Ностальгия, роды и технологии: интересные стенды выставки «Россия»
На ВДНХ продолжает работу выставка-форум «Россия». На ней представлены регионы, ведомства, компании и общественные организации. Интересные и необычные стенды выставки — в фоторепортаже РБК
Возле галереи-тоннеля «Достижения России»
Церемония открытия экспозиции Минэнерго
Экспозиция «Есть свое!», локация «Ново-Простоквашино»
Павильон «Центральный»
Открытие экспозиции Минздрава «На службе здоровья!»
Стенд «Ростелекома»
Стенд Русского географического общества (РГО)
Стенд Республики Алтай
Кадр с церемонии открытия павильона «Атом»
В павильоне № 75
Павильон № 57 «Исторический парк «Россия — моя история»
Экспозиция Российского движения детей и молодежи (РДДМ)
Стенд Башкирии
Стенд «Сбера»
Пространство «Универмаг» в павильоне № 75. Выставка народных художественных промыслов и изделий из разных регионов
Стенд Калининградской области
Стенд Пермского края
Стенд Красноярского края
SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса
Как восстанавливается рынок полимеров в России
На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости
Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении
Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»
Навигатор по цифровым решениям
Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi
Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект
Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России
«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли