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Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
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Общество ,  
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Как отдыхали советские военачальники
Минобороны опубликовало фотографии повседневной жизни полководцев Великой Отечественной войны. На них можно увидеть маршалов Георгия Жукова в отпуске в Сочи и Константина Рокоссовского на охоте. Самые яркие снимки — в фотогалерее РБК
Генерал Алексей Антонов
Фото: Минобороны РФ

Алексей Антонов с женой, примой-балериной Большого театра Ольгой Лепешинской, на отдыхе в Карловых Варах в начале 1960-х годов.

Генерал армии Антонов участвовал в разработке ряда операций, среди которых Курская битва. Он также принимал участие в Ялтинской и Потсдамской конференциях — встречах лидеров крупнейших стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании

Маршал Семен Буденный
Фото: Минобороны РФ

Семен Буденный позирует с сыном Сергеем, 1940-е годы.

Буденный был участником Первой мировой и Гражданской войн, командовал Первой конной армией, бойцов которой прозвали буденновцами. С августа 1940 года он занимал пост заместителя наркома обороны СССР. Во время Великой Отечественной войны Буденный участвовал в обороне Москвы, командовал войсками Юго-Западного направления, Резервным фронтом, войсками Северо-Кавказского направления и Северо-Кавказским фронтом

Маршал Александр Василевский
Фото: Минобороны РФ

Василевский в своем рабочем кабинете на даче в подмосковном Архангельском в 1965 году.

Александр Василевский участвовал в штурме Кенигсберга и военных действиях на Дальнем Востоке. После войны он возглавил Генштаб, а в 1949–1950-х годах был министром Вооруженных сил

Главный маршал авиации Константин Вершинин
Фото: Минобороны РФ

Константин Вершинин с внуком Андреем на даче в 1970 году. Главный маршал авиации увлекался наблюдениями за погодой и в свободное время занимался метеоизмерениями.

Всю Великую Отечественную войну Константин Вершинин прослужил в авиации: в сентябре 1941-го он стал командующим ВВС Южного фронта, позже командовал 4-й Воздушной армией. С 1946 по 1949 год он был главнокомандующим ВВС СССР, проводил перевооружение войск на реактивную технику
Маршал Георгий Жуков
Фото: Минобороны РФ

Жуков на отдыхе в Сочи в 1950-х

В начале Великой Отечественной Жуков возглавлял Генштаб, а с 1942 года стал заместителем верховного главнокомандующего. В разное время командовал Резервным, Ленинградским, Западным, 1-м Украинским и 1-м Белорусским фронтами. В мае 1945 года Жуков подписал Акт о капитуляции Германии. После войны Жукова прозвали маршалом Победы.

В 1946 году Жукова сняли с должности замминистра Вооруженных сил после того, как он был обвинен в злоупотреблении служебным положением (утверждалось, что он вывозил из Германии ценные вещи). Его сначала перевели в командующие Одесским военным округом, потом отправили в аналогичном качестве на Урал. Уже после смерти Сталина Жуков вернулся в Москву и в 1955–1957 годах занимал пост министра обороны

Маршал Иван Конев
Фото: Минобороны РФ

Иван Конев (в центре справа) отдыхает на подмосковной даче с семьей, 1960-е годы.

В годы Великой Отечественной войны Конев командовал Западным, Калининским, Северо-Западным, Степным, 2-м Украинским и 1-м Украинским фронтами

Маршал Родион Малиновский
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны СССР Родион Малиновский во время визита в Монголию в 1961 году.

В 1944 году, командуя 3-м Украинским фронтом, Малиновский освободил Одессу, участвовал во многих других западных операциях Великой Отечественной войны. После нее он был переведен на Дальний Восток, где возглавил Забайкальский фронт. В 1957 году получил пост министра обороны СССР, который занимал вплоть до своей смерти в 1967 году

Маршал Константин Рокоссовский
Фото: Минобороны РФ

Рокоссовский на охоте в 1960-е годы.

Рокоссовский возглавлял Центральный фронт в продолжение Курской битвы, позже он разработал и провел операцию «Багратион», в ходе которой была освобождена Белоруссия.

После войны служил в Польше в качестве министра национальной обороны (Рокоссовский был родом из Польши). Вернувшись в СССР, занимал посты замглавы и инспектора Минобороны

Маршал Дмитрий Устинов
Фото: Минобороны РФ

Устинов на даче в Подмосковье в 1950-е. В свободное время он занимался фотографией и любил бывать на природе.

Во время Великой Отечественной войны Дмитрий Устинов был наркомом вооружения, участвовал в организации эвакуации промышленности на восток. После войны он также занимал министерские посты, в 1976–1984 годах он был министром обороны

Маршал Николай Шестопалов
Фото: Минобороны РФ

Шестопалов с женой летит на Кубу по приглашению Фиделя Кастро. Маршал увлекался шахматами и был кандидатом в мастера спорта.

Во время Великой Отечественной войны он служил в Инженерных войсках. С 1969 года руководил Главным военно-строительным управлением Минобороны. При нем в Москве были построены, в частности, здание Генштаба на Арбате и госпиталь имени Вишневского.

При участии: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Великая Отечественная война, Георгий Жуков
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