Чем занимаются победители «Евровидения» последних 10 лет

Лена, Германия

Немецкая певица Лена стала победителем с песней Satellite в 2010 году и принесла Германии вторую награду «Евровидения» с 1982 года. После победы трек Satellite скачали более 100 тыс. пользователей iTunes.

За девять лет Лена выпустила пять студийных альбомов. Последний вышел в апреле 2019 года, и одна из песен заняла второе место в немецком поп-чарте сразу же после релиза. Также Лена снимается в немецком аналоге вокального конкурса «Голос» в качестве одного из наставников.

У певицы есть и рекламные контракты — например, она лицо компании L’Oreal