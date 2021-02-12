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Пандемия коронавируса ,  
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Как в мире встретили китайский Новый год. Фоторепортаж

12 февраля наступил восточный Новый год, самый важный праздник в лунном календаре. Обычно он сопровождается не только фестивалями и гуляньями, но и поездками к родным. Традиционно празднование длится около двух недель. Как праздник встретили в условиях пандемии — в фоторепортаже РБК
Фото:AP / Kin Cheung
Фото: AP / Kin Cheung

Празднование Нового года в даосском храме Вонг Тай Син, одном из крупнейших в Гонконге. В этот раз там отменили традиционное мероприятие, на которое обычно собираются тысячи человек.

Местные власти не стали снимать ограничения: действует требование соблюдать дистанцию, а рестораны не обслуживают посетителей после шести вечера

Фото:Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Пекин, Китай.

В этом году, опасаясь нового распространения COVID-19, китайские власти призвали граждан отказаться от поездок, не обусловленных необходимостью. Для поездки требуется отрицательный тест, сделанный не ранее чем за неделю до отъезда, а по прибытии нужно провести две недели на карантине

Фото:Roman Pilipey / EPA / ТАСС
Фото: Roman Pilipey / EPA / ТАСС
Пекин, Китай
Фото:Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Гонконг

Фото:Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters

Храм в Тайбэе, Тайвань.

Несмотря на то что на Тайване за все время пандемии зарегистрировано менее 1 тыс. случаев заражения, в преддверии Нового года власти объявили об усиленном контроле за соблюдением дистанции между людьми, ограничении числа посетителей парков развлечений, запрете приема пищи в транспорте и других санитарных мерах

Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС
Тайбэй, Тайвань
Фото:Ezra Acayan / Getty Images
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Манила, Филиппины.

В этом году китайская диаспора на Филиппинах празднует Новый год в условиях ограничений на массовые собрания

Фото:Ulet Ifansasti / Getty Images
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Джокьякарта, Индонезия.

В Индонезии запрещены семейные мероприятия, фестивали отменены. В стране идет очередной всплеск заболеваемости, ежедневно выявляют более 10 тыс. случаев заражения. Всего в Индонезии больше 1 млн случаев и 32 тыс. умерших от коронавируса

Фото:Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Бангкок, Таиланд.

Администрация города отменила традиционное празднование Нового года, в стране на фоне пандемии значительно меньше туристов, чем обычно

Фото:Annice Lyn / Getty Images
Фото: Annice Lyn / Getty Images

Куала-Лумпур, Малайзия.

В стране из-за требования социального дистанцирования фактически запрещены массовые мероприятия, в том числе большие семейные и дружеские встречи

Фото:AP / Vincent Thian
Фото: AP / Vincent Thian

Куала-Лумпур, Малайзия

Автор
Анастасия Антипова
мультимедиа Новый год Китай
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