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Кто получил премию «Эмми» за 2023 год. Фоторепортаж

Появились кадры победителей телевизионной премии «Эмми» за 2023 год

В Лос-Анджелесе в 75-й раз вручили телевизионную премию «Эмми». Церемония должна была состояться еще осенью 2023 года, но была отложена из-за забастовки сотрудников голливудских студий. В основных номинациях победили сериалы «Наследники», «Медведь» и «Грызня». Их же чествовали в телевизионных категориях «Золотого глобуса» неделей ранее. Певец Элтон Джон получил премию за прямую трансляцию его последнего концерта в рамках прощального тура и теперь стал одним из 19 участников так называемого списка ЭГОТ — обладателей сразу четырех премий: «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».

Кому вручили «Эмми» в январе 2024 года — в фоторепортаже РБК
Лучшим драматическим сериалом стали &laquo;Наследники&raquo; о семье медиамагната. Среди конкурентов были &laquo;Корона&raquo;, &laquo;Дом Дракона&raquo;, &laquo;Одни из нас&raquo; и &laquo;Белый лотос&raquo;. Сериал также взял основные актерские номинации в своей категории и премии за режиссуру и сценарий&nbsp;&mdash; всего шесть наград. На фото: сценарист Джесси Армстронг (в центре), актеры и команда сериала &laquo;Наследники&raquo;
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Лучшим драматическим сериалом стали «Наследники» о семье медиамагната. Среди конкурентов были «Корона», «Дом Дракона», «Одни из нас» и «Белый лотос». Сериал также взял основные актерские номинации в своей категории и премии за режиссуру и сценарий — всего шесть наград.

На фото: сценарист Джесси Армстронг (в центре), актеры и команда сериала «Наследники»

Лучший актер в драматическом сериале&nbsp;&mdash; Киран Калкин (&laquo;Наследники&raquo;)
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Лучший актер в драматическом сериале — Киран Калкин («Наследники»)

Лучшая актриса в драматическом сериале&nbsp;&mdash; Сара Снук (&laquo;Наследники&raquo;)
Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Лучшая актриса в драматическом сериале — Сара Снук («Наследники»)

Лучший актер второго плана в драматическом сериале&nbsp;&mdash; Мэттью Макфэдиен (&laquo;Наследники&raquo;). На фото справа&nbsp;&mdash; актер Педро Паскаль
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Мэттью Макфэдиен («Наследники»).

На фото справа — актер Педро Паскаль

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале&nbsp;&mdash; Дженнифер Кулидж. Она сыграла одну из ролей в сериале &laquo;Белый лотос&raquo; о постояльцах дорого отеля. За эту роль она уже получала &laquo;Эмми&raquo; в 2022 году и &laquo;Золотой глобус&raquo; в 2023-м.
Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Дженнифер Кулидж. Она сыграла одну из ролей в сериале «Белый лотос» о постояльцах дорого отеля. За эту роль она уже получала «Эмми» в 2022 году и «Золотой глобус» в 2023-м.

Лучшим комедийным сериалом признан &laquo;Медведь&raquo; о молодом шеф-поваре. В этой номинации с ним&nbsp;соревновались в том числе &laquo;Тед&nbsp;Лассо&raquo;, &laquo;Начальная&nbsp;школа&nbsp;&laquo;Эбботт&raquo; и &laquo;Уэнсдей&raquo;. Всего &laquo;Медведь&raquo; получил шесть наград, включая режиссуру и сценарий. На фото: команда сериала, в центре&nbsp;&mdash; Мэтти Мэтисон, настоящий шеф-повар и исполнитель одной из ролей
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Лучшим комедийным сериалом признан «Медведь» о молодом шеф-поваре. В этой номинации с ним соревновались в том числе «Тед Лассо», «Начальная школа «Эбботт» и «Уэнсдей». Всего «Медведь» получил шесть наград, включая режиссуру и сценарий.

На фото: команда сериала, в центре — Мэтти Мэтисон, настоящий шеф-повар и исполнитель одной из ролей

Лучший актер в комедийном сериале&nbsp;&mdash; Джереми Аллен Уайт (&laquo;Медведь&raquo;)
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшей актрисой в комедийном сериале стала Кинта Брансон, сыгравшая в &laquo;Начальной&nbsp;школе&nbsp;&laquo;Эбботт&raquo;
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Лучшей актрисой в комедийном сериале стала Кинта Брансон, сыгравшая в «Начальной школе «Эбботт»

Лучший актер второго плана в комедийном сериале&nbsp;&mdash; Эбон Мосс-Бакрак (справа), сыгравший в сериале &laquo;Медведь&raquo;
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Эбон Мосс-Бакрак (справа), сыгравший в сериале «Медведь»

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале&nbsp;&mdash; Айо Эдебири (&laquo;Медведь&raquo;)
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Айо Эдебири («Медведь»)

Победителем в номинации &laquo;Лучший мини-сериал или антология&raquo; стала &laquo;Грызня&raquo; &mdash; о том, как случайное столкновение двух незнакомцев на парковке перерастает в полноценную вражду. Сериал взял пять наград в своей категории, в том числе его отметили за режиссуру и сценарий. На фото&nbsp;&mdash; команда сериала
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Победителем в номинации «Лучший мини-сериал или антология» стала «Грызня» — о том, как случайное столкновение двух незнакомцев на парковке перерастает в полноценную вражду. Сериал взял пять наград в своей категории, в том числе его отметили за режиссуру и сценарий.

На фото — команда сериала

Лучший актер в мини-сериале или антологии&nbsp;&mdash; Стивен Ян (&laquo;Грызня&raquo;). На фото он слева, справа&nbsp;&mdash; Ли Сон-джин, получивший награду за сценарий к этому сериалу
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Лучший актер в мини-сериале или антологии — Стивен Ян («Грызня»).

На фото он слева, справа — Ли Сон-джин, получивший награду за сценарий к этому сериалу

Лучшая актриса в мини-сериале или антологии&nbsp;&mdash; Али Вонг (&laquo;Грызня&raquo;)
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Лучшая актриса в мини-сериале или антологии — Али Вонг («Грызня»)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или антологии&nbsp;&mdash; Ниси Нэш-Беттс. Она сыграла в мини-сериале &laquo;Монстр: история Джеффри Дамера&raquo;&nbsp;&mdash; тру-крайме об американском серийном убийце.
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или антологии — Ниси Нэш-Беттс. Она сыграла в мини-сериале «Монстр: история Джеффри Дамера» — тру-крайме об американском серийном убийце.

Лучший актер второго плана в мини-сериале или антологии&nbsp;&mdash; Пол Уолтер Хаузер, сыгравший в криминальной драме &laquo;Черная птица&raquo;
Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Лучший актер второго плана в мини-сериале или антологии — Пол Уолтер Хаузер, сыгравший в криминальной драме «Черная птица»

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