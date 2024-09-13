25 лет назад произошли теракты в жилых домах в Москве. Фотогалерея
Взрыв в многоэтажном жилом доме 6/3 по Каширскому шоссе произошел 13 сентября 1999 года около пяти часов утра. Это был третий жилой дом, взорванный террористами с начала месяца.
По данным МЧС, жертвами теракта на Каширском шоссе стали 124 человека, в том числе 13 детей, — почти все, кто был в доме в то утро. Еще около 150 жильцов близлежащих домов пострадали.
Здание было полностью разрушено.
После теракта спаслись лишь двое — Максим Мишарин и Юрий Сафонцев (на фото). Юрий жил в квартире на седьмом этаже, ему на тот момент было 42 года. Мишарин жил с родителями на втором этаже. Ему тогда было 24, после взрыва он потерял обоих родителей.
Теракт на Каширском шоссе произошел в тот день, когда по всей стране был объявлен траур по жертвам двух других терактов сентября 1999 года. Первый произошел 4 сентября в городе Буйнакск в Дагестане, второй — пятью днями позже на улице Гурьянова в Москве.
Серия терактов была продолжена подрывом жилого дома в Волгодонске (Ростовская область).
Мощный взрыв в 9-этажном жилом доме № 19 на улице Гурьянова (в районе метро Печатники) прогремел ночь на 9 сентября.
Четвертый и пятый подъезды дома обрушились с первого по девятый этаж, начался пожар. Соседний дом № 17 также задело взрывной волной. Через несколько дней после теракта оба здания пришлось взорвать — они не подлежали восстановлению.
Жертвами теракта на улице Гурьянова стали 100 человек, еще около 700 пострадали.
Тем, кто лишился жилья в результате обоих терактов, бесплатно предоставили квартиры. Компенсации и материальную помощь получили более 900 человек
В качестве взрывчатого вещества террористы использовали гексоген.
Как выяснило следствие, взрывчатку для терактов привезли в Москву в мешках с сахаром. Состав готовили на минеральном заводе в чеченском городе Урус-Мартан, потом отправляли на продовольственную базу в Кисловодске, где грузовик террористов лично сопровождал инспектор ГИБДД, в качестве взятки получивший мешок сахарного песка. Затем взрывчатку переправляли в Москву на арендованный склад. 7-8 сентября мешки развезли по местам запланированных терактов.
Уголовные дела, которые Генпрокуротура возбудила после взрывов 9 и 13 сентября, объединили с делом по теракту в Волгодонске, совершенному 16 сентября.
14 человек были признаны непосредственными исполнителями терактов. К 2004 году 13 из них были задержаны или погибли, последний, главарь Ачимез Гочияев, до сих пор находится в розыске.
Организаторами терактов в Москве и Волгодонске были признаны полевые командиры чеченских бандформирований Хаттаб и Абу Умар, оба были позднее убиты в Чечне.
Взрывы домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске стали одним из важнейший событий второй чеченской войны. 23 сентября президент России Борис Ельцин подписал указ о проведении контртеррористической операции на территории Чечни (он действовал вплоть до 2009 года). Вскоре в республику вошли федеральные войска.
В память о жертвах теракта на месте разрушенного дома на Каширском шоссе разбили сквер, где установили монумент в форме часовни. На месте взрыва на улице Гурьянова также установлен памятный знак, а через дорогу выстроена церковь «Всех скорбящих Радость».
9 и 13 сентября 1999 года в Москве произошли взрывы в двух жилых домах — на улице Гурьянова и Каширском шоссе. В общей сложности погибли более 200 человек. Основные факты об этих терактах и их последствиях — в галерее РБК
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