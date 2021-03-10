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«Мажорность и воля к жизни»: какой была композитор Людмила Лядова

10 марта стало известно, что народная артистка РСФСР Людмила Лядова умерла после заражения коронавирусом. Ей было 95 лет. Путь Лядовой от первых композиций, сочиненных в детстве, до всенародного признания — в обзоре РБК
Фото:из личного архива
Фото: из личного архива

Людмила Лядова родилась в 1925 году в Екатеринбурге (тогда — Свердловск), ее родители были музыкантами: отец — оперный певец и скрипач, мать — хормейстер. Ее будущая профессия была предопределена, делилась она в одном из интервью: «Иной, немузыкальной, судьбы у меня просто не могло быть. Ведь я выросла в звуках, нотах, скрипичных, басовых ключах, бемолях и диезах. <…> Меня начали учить музыке с самого раннего детства. Где-то в 6–8 лет я уже сочинила первые опусы — песенки на стихи Агнии Барто». В десять лет она поступила на детское отделение консерватории.

В военное время девочка выступала вместе с матерью в воинских частях и на заводах. «В годы войны давали концерты, выезжая в глубинку на предприятия, в колхозы. Там и подкармливались. Ездили на чем придется. Помню, зимой предоставили нам для гастрольных передвижений норовистую лошаденку с санями. Ее надо было сначала сдвинуть с места, разогнать, а потом на всем скаку успеть моментально запрыгнуть в сани. Было морозно, поэтому попадали в сани ловко, как бильярдные шары в лузу», — вспоминала Лядова в беседе с «Российской газетой» в 2001 году

Фото:Галина Кмит / РИА Новости
Фото: Галина Кмит / РИА Новости
В 1948 году окончила консерваторию по классу фортепиано и по классу композиции. Еще в студенческие годы Лядова стала выступать дуэтом с певицей Ниной Пантелеевой, в 1946 году они выиграли Всесоюзный конкурс артистов эстрады. «Я ведь начала петь, когда мне было 15 лет. Я сама себе аккомпанировала и пела. Я выступала в оперном театре в Свердловске, потом я приехала в Москву и тоже пела. Был всесоюзный конкурс, и мы с Ниной Пантелеевой пели в дуэте. Мы пошли с ней на Тишинский рынок, и я купила себе деревянные босоножки. Со страха я вышла в них на сцену. Но мы почему-то получили первую премию», — вспоминала Лядова
Людмила Лядова на крейсере «Мурманск», 1976 год
Людмила Лядова на крейсере «Мурманск», 1976 год (Фото: Семен Майстерман / Фотохроника ТАСС)

Людмила Лядова написала музыку к сотням песен. Их исполняли Тамара Миансарова « («Чудо-песенка»), Клавдия Шульженко («Телефонный звонок», «Женщина»), Эдуард Хиль («Барабан»), Иосиф Кобзон («Старый марш») и многие другие. В интервью «Российской газете» она говорила: «Искусство сближает, а композитор понимает душу своих «героев» как собственную. Поэтому, не будучи солдатом, написала много солдатских песен, маршей. Их исполнял знаменитый Ансамбль имени Александрова, и, что не менее дорого, пели ребята на марше, они были «под ногу» и под их военный настрой. <…> А «мой марш» написала недавно и сама его пою: «Людмила Лядова — всегда в строю!» <…> Перефразируя известное: «Специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя», — скажу, что у композитора, работающего в одном жанре, такая же полнота. Мне интересны все жанры в музыке»

Людмила Лядова на рыбалке, 1967 год
Людмила Лядова на рыбалке, 1967 год (Фото: Галина Кмит / РИА Новости)

Лядова была замужем пять раз. Последним ее супругом был саксофонист Александр Кудряшов. «Я была натурой увлекающейся и влюбчивой. Может быть, поэтому в личной жизни мне чаще всего не везло. Но даже разочарование давало огромный импульс для творчества», — говорила композитор.

В разных интервью она подчеркивала свой оптимизм. «Спрашиваете: что все-таки помогает «так выглядеть» и быть в строю? Даю рецепт: мажорность, воля к труду, к жизни, вера в себя и добро. Это внутренние средства. Сильную косметику и операции отвергаю. Вместо этого другое. Любовь к мужу. Он — моя половинка. Были, были в жизни увлечения и даже браки. Но найти половинку — подарок судьбы. Вместе мы уже 28 лет. Еще — увлечение... рыбалкой. И не какая-нибудь с разведением рук и показом ушедшей рыбы, а с поставкой на кухню для поджарки лещей, подлещиков и проч. Но главное в рыбалке — тишина и природа», — рассказывала она «Российской газете». В другом интервью она говорила и о своем увлечении подводной охотой: «Это интересно — с ружьем, с маской. Лучше всего, конечно, на Черном море»

Владимир Путин вручает Людмиле Лядовой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 2000 год
Владимир Путин вручает Людмиле Лядовой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 2000 год (Фото: Владимир Родионов / РИА Новости)

Среди наград Лядовой — ордена Дружбы и Почета. В 1984 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР

Фото:Григорий Сысоев / ТАСС
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

О смерти Людмилы Лядовой стало известно 10 марта. Она умерла в больнице в Москве после заражения коронавирусом. Артистку госпитализировали в феврале и вскоре перевели в реанимацию. Ей было 95 лет

Автор
Анастасия Антипова
мультимедиа Людмила Лядова композитор
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