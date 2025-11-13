Как выглядело красное северное сияние по всему миру. Фоторепортаж
Северное сияние (aurora borealis), снятое в коммуне Вальтурнанш, регион Валле д'Аоста, Италия
Северное сияние в Венгрии
Свечение над маяком Пенмон на острове Англси, Уэльс, Великобритания
Природное явление, заснятое в городе Джонстон, штат Айова, США
Фото снято в северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян, город Хэйхэ
Северное сияние в Баварии, Германия
