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Общество ,  
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25 лет назад произошли теракты в жилых домах в Москве. Фотогалерея

9 и 13 сентября 1999 года в Москве произошли взрывы в двух жилых домах — на улице Гурьянова и Каширском шоссе. В общей сложности погибли более 200 человек. Основные факты об этих терактах и их последствиях — в галерее РБК
25 лет назад произошли теракты в жилых домах в Москве. Фотогалерея

9 и 13 сентября 1999 года в Москве произошли взрывы в двух жилых домах — на улице Гурьянова и Каширском шоссе. В общей сложности погибли более 200 человек. Основные факты об этих терактах и их последствиях — в галерее РБК

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Теги
Дарья Широкова, Анастасия Сирина
мультимедиа теракт Взрывы жилых домов в Москве
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