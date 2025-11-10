 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Жертвы и миллион беженцев: что творится на Филиппинах после супертайфуна

На Филиппинах из-за супертайфуна эвакуировали 1,4 млн человек
В начале ноября на Филиппины обрушился тайфун «Калмаэги», а вслед за ним — супертайфун «Фунг-Вонг». Число жертв стихии превысило 220 человек, более 1,4 млн эвакуировали. Последствия тайфунов — в фоторепортаже РБК
Жертвы и миллион беженцев: что творится на Филиппинах после супертайфуна

София Шошина
Филиппины тайфун

