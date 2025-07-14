Как звезды НХЛ с Овечкиным разгромили игроков КХЛ

Нападающий ЦСКА, который выступал в составе команды КХЛ, Дмитрий Бучельников, заявил, что несмотря на поражение, у него остались от матча «только положительные эмоции». «Когда выходишь на лед с такими кумирами, с игроками, за которыми ты следишь, это очень дорогого стоит. <...>. Наверное, не хватило сыгранности или времени, чтобы притереться к друг другу. Иначе мы бы разорвали, — сказал Бучельников.