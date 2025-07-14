Как звезды НХЛ с Овечкиным разгромили игроков КХЛ
Команды звезд НХЛ и КХЛ провели на «ЦСКА Арене» в Москве благотворительный «Матч года», который собрал более 12 тыс. зрителей.
За счет пожертвований и прибыли от продажи билетов организаторам удалось привлечь 30 млн рублей. Средства будут направлены на поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на иные благотворительные цели.
«Матч года» состоялся на «ЦСКА Арене».
Перед началом матча выступила группа «Иванушки International».
Перед матчем состоялось чествование капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в честь снайперского рекорда в НХЛ.
Перед началом встречи лучшему снайперу в истории регулярных чемпионатов НХЛ подарили автомобиль Jetour T2 в честь рекорда.
На матче присутствовало множество звезд спорта, среди которых двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
У команды российских игроков НХЛ хет-триком отметился Василий Подколзин, по две шайбы забросили Максим Цыплаков и Кирилл Марченко.
По разу отличились Артемий Панарин, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков и Андрей Кузьменко.
В составе КХЛ голами отметились Илья Ковальчук, Виталий Кравцов и Николай Голдобин.
В буллитной серии победу также одержала команда НХЛ (2:1).
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин заявил, что ему «почетно быть с Овечкиным в команде — и не только с ним. «Кого ни возьми, все с именем. Даже легкий мандраж появился», — сказал он.
Нападающий ЦСКА, который выступал в составе команды КХЛ, Дмитрий Бучельников, заявил, что несмотря на поражение, у него остались от матча «только положительные эмоции». «Когда выходишь на лед с такими кумирами, с игроками, за которыми ты следишь, это очень дорогого стоит. <...>. Наверное, не хватило сыгранности или времени, чтобы притереться к друг другу. Иначе мы бы разорвали, — сказал Бучельников.
Встречу посетили более 12 тыс. зрителей.
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов считает, что разгромное поражение российских игроков КХЛ от соотечественников из НХЛ не должно нанести отечественной лиге имиджевый урон.
Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский заявил, что игроки НХЛ в Матче года показали куда более высокое мастерство в реализации голевых моментов, нежели их соперники.
Было собрано 30 млн рублей.
Организаторы «Матча года» сообщили, что вырученные средства будут направлены на различные благотворительные инициативы, включая реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями.
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