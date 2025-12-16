Обстановка на месте нападения ученика на школу в Одинцове
Утром 16 декабря ученик девятого класса распылил газовый баллончик и ударил ножом охранника, а затем смертельно ранил десятилетнего школьника. Нападавшего задержали, он признал вину. Следственный комитет возбудил уголовное дело
Утром в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа подросток напал на учеников Успенской средней общеобразовательной школы. При себе у него был нож и газовый баллончик.
По данным Следственного комитета, подросток нанес удар ножом охраннику и одному из учеников, в результате десятилетний ребенок скончался.
Детей из школы эвакуировали, некоторые ученики вышли из школы самостоятельно.
Нападавшего задержали. «Допрос идет. По предварительным данным, вину признает», — сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее в Одинцово «ужасной, запредельной жестокостью». «Для всего Подмосковья это настоящая трагедия. Нужно проанализировать все, что к ней привело, и сделать все, чтобы такое больше не повторилось», — заявил он.
После нападения во всех школах Одинцово усилили меры безопасности. Раненому охраннику оказывают медицинскую помощь в Одинцовской областной больнице.