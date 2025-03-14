Звезды на подиуме и небабушкино вязанье: в Москве открылась Неделя моды
Неделя моды открылась в Центральном выставочном зале «Манеж» напротив Кремля. Мероприятие продлится до 18 марта, свои работы представят около 200 дизайнеров из разных уголков России и дружественных стран. Организатором мероприятия выступает Культурный фонд развития моды и дизайна «Фонд моды», поддержку которому оказывает правительство Москвы.
Кроме модных показов на мероприятии запланированы лекции, мастер-классы, пройдет фестиваль короткометражного кино. Также для посетителей работают открытый маркет и шоурум, где можно приобрести продукцию представленных брендов.
Выступать с лекциями будут не только профессионалы индустрии, но и ученые: искусствоведы и историки моды. Судя по списку заявленных тем, отдельное место отведено российской моде и ее роли в мировом контексте. Например, среди анонсированных бесед — «Ив Сен-Лоран и Россия», «Русская традиция. Актуальность и вдохновение в современном мире» и «Русский след в мировой моде: Дягилев, Chanel и YSL».
«Несмотря на сложную обстановку», по уровню организации Московская неделя моды входит в топ-3 мировых недель моды после Милана и Парижа, заявила на открытии продюсер Яна Рудковская.
Всего заявки на участие подали более тысячи дизайнеров из разных городов России.
В мероприятии примут участие более ста студентов и выпускников профильных вузов.
Всего запланированы более 90 показов.
На фото: Ксения Собчак во время показа Vereja.
Помимо блогера Ксении Собчак на подиум вышли основательница концепт-стора KM20 Ольга Карпуть и стилист Лилия Рах.
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