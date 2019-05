Чем занимаются победители «Евровидения» последних 10 лет

Эммили де Форест, Дания

В 2013 году главный приз конкурса достался молодой певице из Дании. Ее песня Only Teardrops заняла первое место в датском музыкальном чарте и третье — в чартах Швеции и Швейцарии. За пять лет певица записала два альбома, которые вышли в 2013 и 2018 годах. В 2017-м она написала песню Never Give Up On You для британской певицы Люси Джонс, представившей Великобританию на Евровидении в Киеве