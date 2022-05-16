Общество , 16 мая, 15:45
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Из 1990-го в 2022-й: история «Макдоналдса» на Пушкинской в двух фото
С 14 марта «Макдоналдс» закрыл свои заведения в стране, назвав это временной мерой. Два месяца спустя, 16 мая, компания объявила об окончательном уходе из России. Источник в компании сообщил РБК, что сеть продает активы в стране, но продолжит работу под новым брендом. Первым «Макдоналдсом» в стране стал ресторан на Пушкинской, он открылся еще в СССР 31 января 1990 года. Краткая история «Макдоналдса» в России — в двух фотографиях
31 января 1990 года, очередь в первый «Макдоналдс» в СССР в день открытия
13 марта 2022 года, последний день работы «Макдоналдса» на Пушкинской перед закрытием
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