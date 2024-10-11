30 лет со дня «черного вторника». Как это было

На фото: пикеты различных общественных организаций и партий у Дома Советов в Москве, 22 сентября 1992 г.

1 июля 1992 года Банк России ввел свободный курс рубля. Тогда произошло первое и самое сильное падение постсоветского рубля к доллару: если раньше один доллар можно было купить — чисто теоретически и по искусственно заниженному курсу — за 56 копеек, теперь он подорожал в 223 раза и стоил 125 рублей.

Спустя несколько месяцев, 22 сентября 1992 года, произошел второй, менее масштабный обвал — доллар вырос на 17,3% — с 205,5 до 241 рубля. Всего на протяжении девяностых годов курс рубля к доллару падал на 20 и более процентов шесть раз, с 10 до 20% — 15 раз.