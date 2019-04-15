Как отдыхали советские военачальники

Главный маршал авиации Константин Вершинин

Константин Вершинин с внуком Андреем на даче в 1970 году. Главный маршал авиации увлекался наблюдениями за погодой и в свободное время занимался метеоизмерениями.

Всю Великую Отечественную войну Константин Вершинин прослужил в авиации: в сентябре 1941-го он стал командующим ВВС Южного фронта, позже командовал 4-й Воздушной армией. С 1946 по 1949 год он был главнокомандующим ВВС СССР, проводил перевооружение войск на реактивную технику