Как в мире встретили китайский Новый год. Фотогалерея
10 февраля во многих странах мира отметили Праздник весны — его еще принято называть китайским Новым годом. Наступил год зеленого деревянного дракона
Жители Гонконга загадывали свои желания у дерева
В Москве провели шоу у павильона «Космос» на ВДНХ
На Филиппинах решили отметить с огоньком
В Таиланде дети нарядились в костюмы
Отмечают праздник и на Тайване
Процессия в Китае
Красочно встретили Новый год в Сингапуре
В Индии дети вынесли из храма дракона
Празднования в китайском квартале в японской Иокогаме
В Малайзии люди пролезали под столами — это местный ритуал, а не последствия буйного празднования
Китайский Новый год встречали и по другую сторону Тихого океана — фото из Перу
Во Вьетнаме мастера каллиграфии помогали людям красиво оформить свои пожелания на новый год
В Шотландии же танцевали в костюмах львов
Не осталась в стороне и Африка. На фото — шаолиньский монастырь в Замбии
В Мьянме отмечали с музыкой и плясками
Женщина пришла помолиться в храм в Индонезии
В Макао устроили пышную церемонию с танцем дракона
В аэропорту Брюсселя была своя атмосфера
Обстановка в храме в Камбодже
Жители Канады пришли к статуе Будды
Фейерверк в Белграде
Веселились и в США
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