моя звезда&raquo; и другим. Он&nbsp;&mdash; лауреат премии &laquo;Ника&raquo;, кавалер орденов &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo; III и IV степени. В начале июля стало известно, что режиссер попал в больницу
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Александр Митта прославился благодаря фильмам «Друг мой Колька», «Звонят, откройте дверь», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Точка, точка, запятая», «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда» и другим. Он — лауреат премии «Ника», кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.

В начале июля стало известно, что режиссер попал в больницу

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Евгений Митта&nbsp;&mdash; сын режиссера
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Евгений Митта — сын режиссера

Вторая слева&nbsp;&mdash; сценарист Зоя Кудря. Она работала с Миттой&nbsp;над телесериалом &laquo;Граница. Таежный роман&raquo;
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Вторая слева — сценарист Зоя Кудря. Она работала с Миттой над телесериалом «Граница. Таежный роман»

Режиссер Николай Лебедев назвал смерть коллеги колоссальной потерей. Он считает, что работы Митты переживут свое время и продолжат оставаться актуальными
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Режиссер Николай Лебедев назвал смерть коллеги колоссальной потерей. Он считает, что работы Митты переживут свое время и продолжат оставаться актуальными

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Актер, кинорежиссер, народный артист Евгений Герасимов, он сыграл пионервожатого в фильме Митты &laquo;Точка, точка, запятая&raquo;
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актер, кинорежиссер, народный артист Евгений Герасимов, он сыграл пионервожатого в фильме Митты «Точка, точка, запятая»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова

Актер, театральный режиссер Михаил Горевой
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актер, театральный режиссер Михаил Горевой

Кинорежиссер Валерия Гай Германика
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Кинорежиссер Валерия Гай Германика

&laquo;Все фильмы, которые он снял,&nbsp;&mdash; мои любимые&raquo;,&nbsp;&mdash; отметил актер и режиссер Александр Карпиловский. Он был учеником Митты
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Все фильмы, которые он снял, — мои любимые», — отметил актер и режиссер Александр Карпиловский. Он был учеником Митты

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Актер, режиссер и продюсер Никита Высоцкий назвал Митту энергичным и эффективным человеком и отметил, что знал режиссера с детства
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актер, режиссер и продюсер Никита Высоцкий назвал Митту энергичным и эффективным человеком и отметил, что знал режиссера с детства

После церемонии прощания Александра Митту кремируют, сообщил его сын Евгений
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

После церемонии прощания Александра Митту кремируют, сообщил его сын Евгений

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Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков, София Шошина София Шошина
мультимедиа Александр Митта прощание режиссер
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