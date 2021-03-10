«Мажорность и воля к жизни»: какой была композитор Людмила Лядова

Людмила Лядова родилась в 1925 году в Екатеринбурге (тогда — Свердловск), ее родители были музыкантами: отец — оперный певец и скрипач, мать — хормейстер. Ее будущая профессия была предопределена, делилась она в одном из интервью: «Иной, немузыкальной, судьбы у меня просто не могло быть. Ведь я выросла в звуках, нотах, скрипичных, басовых ключах, бемолях и диезах. <…> Меня начали учить музыке с самого раннего детства. Где-то в 6–8 лет я уже сочинила первые опусы — песенки на стихи Агнии Барто». В десять лет она поступила на детское отделение консерватории.

В военное время девочка выступала вместе с матерью в воинских частях и на заводах. «В годы войны давали концерты, выезжая в глубинку на предприятия, в колхозы. Там и подкармливались. Ездили на чем придется. Помню, зимой предоставили нам для гастрольных передвижений норовистую лошаденку с санями. Ее надо было сначала сдвинуть с места, разогнать, а потом на всем скаку успеть моментально запрыгнуть в сани. Было морозно, поэтому попадали в сани ловко, как бильярдные шары в лузу», — вспоминала Лядова в беседе с «Российской газетой» в 2001 году