Чем занимаются победители «Евровидения» последних 10 лет

Норвежский музыкант белорусского происхождения Александр Рыбак установил абсолютный рекорд (до 2016 года), набрав максимальное число очков за всю историю конкурса — 387 баллов. После «Евровидения» Рыбак выпустил дебютный альбом Fairytales, а 2010 год провел на гастролях по России и участвовал в ТВ-шоу «Минута славы» на «Первом канале». До 2012 года музыкант выпустил еще четыре студийных альбома, норвежские кинопрокатчики дважды приглашали его озвучить главного героя в мультфильмах «Как приручить дракона» (2010 год) и «Как приручить дракона 2» (2014 год), а песня Рыбака Into a Fantasy стала саундтреком к европейской версии последнего. В 2015 году музыкант участвовал в шоу музыкальных пародий «Один в один!», где дошел до финала и занял второе место. В 2018-м он снова принял участие в «Евровидении» от Норвегии, но занял лишь 15-е место
Немецкая певица Лена стала победителем с песней Satellite в 2010 году и принесла Германии вторую награду «Евровидения» с 1982 года. После победы трек Satellite скачали более 100 тыс. пользователей iTunes.
За девять лет Лена выпустила пять студийных альбомов. Последний вышел в апреле 2019 года, и одна из песен заняла второе место в немецком поп-чарте сразу же после релиза. Также Лена снимается в немецком аналоге вокального конкурса «Голос» в качестве одного из наставников.
У певицы есть и рекламные контракты — например, она лицо компании L’Oreal
Дуэт, представивший в 2011 году Азербайджан, сформировался в ходе отборочных туров. Сначала Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал выступали отдельно, но по решению организаторов объединились для участия в финальных этапах. Их песня Running Scared набрала 221 балл и принесла победу на «Евровидении». После этого музыканты вернулись к сольным карьерам, но в 2013 году выпустили еще один совместный сингл Music Still Alive, посвященный Майклу Джексону.
Оба музыканта записывают песни, выступают с концертами и пробуют себя в кино. После участия в «Евровидении» Джамал снялась в художественной картине «Чабрец», а Гасымов сыграл главную роль в фильме «Не бойся, я с тобой! 1919», который вышел в прокат в 2013 году. Джамал записала с Димой Биланом песню «Обними меня», а в 2014 году была приглашена в жюри турецкой версии шоу X Factor
Победа Лорин стала для Швеции пятой. В 1974 году «Евровидение» выиграл квартет ABBA, в 1984-м — поп-группа Herreys, в 1991-м — певица Карола, в 1999-м — Шарлотта Нильсен. После победы в Азербайджане Лорин гастролировала по скандинавским странам и записала несколько новых песен. За семь лет она выпустила два полноценных студийных альбома и один мини-альбом. В 2017 году Лорин планировала участвовать в «Евровидении» во второй раз, но в национальном отборочном туре победил Робин Бенгтссон, занявший пятое место в финале конкурса.
Певица ведет активную общественную жизнь и поддерживает множество организаций, встречается с политическими активистами и публично высказывается о нарушении прав человека в разных странах. В 2013 году девушка была представителем негосударственной организации «Шведский комитет по Афганистану» и ездила в Кабул с гуманитарной миссией
В 2013 году главный приз конкурса достался молодой певице из Дании. Ее песня Only Teardrops заняла первое место в датском музыкальном чарте и третье — в чартах Швеции и Швейцарии. За пять лет певица записала два альбома, которые вышли в 2013 и 2018 годах. В 2017-м она написала песню Never Give Up On You для британской певицы Люси Джонс, представившей Великобританию на Евровидении в Киеве
Томас Нойвирт, с 2011 года выступающий в образе женщины с бородой, пытался попасть на музыкальный конкурс в 2012 году, но тогда от Австрии поехал другой кандидат. В 2013-м австрийская общественная телерадиокомпания ORF выдвинула певца, выступающего под псевдонимом Кончита Вурст, на «Евровидение»-2014 в обход зрительского голосования. Выступление в Копенгагене принесло Кончите победу и вызвало большой резонанс в Сети: зрители из разных стран обсуждали аморальность образа певицы.
После победы на конкурсе был записан дебютный альбом Conchita, в котором одна из песен посвящена фанатам. В этом же году Вурст приняла участие в показе Жан-Поля Готье и снялась вместе с Карлом Лагерфельдом для CR Fashion Book. В 2017 году певица приехала на фестиваль «Бок о бок», чтобы поддержать ЛГБТ-движение в России. Через год Вурст сообщила о своем положительном ВИЧ-статусе. Последний год Нойвирт появляется на публике в мужской одежде
Победа шведского певца в Вене сопровождалась скандалом: его обвинили в плагиате постановки выступления, которое было похоже на шоу американской певицы Бейонсе. Монс не стал отрицать, что вдохновлялся творчеством поп-звезды. В 2016-м он стал ведущим финального шоу «Евровидения» в Стокгольме вместе с Петрой Меде. В том же году выпустил седьмой студийный альбом и много гастролировал по Европе. Сегодня Монс продолжает работать и популярен среди слушателей. Кроме музыкальной карьеры Сельмерлёв занимается благотворительностью. В 2013 году он стал соучредителем фонда Zelmerlöw & Björkman, цель которого — помощь детям Африки. В прошлом году у певца родился первый ребенок от английской актрисы Кьяры Джонсон, на которой он женился в 2017-м
Конкурс 2016 года проходил по новым правилам голосования, которые изменили впервые с 1975 года. Теперь голоса жюри объявляют отдельно от зрительских. Победу на «Евровидении» в Швеции одержала украинская певица Джамала. До этого Украина победила в шоу в 2005 году. Песня Джамалы «1944» была посвящена трагическим событиям, связанным с депортацией крымских татар в годы Великой Отечественной войны. После финала конкурса певица выпустила четвертый студийный альбом «1944».
На финале «Евровидения» следующего года в Киеве она выступила с новой песней I Believe In U. Клип на нее снимали в Португалии, которая принимала конкурс в 2018 году. В прошлом году Джамала стала мамой
Португалия приняла участие в «Евровидении»-2017, выдвинув в качестве кандидата Сальвадора Собрала с песней Amar Pelos Dois. Из-за порока сердца участник не смог соревноваться с коллегами на равных условиях, поэтому организаторы сделали для певца исключение. На пресс-конференциях и предварительных выступлениях Сальвадора заменяла сестра Луиза, которая написала песню. На финальном шоу артист выступил сам, но не поднимался на большую сцену и пел при приглушенном освещении софитов. Набрав 758 очков, он победил в конкурсе.
В конце 2017 года певца ждала операция на сердце, поэтому концертную и музыкальную деятельность он прервал. После успешного восстановления Собрал вернулся к творческой деятельности и в 2019 году выпустил альбом Paris, Lisboa. Он сменил имидж, заявив, что длинные волосы, которые носил в 2017-м, остались в прошлом
В 2018-м Португалия впервые принимала у себя конкурс. Победу на нем одержала израильская певица Нетта, которая принесла своей стране четвертую награду «Евровидения». Песня Toy оказалась не только самой прослушиваемой за всю историю шоу, но и вызвала скандал из-за обвинений в плагиате, которые выдвинули представители компании Universal Music Studios. Они посчитали, что композиция похожа на хит группы The White Stripes — Seven Nation Army. Но дело не дошло до суда.
В июне 2018 года в Израиль приезжал принц Уильям, он встретился с певицей и обсудил социальные вопросы, связанные с преодолением стереотипов в обществе. Своим творчеством Нетта пытается привлечь внимание к дискриминации людей, которые не соответствуют канонам красоты. Весной 2019 года она приняла участие в Тель-Авивской неделе моды, где вышла на подиум в купальнике. Для артистки это была очередная возможность высказаться в пользу толерантности и бодипозитива