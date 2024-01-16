Кто получил премию «Эмми» за 2023 год. Фоторепортаж

В Лос-Анджелесе в 75-й раз вручили телевизионную премию «Эмми». Церемония должна была состояться еще осенью 2023 года, но была отложена из-за забастовки сотрудников голливудских студий. В основных номинациях победили сериалы «Наследники», «Медведь» и «Грызня». Их же чествовали в телевизионных категориях «Золотого глобуса» неделей ранее. Певец Элтон Джон получил премию за прямую трансляцию его последнего концерта в рамках прощального тура и теперь стал одним из 19 участников так называемого списка ЭГОТ — обладателей сразу четырех премий: «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».

Кому вручили «Эмми» в январе 2024 года — в фоторепортаже РБК