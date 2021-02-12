Как в мире встретили китайский Новый год. Фоторепортаж
Празднование Нового года в даосском храме Вонг Тай Син, одном из крупнейших в Гонконге. В этот раз там отменили традиционное мероприятие, на которое обычно собираются тысячи человек.
Местные власти не стали снимать ограничения: действует требование соблюдать дистанцию, а рестораны не обслуживают посетителей после шести вечера
Пекин, Китай.
В этом году, опасаясь нового распространения COVID-19, китайские власти призвали граждан отказаться от поездок, не обусловленных необходимостью. Для поездки требуется отрицательный тест, сделанный не ранее чем за неделю до отъезда, а по прибытии нужно провести две недели на карантине
Гонконг
Храм в Тайбэе, Тайвань.
Несмотря на то что на Тайване за все время пандемии зарегистрировано менее 1 тыс. случаев заражения, в преддверии Нового года власти объявили об усиленном контроле за соблюдением дистанции между людьми, ограничении числа посетителей парков развлечений, запрете приема пищи в транспорте и других санитарных мерах
Манила, Филиппины.
В этом году китайская диаспора на Филиппинах празднует Новый год в условиях ограничений на массовые собрания
Джокьякарта, Индонезия.
В Индонезии запрещены семейные мероприятия, фестивали отменены. В стране идет очередной всплеск заболеваемости, ежедневно выявляют более 10 тыс. случаев заражения. Всего в Индонезии больше 1 млн случаев и 32 тыс. умерших от коронавируса
Куала-Лумпур, Малайзия.
В стране из-за требования социального дистанцирования фактически запрещены массовые мероприятия, в том числе большие семейные и дружеские встречи
Куала-Лумпур, Малайзия