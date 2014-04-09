Всесоюзная здравница возвращается: туристическое прошлое Крыма

Крым снова становится одним из ведущих российских курортов. Власти надеются, что чиновники и бюджетники теперь будут проводить свой отпуск именно там. Многие россияне планируют поехать на полуостров уже на майские праздники. По данным авиаперевозчиков, в этом году Симферополь оказался самым популярным направлением отдыха на первомай. В Ростуризме подсчитали, что отдохнуть в Крыму можно будет за 2,5 тыс руб. в сутки с трехразовым питанием, полдником и вечерним кефиром.

РБК вспомнил туристическое прошлое всесоюзной здравницы.