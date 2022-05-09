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Как прошли Парады Победы в российских городах. Фоторепортаж

Военные парады в честь 77-й годовщины Дня победы в Великой Отечественной войне прошли в Москве и еще 27 городах России. Всего в этом году в торжественных смотрах было задействовано почти 65 тысяч человек, около 2 тысяч 400 образцов вооружения и военной техники. Как прошли парады — в фоторепортаже РБК
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

На фото: танк Т-34 во время парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Санкт-Петербург

Фото:Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
На фото: военнослужащие парадных расчетов во время парада, Владикавказ
Фото:Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
На фото: участники торжественного смотра на площади Павших Борцов в Волгограде
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
На фото: военнослужащий во время парада в Новосибирске
Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
На фото: дивизионная самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» во время Парада Победы, Екатеринбург
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости
На фото: зенитно ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», Петропавловск-Камчатский
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
На фото: участники военного парада, Грозный
Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
На фото: участники торжественного смотра, Севастополь
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
На фото: военнослужащие парадных расчетов во время парада, Иваново
Фото:Михаил Голенков / РИА Новости
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
На фото: участники военного парада, Калининград
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
На фото: военнослужащие парадных расчетов, Владивосток
Фото:pnzreg_free / VK
Фото: pnzreg_free / VK
На фото: в масштабном праздновании Дня Победы участвовали тысячи горожан, Пенза
Фото:auto_omsk / VK
Фото: auto_omsk / VK
На фото: Т-34, Омск
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
На фото: глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин (в центре) принимает участие в зажжении Вечного огня на праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, у мемориала, посвященного жертвам во время фашистской оккупации в 1941 — 1943 годах, в Мариуполе
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
На фото: горожане на военном параде, Новосибирск.
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Как в Москве прошел Парад Победы. Фоторепортаж
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