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Звезды на подиуме и небабушкино вязанье: в Москве открылась Неделя моды

В «Манеже» открылась Московская неделя моды
Сюжет
Новости Москвы
13 марта в столице началась четвертая Московская неделя моды. Как прошло открытие самого громкого события российской модной индустрии — в фоторепортаже РБК
Звезды на подиуме и небабушкино вязанье: в Москве открылась Неделя моды

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В столице открылась четвертая Московская неделя моды
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