Как в мире встретили Курбан-байрам. Фотогалерея
Палестинцы у мечеи Эль-Акса в старом Иерусалиме.
Мусульмане молятся в новой мечети в Могадишо, столице Сомали.
Молитва в публичном парке у мечети в Каире, Египет.
Рядом с центральной мечетью в Нур-Султане, Казахстан.
Вид с воздуха на молитву в мечети ан-Нури в Мосуле, Ирак.
Молитва снаружи Московской соборной мечети в России.
Военные-мусульмане в Константиновке, расположенной в Донецкой области, в административных границах которой Россия признала независимость ДНР.
Боец «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) у мечети в Кабуле, Афганистан.
Женщины у могилы их родственника в Багдаде, Ирак.
Паломники идут бросать камни в столб, символизирующий дьявола. Саудовская Аравия.
Президент Сирии Башар Асад посетил мечеть в Алеппо. Это его первый визит в город за долгое время. До событий арабской весны Алеппо был одним из крупнейших городов Сирии, позже его захватили боевики «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Освободили город в 2016-м.
Боснийские мусульмане молятся неподалеку от братской могилы в Липле.