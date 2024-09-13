В небе над Россией появилось северное сияние. Фоторепортаж

В небе над значительной частью Россией в ночь на 13 сентября прошло северное сияние. Его видели жители Ленинградской, Смоленской, Свердловской, Челябинской и других областей. Как выглядело осеннее северное сияние — в репортаже РБК

Фото: Катя Стрельникова / AstroPhotoBoloto / Telegram Ленинградская область, деревня Согиницы. Фото: Inna Mor / AstroPhotoBoloto / Telegram Свердловская область, поселок Ключевск. Фото: siava_photo / Telegram Вид с берега Ладожского озера. Фото: Диана Астрова / AstroPhotoDom / Telegram Ленинградская область, Деревня Нижняя Шальдиха. Фото: Сергей Хабаров / AstroPhotoBoloto / Telegram Смоленская область Фото: Екатерина Хисматулина / AstroPhotoBoloto / Telegram Фото: siava_photo / AstroPhotoBoloto / Telegram Берег Ладожского озера. Фото: Павел Ван / AstroPhotoBoloto / Telegram Челябинская область, город Катав-Ивановск Фото: Катя Стрельникова / AstroPhotoBoloto / Telegram Ленинградская область, деревня Согиницы, на фото — Храм святителя Николая Чудотворца (церковь Николы). Фото: Dima Konkis / AstroPhotoBoloto / Telegram Фото: Вячеслав Игошин / AstroPhotoBoloto / Telegram Ленинградская область, поселок Ириновка.

Северное сияние сегодня ночью наблюдали не только россияне, но и жители других стран, в том числе Великобритании и Норвегии. Ученые прогнозировали, что явление можно будет увидеть в течение всего сентября, связано это с интенсивными геомагнитными бурями.