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Общество ,  
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Смешные и дикие: лучшие снимки конкурса Comedy Wildlife Photography

На прошедшей неделе были определены самые смешные фотографии животных. Победителем конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019 года стал снимок Сары Скиннер «Хватай жизнь за…». Некоторые другие лидеры конкурса — в обзоре РБК
Фото: Geert Weggen / Comedy Wildlife Photography Awards
Герт Вегген, «Беличьи желания»
Фото: Sarah Skinner / Comedy Wildlife Photography Awards
Сара Скиннер, «Хватай жизнь за...»​
Фото: Harry Walker / Comedy Wildlife Photography Awards

Гарри Уокер, «О боже!»​

Фото: Vlado Pirsa / Comedy Wildlife Photography Awards

Владо Пирса, «Семейные разногласия»

Фото: Alastair Marsh / Comedy Wildlife Photography Awards

Алистер Марш, «Вальс пошел не по плану»​

Фото: Thomas Mangelsen / Comedy Wildlife Photography Awards
Том Мангельсен, «На расслабоне»
Фото: Thomas Mangelsen / Comedy Wildlife Photography Awards

Том Мангельсен, «Столкновение»

Фото: Mike Rowe / Comedy Wildlife Photography Awards
Майк Роу, «Олень? Какой олень?»
Фото: Martina Gebert / Comedy Wildlife Photography Awards

Мартина Геберт, «Танец... да!»

Фото: Tilakraj Nagaraj / Comedy Wildlife Photography Awards
Тилакраж Нагараж, «Внимание! Мечение территории. Проходите на свой страх и риск»
Фото: Corey Seeman / Comedy Wildlife Photography Awards

Кори Симан, «Кому орешек?»

Теги: мультимедиа, животные, фото
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