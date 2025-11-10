Жертвы и миллион беженцев: что творится на Филиппинах после супертайфуна
В начале ноября 2025 года Филиппины подверглись удару двух мощных тайфунов.
75-летний Эусебио Куйос убирает свой дом после наводнения, вызванного тайфуном «Калмаэги».
Первым стал тайфун «Калмаэги» (известный местным как «Тино»), который привел к гибели 244 человек. Скорость ветра достигала 149 км/ч (41 м/с). Тайфун нанес значительный ущерб, а затем ушел во Вьетнам.
64-летний Северино Макоб восстанавливает крышу своего дома, сорванную тайфуном «Фунг-вонг», 10 ноября.
Вслед за этим на архипелаг обрушился супертайфун «Фунг-Вонг» с порывами ветра до 230 км/ч (63 м/с). Власти эвакуировали 1,4 млн человек. Сотни авиарейсов отменили.
Автомобили, смытые наводнениями, вызванными тайфуном «Калмаеги», 5 ноября
«С нами такое случилось впервые. Я живу здесь почти 16 лет, и это был первый раз, когда я столкнулся с таким...», — рассказал CNN житель наиболее пострадавшей от «Калмаеги» провинции Себу.
Как отмечает Reuters, «Фунг-Вонг» стал уже 21-м штормом, накрывшим Филиппины в 2025 году. Это государство, занимающее архипелаг из семи тысяч островов в западной части Тихого океана, — одно из самых уязвимых для стихийных бедствий в мире. Ежегодно на территорию Филиппин обрушивается около 20 тропических циклонов.
Шоссе, затопленное супертайфуном «Фунг-Вонг», 10 ноября
Супертайфун «Фунг-Вонг» оставил без электроснабжения около 3 млн домовладений в 12 регионах страны. Более 1,4 млн человек эвакуировали.
Карлос Каспе спасает вещи из дома, разрушенного супертайфуном «Фунг-Вонг»
55-летняя Лиза Кахигао во время перерыва в уборке своего дома от грязи после наводнения «Калмаэги».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя
Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин
Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам
Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США
Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой