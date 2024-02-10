 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Как в мире встретили китайский Новый год. Фотогалерея

Появились фотографии встречи китайского Нового года из разных стран мира

10 февраля во многих странах мира отметили Праздник весны — его еще принято называть китайским Новым годом. Наступил год зеленого деревянного дракона
Жители Гонконга загадывали свои желания у дерева
Фото: Lam Yik / Reuters

Жители Гонконга загадывали свои желания у дерева

В Москве провели шоу у павильона &laquo;Космос&raquo; на ВДНХ
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве провели шоу у павильона «Космос» на ВДНХ

На Филиппинах решили отметить с огоньком
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

На Филиппинах решили отметить с огоньком

В Таиланде дети нарядились в костюмы
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

В Таиланде дети нарядились в костюмы

Отмечают праздник и на Тайване
Фото: Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС

Отмечают праздник и на Тайване

Процессия в Китае
Фото: Shi Yalei / VCG / ТАСС

Процессия в Китае

Красочно встретили Новый год в Сингапуре
Фото: Then Chih Wey / Xinhua / Global Look Press

Красочно встретили Новый год в Сингапуре

В Индии дети вынесли из храма дракона
Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters

В Индии дети вынесли из храма дракона

Празднования в китайском квартале в японской Иокогаме
Фото: Takashi Aoyama / Getty Images

Празднования в китайском квартале в японской Иокогаме

В Малайзии люди пролезали под столами&nbsp;&mdash; это местный ритуал, а не последствия буйного празднования
Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

В Малайзии люди пролезали под столами — это местный ритуал, а не последствия буйного празднования

Китайский Новый год встречали и по другую сторону Тихого океана&nbsp;&mdash; фото из Перу
Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Китайский Новый год встречали и по другую сторону Тихого океана — фото из Перу

Во Вьетнаме мастера каллиграфии помогали людям красиво оформить свои пожелания на новый год
Фото: Linh Pham / Getty Images

Во Вьетнаме мастера каллиграфии помогали людям красиво оформить свои пожелания на новый год

В Шотландии&nbsp;же танцевали в костюмах львов
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

В Шотландии же танцевали в костюмах львов

Не осталась в стороне и Африка. На фото&nbsp;&mdash; шаолиньский монастырь в Замбии
Фото: Peng Lijun / Xinhua / Global Look Press

Не осталась в стороне и Африка. На фото — шаолиньский монастырь в Замбии

В Мьянме отмечали с музыкой и плясками
Фото: Nyein Chan Naing / EPA / ТАСС

В Мьянме отмечали с музыкой и плясками

Женщина пришла помолиться в храм в Индонезии
Фото: Made Nagi / EPA / ТАСС

Женщина пришла помолиться в храм в Индонезии

В Макао устроили пышную церемонию с танцем дракона
Фото: Cheong Kam Ka / Xinhua / Global Look Press

В Макао устроили пышную церемонию с танцем дракона

В аэропорту Брюсселя была своя атмосфера
Фото: Zhao Dingzhe / Xinhua / Global Look Press

В аэропорту Брюсселя была своя атмосфера

Обстановка в храме в Камбодже
Фото: Kith Serey / EPA / ТАСС

Обстановка в храме в Камбодже

Жители Канады пришли к статуе Будды
Фото: Darryl Dyck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Жители Канады пришли к статуе Будды

Фейерверк в Белграде
Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС

Фейерверк в Белграде

Веселились и в США
Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / Reuters

Веселились и в США

Фото: VCG / ТАСС
Фото: VCG / ТАСС

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону

Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик

ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента

В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео

В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать

На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список

Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица

Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле
Теги
мультимедиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
В Элисте произошел взрыв в образовательном центре Общество, 21:45
Глава Минобороны Норвегии призвал готовиться к возможной войне с Россией Политика, 21:30
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 21:19
Российского боксера нокаутировали в претендентском бою за титул WBA Спорт, 21:13
Церковный суд запретил в служении экс-ректора православного университета Общество, 21:11
В Карелии нашли тела всех членов экипажа упавшего вертолета Ми-8 Общество, 21:10
Зеленский назвал двух заместителей нового главкома ВСУ Политика, 21:07
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
«Сила фермеров» на тракторах перекрыла дорогу в Молдавии у КПП с Румынией Политика, 21:03
Гол Кокорина помог «Арису» выиграть седьмой матч кряду в чемпионате Кипра Спорт, 20:54
Как в мире встретили китайский Новый год. Фотогалерея Общество, 20:43 
Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринте на чемпионате мира Спорт, 20:26
Сборная Катара обыграла Иорданию в финале Кубка Азии, забив три пенальти Спорт, 20:14
В Думе назвали срок внесения нового проекта о нежелательных организациях Политика, 20:09
Как из 200 идей появилось 5 ИТ-продуктов для ретейла и промышленности РБК и Softline, 20:05