Пожары в элитных жилых районах Калифорнии. Фоторепортаж
На фото: многомиллионный особняк тлеет в городе Лагуна-Нигель в Южной Калифорнии, 12 мая 2022 года.
Как сообщает местная пожарная служба, пожар начался 11 мая между городами Лагуна-Нигель и Лагуна-Бич. Уже на следующий день огонь охватил особняки недалеко от пляжа «Лагуна».
Пострадавший город с населением около 65 тыс. человек находится на вершине холма, примерно в 80 км южнее Лос-Анджелеса
На фото: пожарные тушат остатки сгоревшего дома, 12 мая 2022 года.
Январь, февраль и март этого года в Калифорнии оказались самыми засушливыми за всю историю наблюдений, пишет Daily Mail. За март выпало лишь 2,54 см осадков. К рекордной за 38 лет засухе в США привело отсутствие дождей и снега, сообщает Bloomberg
На фото: пожарные перекрывают проезд и осматривают местность, чтобы контролировать новые возгорания, город Лагуна-Нигель, 12 мая 2022 года
На фото: пожарные бригады проходят вдоль линии огня
На фото: пострадавшие от пожара.
Около 100 построек находятся под угрозой, сообщают представители шерифа округа Ориндж. Дороги, ведущие к этим улицам, перекрыты. На месте работают спасатели
На фото: пожарные пытаются защитить остатки дома в Лагуна-Нигель.
В округе работают пожарные вертолеты, пожарные расчеты и все свободные машины региона
На фото: пожарный самолет сбрасывает воду на прибрежные возгорания
На фото: пожарные работают в городе, пытаясь не допустить дальнейших разрушений
На фото: жители спешно покидают город.
Изменения климата превратило небольшие пожары, которые раньше можно было легко локализовать, в серьезную угрозу. Как заявляет глава пожарной службы округа Ориндж, бороться с огнем сложно из-за сильного ветра, разносящего тлеющие угли по территориям особняков, траве и деревьям.