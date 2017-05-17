Открытие 70-го Каннского кинофестиваля

17 мая в Каннах открылся юбилейный, 70-й кинофестиваль. В основную программу в 2017 году вошли 19 картин, среди которых лента российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». В программе «Особый взгляд» будет представлена картина «Теснота» Кантемира Балагова. Среди других фильмов кинофестиваля в этом году — «Двойной любовник» Франсуа Озона, «Хеппи-энд» Михаеля Ханеке, «Из ниоткуда» Фатиха Акина, «Роковое искушение» Софии Копполы и другие. Жюри возглавляет режиссер Педро Альмодовар, который не раз сам становился обладателем «Золотой пальмовой ветви».

Открытие Каннского кинофестиваля — в фотогалерее РБК.