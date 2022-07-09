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Общество ,  
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Как в мире встретили Курбан-байрам. Фотогалерея

В субботу, 9 июля, мусульмане отмечают свой главный религиозный праздник — Курбан-байрам. Как его встретили по всему миру — в фотогалерее РБК
Фото:Mahmoud Illean / AP
Фото: Mahmoud Illean / AP

Палестинцы у мечеи Эль-Акса в старом Иерусалиме.

Фото:Feisal Omar / Reuters
Фото: Feisal Omar / Reuters

Мусульмане молятся в новой мечети в Могадишо, столице Сомали.

Фото:Luc Gnago / Reuters
Фото: Luc Gnago / Reuters
Мусульмане в Атекубе, одной из коммун Абиджана в Кот-д'Ивуаре.
Фото:Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Молитва в публичном парке у мечети в Каире, Египет.

Фото:Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

Рядом с центральной мечетью в Нур-Султане, Казахстан.

Фото:Abdullah Rashid / Reuters
Фото: Abdullah Rashid / Reuters

Вид с воздуха на молитву в мечети ан-Нури в Мосуле, Ирак.

Фото:AP
Фото: AP

Молитва снаружи Московской соборной мечети в России.

Фото:Afolabi Sotunde / Reuters
Фото: Afolabi Sotunde / Reuters
Верующие в Абудже, столице Нигерии.
Фото:Nariman El-Mofty / AP
Фото: Nariman El-Mofty / AP

Военные-мусульмане в Константиновке, расположенной в Донецкой области, в административных границах которой Россия признала независимость ДНР.

Фото:Ali Khara / Reuters
Фото: Ali Khara / Reuters

Боец «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) у мечети в Кабуле, Афганистан.

Фото:Ahmed Saad / Reuters
Фото: Ahmed Saad / Reuters

Женщины у могилы их родственника в Багдаде, Ирак.

Фото:Amr Nabil / AP
Фото: Amr Nabil / AP

Паломники идут бросать камни в столб, символизирующий дьявола. Саудовская Аравия.

Фото:Syrian Presidency
Фото: Syrian Presidency

Президент Сирии Башар Асад посетил мечеть в Алеппо. Это его первый визит в город за долгое время. До событий арабской весны Алеппо был одним из крупнейших городов Сирии, позже его захватили боевики «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Освободили город в 2016-м.

Фото:Armin Durgut / AP
Фото: Armin Durgut / AP

Боснийские мусульмане молятся неподалеку от братской могилы в Липле.

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