Как прошли Парады Победы в российских городах. Фоторепортаж

Военные парады в честь 77-й годовщины Дня победы в Великой Отечественной войне прошли в Москве и еще 27 городах России. Всего в этом году в торжественных смотрах было задействовано почти 65 тысяч человек, около 2 тысяч 400 образцов вооружения и военной техники. Как прошли парады — в фоторепортаже РБК