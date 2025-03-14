Звезды на подиуме и небабушкино вязанье: в Москве открылась Неделя моды

Выступать с лекциями будут не только профессионалы индустрии, но и ученые: искусствоведы и историки моды. Судя по списку заявленных тем, отдельное место отведено российской моде и ее роли в мировом контексте. Например, среди анонсированных бесед — «Ив Сен-Лоран и Россия», «Русская традиция. Актуальность и вдохновение в современном мире» и «Русский след в мировой моде: Дягилев, Chanel и YSL».