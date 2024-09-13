25 лет назад произошли теракты в жилых домах в Москве. Фотогалерея

Уголовные дела, которые Генпрокуротура возбудила после взрывов 9 и 13 сентября, объединили с делом по теракту в Волгодонске, совершенному 16 сентября.

14 человек были признаны непосредственными исполнителями терактов. К 2004 году 13 из них были задержаны или погибли, последний, главарь Ачимез Гочияев, до сих пор находится в розыске.