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Пожары в элитных жилых районах Калифорнии. Фоторепортаж

Лесные пожары в Южной Калифорнии перекинулись на города. Эвакуированы жители около 900 домов. Площадь, пройденная огнем, продолжает увеличиваться: уничтожено около 20 строений, выжжено порядка 80 гектаров. Последствия бедствия — в фоторепортаже РБК
Фото:Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters

На фото: многомиллионный особняк тлеет в городе Лагуна-Нигель в Южной Калифорнии, 12 мая 2022 года.

Как сообщает местная пожарная служба, пожар начался 11 мая между городами Лагуна-Нигель и Лагуна-Бич. Уже на следующий день огонь охватил особняки недалеко от пляжа «Лагуна». 

Пострадавший город с населением около 65 тыс. человек находится на вершине холма, примерно в 80 км южнее Лос-Анджелеса

Фото:Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters

На фото: пожарные тушат остатки сгоревшего дома, 12 мая 2022 года.

Январь, февраль и март этого года в Калифорнии оказались самыми засушливыми за всю историю наблюдений, пишет Daily Mail. За март выпало лишь 2,54 см осадков. К рекордной за 38 лет засухе в США привело отсутствие дождей и снега, сообщает Bloomberg

Фото:Marcio Jose Sanchez / AP
Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

На фото: пожарные перекрывают проезд и осматривают местность, чтобы контролировать новые возгорания, город Лагуна-Нигель, 12 мая 2022 года

Фото:Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters

На фото: пожарные бригады проходят вдоль линии огня

Фото:Marcio Jose Sanchez / AP
Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

На фото: пострадавшие от пожара.

Около 100 построек находятся под угрозой, сообщают представители шерифа округа Ориндж. Дороги, ведущие к этим улицам, перекрыты. На месте работают спасатели

Фото:Marcio Jose Sanchez / AP
Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

На фото: пожарные пытаются защитить остатки дома в Лагуна-Нигель.

В округе работают пожарные вертолеты, пожарные расчеты и все свободные машины региона

Фото:Marcio Jose Sanchez / AP
Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

На фото: пожарный самолет сбрасывает воду на прибрежные возгорания

Фото:Marcio Jose Sanchez / AP
Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

На фото: пожарные работают в городе, пытаясь не допустить дальнейших разрушений

Фото:Marcio Jose Sanchez / AP
Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

На фото: жители спешно покидают город.

Изменения климата превратило небольшие пожары, которые раньше можно было легко локализовать, в серьезную угрозу. Как заявляет глава пожарной службы округа Ориндж, бороться с огнем сложно из-за сильного ветра, разносящего тлеющие угли по территориям особняков, траве и деревьям.

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Александра Хмурковская Александра Хмурковская
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Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж
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