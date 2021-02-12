Как в мире встретили китайский Новый год. Фоторепортаж

Празднование Нового года в даосском храме Вонг Тай Син, одном из крупнейших в Гонконге. В этот раз там отменили традиционное мероприятие, на которое обычно собираются тысячи человек.

Местные власти не стали снимать ограничения: действует требование соблюдать дистанцию, а рестораны не обслуживают посетителей после шести вечера