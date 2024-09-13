В небе над Россией появилось северное сияние. Фоторепортаж
Ленинградская область, деревня Согиницы.
Свердловская область, поселок Ключевск.
Вид с берега Ладожского озера.
Ленинградская область, Деревня Нижняя Шальдиха.
Смоленская область
Берег Ладожского озера.
Челябинская область, город Катав-Ивановск
Ленинградская область, деревня Согиницы, на фото — Храм святителя Николая Чудотворца (церковь Николы).
Ленинградская область, поселок Ириновка.
Северное сияние сегодня ночью наблюдали не только россияне, но и жители других стран, в том числе Великобритании и Норвегии. Ученые прогнозировали, что явление можно будет увидеть в течение всего сентября, связано это с интенсивными геомагнитными бурями.
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