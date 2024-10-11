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30 лет со дня «черного вторника». Как это было

30 лет назад случился резкий обвал рубля, известный как «черный вторник»

11 октября 1994 года курс доллара США вырос с 3 081 до 3 926 рублей (то есть на 27%). Этот день вошел в историю как «черный вторник» — крупнейшее падение рубля с момента введения свободного курса в 1992 году. Хронология событий — в фотогалерее РБК
На фото: пикеты различных общественных организаций и партий у Дома Советов в Москве, 22 сентября 1992&nbsp;г. 1 июля 1992 года Банк России ввел свободный курс рубля. Тогда произошло первое и самое сильное падение постсоветского рубля к доллару: если раньше один доллар можно было купить&nbsp;&mdash; чисто теоретически и по искусственно заниженному курсу&nbsp;&mdash; за 56 копеек, теперь он подорожал в 223 раза и стоил 125 рублей. Спустя несколько месяцев, 22 сентября 1992 года, произошел второй, менее масштабный обвал&nbsp;&mdash; доллар вырос на 17,3%&nbsp;&mdash; с 205,5 до 241 рубля. Всего на протяжении девяностых годов курс рубля к доллару падал на 20 и более процентов шесть раз, с 10 до 20%&nbsp;&mdash; 15 раз.
Фото: Валентин Кузьмин, Александр Сенцов/ ТАСС

На фото: пикеты различных общественных организаций и партий у Дома Советов в Москве, 22 сентября 1992 г.

1 июля 1992 года Банк России ввел свободный курс рубля. Тогда произошло первое и самое сильное падение постсоветского рубля к доллару: если раньше один доллар можно было купить — чисто теоретически и по искусственно заниженному курсу — за 56 копеек, теперь он подорожал в 223 раза и стоил 125 рублей.

Спустя несколько месяцев, 22 сентября 1992 года, произошел второй, менее масштабный обвал — доллар вырос на 17,3% — с 205,5 до 241 рубля. Всего на протяжении девяностых годов курс рубля к доллару падал на 20 и более процентов шесть раз, с 10 до 20% — 15 раз.

На фото: очередь в пункт обмена валюты в гостинице &laquo;Киевская&raquo;, Москва, 12 октября 1994&nbsp;г. 11 октября 1994 года произошло второе крупнейшее дневное падение рубля&nbsp;&mdash; доллар вырос с 3&nbsp;081 до 3&nbsp;926 рублей. Хотя вскоре курс восстановился&nbsp;&mdash; уже 14 октября доллар стоил 2&nbsp;994 рубля&nbsp;&mdash; краткое падение и паника оказали долгосрочное влияние на внутренний рынок. Цены выросли даже на продукты, которые производились внутри страны, причем многие так и не вернулись к прежним уровням, а быстрый рост стоимости импортных сигарет стал &laquo;многолетней &laquo;фирменной&raquo; приметой сильного ослабления курса рубля&raquo;.
Фото: Игорь Зотин / ТАСС

На фото: очередь в пункт обмена валюты в гостинице «Киевская», Москва, 12 октября 1994 г.

11 октября 1994 года произошло второе крупнейшее дневное падение рубля — доллар вырос с 3 081 до 3 926 рублей. Хотя вскоре курс восстановился — уже 14 октября доллар стоил 2 994 рубля — краткое падение и паника оказали долгосрочное влияние на внутренний рынок. Цены выросли даже на продукты, которые производились внутри страны, причем многие так и не вернулись к прежним уровням, а быстрый рост стоимости импортных сигарет стал «многолетней «фирменной» приметой сильного ослабления курса рубля».

На фото: одна из городских заправочных станций, Москва, 11 октября 1994&nbsp;г. Более долгосрочным следствием &laquo;черного вторника&raquo; стало появление ценников с пометкой &laquo;у.е&raquo;&nbsp;&mdash; условными единицами, то есть долларами. Тогда&nbsp;же появилась привычка россиян считать все крупные покупки вроде машин и квартир в иностранной валюте.
Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС

На фото: одна из городских заправочных станций, Москва, 11 октября 1994 г.

Более долгосрочным следствием «черного вторника» стало появление ценников с пометкой «у.е» — условными единицами, то есть долларами. Тогда же появилась привычка россиян считать все крупные покупки вроде машин и квартир в иностранной валюте.

На фото: пункт обмена валют в Москве, 12 октября 1994&nbsp;г., 9 часов утра Общая тенденция на девальвацию рубля, начатая в 1992 году, не прекращается до сих пор. В 2019 году, в 25-летний юбилей &laquo;черного вторника&raquo;, один доллар США без учета деноминации 1998 года стоил порядка 65 тыс. &laquo;старых&raquo; рублей, подсчитывал колумнист ТАСС. В 2024 году эта сумма превышает 90 тысяч.
Фото: Игорь Зотин / ТАСС

На фото: пункт обмена валют в Москве, 12 октября 1994 г., 9 часов утра

Общая тенденция на девальвацию рубля, начатая в 1992 году, не прекращается до сих пор. В 2019 году, в 25-летний юбилей «черного вторника», один доллар США без учета деноминации 1998 года стоил порядка 65 тыс. «старых» рублей, подсчитывал колумнист ТАСС. В 2024 году эта сумма превышает 90 тысяч.

На фото: и.о. министра финансов Сергей Дубинин, 12 октября 1994&nbsp;г. 12 октября, на следующий день после падения рубля, президент России Борис Ельцин отправил в отставку и.о. министра финансов Сергея Дубинина. Через шесть дней с поста вынужден был уйти председатель ЦБ Виктор Геращенко. 2 ноября специальная государственная комиссия, созданная для выяснения причин обвала рубля, &laquo;угрожающего интересам национальной безопасности&raquo;, пришла к заключению: к падению привели &laquo;раскоординированные &lt;...&gt;, а порой и некомпетентные&raquo; решения и действия ряда федеральных органов и должностных лиц. Непосредственными причинами обвала были признаны спекулятивные действия крупных коммерческих банков, скупавших и перепродававших доллары.
Фото: Николай Малышев / ТАСС

На фото: и.о. министра финансов Сергей Дубинин, 12 октября 1994 г.

12 октября, на следующий день после падения рубля, президент России Борис Ельцин отправил в отставку и.о. министра финансов Сергея Дубинина. Через шесть дней с поста вынужден был уйти председатель ЦБ Виктор Геращенко.

2 ноября специальная государственная комиссия, созданная для выяснения причин обвала рубля, «угрожающего интересам национальной безопасности», пришла к заключению: к падению привели «раскоординированные <...>, а порой и некомпетентные» решения и действия ряда федеральных органов и должностных лиц. Непосредственными причинами обвала были признаны спекулятивные действия крупных коммерческих банков, скупавших и перепродававших доллары.

На фото: председатель Центрального банка Виктор Геращенко, 12 октября 1994&nbsp;г. Экономист&nbsp;же Евгений Ясин считал, что &laquo;на самом деле произошла просто корректировка, обусловленная накоплением предыдущих ошибок&raquo;, и &laquo;черный вторник&raquo; стал &laquo;расплатой за расслабленность и нерешительность&raquo; всей денежной политики страны того периода. А &laquo;Коммерсантъ&raquo;, ссылаясь на многочисленные источники, предполагал, что в условиях, когда долг государства перед гражданами достигал 8 трлн рублей, сильная девальвация рубля казалась Минфину возможностью расплатиться с народом. &laquo;Но вот сам скачок, допущенный Центробанком (что&nbsp;бы там ни было ни до, ни после этого скачка)&nbsp;&mdash; [это] крупная политическая ошибка &lt;...&gt;. Наказать ведь кого-то, в конце концов, надо...&raquo;,&nbsp;&mdash; писала газета спустя неделю после обвала.
Фото: Николай Малышев / ТАСС

На фото: председатель Центрального банка Виктор Геращенко, 12 октября 1994 г.

Экономист же Евгений Ясин считал, что «на самом деле произошла просто корректировка, обусловленная накоплением предыдущих ошибок», и «черный вторник» стал «расплатой за расслабленность и нерешительность» всей денежной политики страны того периода.

А «Коммерсантъ», ссылаясь на многочисленные источники, предполагал, что в условиях, когда долг государства перед гражданами достигал 8 трлн рублей, сильная девальвация рубля казалась Минфину возможностью расплатиться с народом. «Но вот сам скачок, допущенный Центробанком (что бы там ни было ни до, ни после этого скачка) — [это] крупная политическая ошибка <...>. Наказать ведь кого-то, в конце концов, надо...», — писала газета спустя неделю после обвала.

27 октября в 23 регионах страны прошла организованная по решению Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР) общероссийская акция протеста. Митингующие требовали от государства выплаты задолженности по заработной плате и недопущения массовой безработицы. Также выдвигались политические требования&nbsp;&mdash; отставка правительства и досрочные выборы президента. В тот день на улицы вышли более 8 млн человек.
Фото: Николай Мошков / ТАСС

27 октября в 23 регионах страны прошла организованная по решению Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР) общероссийская акция протеста. Митингующие требовали от государства выплаты задолженности по заработной плате и недопущения массовой безработицы. Также выдвигались политические требования — отставка правительства и досрочные выборы президента. В тот день на улицы вышли более 8 млн человек.

На фото: кассы магазинов накануне 1 июля 1998 г. 1 января 1998 года ЦБ произвел деноминацию рубля. Ожидалось, что пересчет всех денежных средств в 1000 раз &laquo;создаст у граждан ощущение возврата к нормальной жизни, где цены товаров повседневного спроса измеряются рублями и копейками, а не тысячами и миллионами &lt;...&gt;. Тогда казалось: 6 руб. за доллар&nbsp;&mdash; почти как французский франк, будет вполне приличная валюта.&nbsp;&mdash; писал Ясин.&nbsp;&mdash; Увы, ненадолго&raquo;. 17 августа 1998 года в стране произошел дефолт: внешний долг России достиг 44% ВВП, а инфляция к концу года&nbsp;&mdash; почти 85%.
Фото: Александр Данилюшин / ТАСС

На фото: кассы магазинов накануне 1 июля 1998 г.

1 января 1998 года ЦБ произвел деноминацию рубля. Ожидалось, что пересчет всех денежных средств в 1000 раз «создаст у граждан ощущение возврата к нормальной жизни, где цены товаров повседневного спроса измеряются рублями и копейками, а не тысячами и миллионами <...>. Тогда казалось: 6 руб. за доллар — почти как французский франк, будет вполне приличная валюта. — писал Ясин. — Увы, ненадолго».

17 августа 1998 года в стране произошел дефолт: внешний долг России достиг 44% ВВП, а инфляция к концу года — почти 85%.

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