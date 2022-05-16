Из 1990-го в 2022-й: история «Макдоналдса» на Пушкинской в двух фото

С 14 марта «Макдоналдс» закрыл свои заведения в стране, назвав это временной мерой. Два месяца спустя, 16 мая, компания объявила об окончательном уходе из России. Источник в компании сообщил РБК, что сеть продает активы в стране, но продолжит работу под новым брендом. Первым «Макдоналдсом» в стране стал ресторан на Пушкинской, он открылся еще в СССР 31 января 1990 года. Краткая история «Макдоналдса» в России — в двух фотографиях