Общество , 16 ноя, 12:43
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Смешные и дикие: лучшие снимки конкурса Comedy Wildlife Photography
На прошедшей неделе были определены самые смешные фотографии животных. Победителем конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2019 года стал снимок Сары Скиннер «Хватай жизнь за…». Некоторые другие лидеры конкурса — в обзоре РБК
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