Кто получил премию «Эмми» за 2023 год. Фоторепортаж
В Лос-Анджелесе в 75-й раз вручили телевизионную премию «Эмми». Церемония должна была состояться еще осенью 2023 года, но была отложена из-за забастовки сотрудников голливудских студий. В основных номинациях победили сериалы «Наследники», «Медведь» и «Грызня». Их же чествовали в телевизионных категориях «Золотого глобуса» неделей ранее. Певец Элтон Джон получил премию за прямую трансляцию его последнего концерта в рамках прощального тура и теперь стал одним из 19 участников так называемого списка ЭГОТ — обладателей сразу четырех премий: «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».
Кому вручили «Эмми» в январе 2024 года — в фоторепортаже РБК
Лучшим драматическим сериалом стали «Наследники» о семье медиамагната. Среди конкурентов были «Корона», «Дом Дракона», «Одни из нас» и «Белый лотос». Сериал также взял основные актерские номинации в своей категории и премии за режиссуру и сценарий — всего шесть наград.
На фото: сценарист Джесси Армстронг (в центре), актеры и команда сериала «Наследники»
Лучший актер в драматическом сериале — Киран Калкин («Наследники»)
Лучшая актриса в драматическом сериале — Сара Снук («Наследники»)
Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Мэттью Макфэдиен («Наследники»).
На фото справа — актер Педро Паскаль
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Дженнифер Кулидж. Она сыграла одну из ролей в сериале «Белый лотос» о постояльцах дорого отеля. За эту роль она уже получала «Эмми» в 2022 году и «Золотой глобус» в 2023-м.
Лучшим комедийным сериалом признан «Медведь» о молодом шеф-поваре. В этой номинации с ним соревновались в том числе «Тед Лассо», «Начальная школа «Эбботт» и «Уэнсдей». Всего «Медведь» получил шесть наград, включая режиссуру и сценарий.
На фото: команда сериала, в центре — Мэтти Мэтисон, настоящий шеф-повар и исполнитель одной из ролей
Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
Лучшей актрисой в комедийном сериале стала Кинта Брансон, сыгравшая в «Начальной школе «Эбботт»
Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Эбон Мосс-Бакрак (справа), сыгравший в сериале «Медведь»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Айо Эдебири («Медведь»)
Победителем в номинации «Лучший мини-сериал или антология» стала «Грызня» — о том, как случайное столкновение двух незнакомцев на парковке перерастает в полноценную вражду. Сериал взял пять наград в своей категории, в том числе его отметили за режиссуру и сценарий.
На фото — команда сериала
Лучший актер в мини-сериале или антологии — Стивен Ян («Грызня»).
На фото он слева, справа — Ли Сон-джин, получивший награду за сценарий к этому сериалу
Лучшая актриса в мини-сериале или антологии — Али Вонг («Грызня»)
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или антологии — Ниси Нэш-Беттс. Она сыграла в мини-сериале «Монстр: история Джеффри Дамера» — тру-крайме об американском серийном убийце.
Лучший актер второго плана в мини-сериале или антологии — Пол Уолтер Хаузер, сыгравший в криминальной драме «Черная птица»
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