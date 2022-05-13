Пожары в элитных жилых районах Калифорнии. Фоторепортаж

На фото: многомиллионный особняк тлеет в городе Лагуна-Нигель в Южной Калифорнии, 12 мая 2022 года.

Как сообщает местная пожарная служба, пожар начался 11 мая между городами Лагуна-Нигель и Лагуна-Бич. Уже на следующий день огонь охватил особняки недалеко от пляжа «Лагуна».

Пострадавший город с населением около 65 тыс. человек находится на вершине холма, примерно в 80 км южнее Лос-Анджелеса