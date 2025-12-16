 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Обстановка на месте нападения ученика на школу в Одинцове

Утром 16 декабря ученик девятого класса распылил газовый баллончик и ударил ножом охранника, а затем смертельно ранил десятилетнего школьника. Нападавшего задержали, он признал вину. Следственный комитет возбудил уголовное дело
Утром в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа подросток&nbsp;напал на учеников Успенской средней общеобразовательной школы. При себе у него был нож и газовый баллончик.
Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Утром в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа подросток напал на учеников Успенской средней общеобразовательной школы. При себе у него был нож и газовый баллончик.

По данным Следственного комитета, подросток нанес удар ножом охраннику и одному из учеников, в результате десятилетний ребенок скончался.
Фото: Виталий Смольников / ТАСС

По данным Следственного комитета, подросток нанес удар ножом охраннику и одному из учеников, в результате десятилетний ребенок скончался.

Детей из школы эвакуировали, некоторые ученики вышли из школы самостоятельно.
Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Детей из школы эвакуировали, некоторые ученики вышли из школы самостоятельно.

Нападавшего задержали. &laquo;Допрос идет. По предварительным данным, вину признает&raquo;, &mdash; сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Нападавшего задержали. «Допрос идет. По предварительным данным, вину признает», — сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее в Одинцово &laquo;ужасной, запредельной жестокостью&raquo;. &laquo;Для всего Подмосковья это настоящая трагедия. Нужно проанализировать все, что к ней привело, и сделать все, чтобы такое больше не повторилось&raquo;, &mdash; заявил он.
Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее в Одинцово «ужасной, запредельной жестокостью». «Для всего Подмосковья это настоящая трагедия. Нужно проанализировать все, что к ней привело, и сделать все, чтобы такое больше не повторилось», — заявил он.

После нападения во всех школах Одинцово усилили меры безопасности. Раненому охраннику оказывают медицинскую помощь в Одинцовской областной больнице.
Фото: Виталий Смольников / ТАСС

После нападения во всех школах Одинцово усилили меры безопасности. Раненому охраннику оказывают медицинскую помощь в Одинцовской областной больнице.

Теги
мультимедиа Одинцово нападение школьники

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Напавший на школьников в Одинцово подросток признал вину
Общество
Раненных при нападении в школе в Одинцово госпитализировали
Общество
Напавший на школу в Одинцово подросток снял себя на видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 15:46 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 15:46
Как выросла средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБ Инвестиции, 16:01
СК опубликовал кадры из подмосковной школы, где было совершено нападение Общество, 16:01
Минюст признал Deutsche Welle нежелательной организацией Политика, 15:59
У семьи бывшего мэра Карачаевска изъяли участки на землях нацпарка Политика, 15:57
Что будет определять развитие бизнеса в 2026 году Отрасли, 15:53
Великобритания выделит £600 млн на усиление ПВО Украины Политика, 15:52
Камбоджа опровергла сообщения об участии россиян в конфликте с Таиландом Политика, 15:52
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Суд обязал ПСЖ выплатить Мбаппе компенсацию в размере €61 млн Спорт, 15:49
ФИФА признала Доннарумму лучшим вратарем года Спорт, 15:41
Покупательница квартиры Долиной попросила суд выселить певицу из жилья Общество, 15:41
Активность в сети биткоина упала до минимума года. Что изменилось Крипто, 15:39
На Центральном рынке появился интерактивный шар с макетом НКЦ Город, 15:34
Созданная фондом Сороса голландская НПО признана нежелательной в России Политика, 15:33
Верховный суд отказался закрывать заседание по делу о квартире Долиной Общество, 15:31