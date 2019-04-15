Как отдыхали советские военачальники

Алексей Антонов с женой, примой-балериной Большого театра Ольгой Лепешинской, на отдыхе в Карловых Варах в начале 1960-х годов.
Генерал армии Антонов участвовал в разработке ряда операций, среди которых Курская битва. Он также принимал участие в Ялтинской и Потсдамской конференциях — встречах лидеров крупнейших стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании
Семен Буденный позирует с сыном Сергеем, 1940-е годы.
Буденный был участником Первой мировой и Гражданской войн, командовал Первой конной армией, бойцов которой прозвали буденновцами. С августа 1940 года он занимал пост заместителя наркома обороны СССР. Во время Великой Отечественной войны Буденный участвовал в обороне Москвы, командовал войсками Юго-Западного направления, Резервным фронтом, войсками Северо-Кавказского направления и Северо-Кавказским фронтом
Василевский в своем рабочем кабинете на даче в подмосковном Архангельском в 1965 году.
Александр Василевский участвовал в штурме Кенигсберга и военных действиях на Дальнем Востоке. После войны он возглавил Генштаб, а в 1949–1950-х годах был министром Вооруженных сил
Константин Вершинин с внуком Андреем на даче в 1970 году. Главный маршал авиации увлекался наблюдениями за погодой и в свободное время занимался метеоизмерениями.Всю Великую Отечественную войну Константин Вершинин прослужил в авиации: в сентябре 1941-го он стал командующим ВВС Южного фронта, позже командовал 4-й Воздушной армией. С 1946 по 1949 год он был главнокомандующим ВВС СССР, проводил перевооружение войск на реактивную технику
Жуков на отдыхе в Сочи в 1950-х
В начале Великой Отечественной Жуков возглавлял Генштаб, а с 1942 года стал заместителем верховного главнокомандующего. В разное время командовал Резервным, Ленинградским, Западным, 1-м Украинским и 1-м Белорусским фронтами. В мае 1945 года Жуков подписал Акт о капитуляции Германии. После войны Жукова прозвали маршалом Победы.
В 1946 году Жукова сняли с должности замминистра Вооруженных сил после того, как он был обвинен в злоупотреблении служебным положением (утверждалось, что он вывозил из Германии ценные вещи). Его сначала перевели в командующие Одесским военным округом, потом отправили в аналогичном качестве на Урал. Уже после смерти Сталина Жуков вернулся в Москву и в 1955–1957 годах занимал пост министра обороны
Иван Конев (в центре справа) отдыхает на подмосковной даче с семьей, 1960-е годы.
В годы Великой Отечественной войны Конев командовал Западным, Калининским, Северо-Западным, Степным, 2-м Украинским и 1-м Украинским фронтами
Министр обороны СССР Родион Малиновский во время визита в Монголию в 1961 году.
В 1944 году, командуя 3-м Украинским фронтом, Малиновский освободил Одессу, участвовал во многих других западных операциях Великой Отечественной войны. После нее он был переведен на Дальний Восток, где возглавил Забайкальский фронт. В 1957 году получил пост министра обороны СССР, который занимал вплоть до своей смерти в 1967 году
Рокоссовский на охоте в 1960-е годы.
Рокоссовский возглавлял Центральный фронт в продолжение Курской битвы, позже он разработал и провел операцию «Багратион», в ходе которой была освобождена Белоруссия.
После войны служил в Польше в качестве министра национальной обороны (Рокоссовский был родом из Польши). Вернувшись в СССР, занимал посты замглавы и инспектора Минобороны
Устинов на даче в Подмосковье в 1950-е. В свободное время он занимался фотографией и любил бывать на природе.
Во время Великой Отечественной войны Дмитрий Устинов был наркомом вооружения, участвовал в организации эвакуации промышленности на восток. После войны он также занимал министерские посты, в 1976–1984 годах он был министром обороны
Шестопалов с женой летит на Кубу по приглашению Фиделя Кастро. Маршал увлекался шахматами и был кандидатом в мастера спорта.
Во время Великой Отечественной войны он служил в Инженерных войсках. С 1969 года руководил Главным военно-строительным управлением Минобороны. При нем в Москве были построены, в частности, здание Генштаба на Арбате и госпиталь имени Вишневского.