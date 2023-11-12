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Ностальгия, роды и технологии: интересные стенды выставки «Россия»

На ВДНХ продолжает работу выставка-форум «Россия». На ней представлены регионы, ведомства, компании и общественные организации. Интересные и необычные стенды выставки — в фоторепортаже РБК
Возле галереи-тоннеля &laquo;Достижения России&raquo;
Фото: Кирилл Каллиников / фотохост-агентство РИА Новости

Возле галереи-тоннеля «Достижения России»

Церемония открытия экспозиции Минэнерго
Фото: Сергей Пятаков / фотохост-агентство РИА Новости

Церемония открытия экспозиции Минэнерго

Экспозиция &laquo;Есть свое!&raquo;, локация &laquo;Ново-Простоквашино&raquo;
Фото: Илья Питалев / фотохост-агентство РИА Новости

Экспозиция «Есть свое!», локация «Ново-Простоквашино»

Павильон &laquo;Центральный&raquo;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Павильон «Центральный»

Открытие экспозиции Минздрава &laquo;На службе здоровья!&raquo;
Фото: Рамиль Ситдиков / фотохост-агентство РИА Новости

Открытие экспозиции Минздрава «На службе здоровья!»

Стенд &laquo;Ростелекома&raquo;
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Стенд «Ростелекома»

Стенд Русского географического общества (РГО)
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Стенд Русского географического общества (РГО)

Стенд Республики Алтай
Фото: Фотохост-агентство РИА Новости

Стенд Республики Алтай

Кадр с церемонии открытия павильона &laquo;Атом&raquo;
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Кадр с церемонии открытия павильона «Атом»

В павильоне №&nbsp;75
Фото: Кристина Кормилицына / фотохост-агентство РИА Новости

В павильоне № 75

Павильон №&nbsp;57 &laquo;Исторический парк &laquo;Россия&nbsp;&mdash; моя история&raquo;
Фото: Максим Блинов / фотохост-агентство РИА Новости

Павильон № 57 «Исторический парк «Россия — моя история»

Экспозиция Российского движения детей и молодежи (РДДМ)
Фото: Кирилл Каллиников / фотохост-агентство РИА Новости

Экспозиция Российского движения детей и молодежи (РДДМ)

Стенд Башкирии
Фото: Владимир Астапкович / фотохост-агентство РИА Новости

Стенд Башкирии

Стенд &laquo;Сбера&raquo;
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Стенд «Сбера»

Пространство &laquo;Универмаг&raquo; в павильоне №&nbsp;75. Выставка народных художественных промыслов и изделий из разных регионов
Фото: Илья Питалев / фотохост-агентство РИА Новости

Пространство «Универмаг» в павильоне № 75. Выставка народных художественных промыслов и изделий из разных регионов

Стенд Калининградской области
Фото: Владимир Астапкович / фотохост-агентство РИА Новости

Стенд Калининградской области

Стенд Пермского края
Фото: Кирилл Зыков / фотохост-агентство РИА Новости

Стенд Пермского края

Стенд Красноярского края
Фото: Андрей Любимов / РБК

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