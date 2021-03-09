10 самых дорогих конкурсов «Евровидение»
На «Евровидении» 2012 года в Баку первый приз получила шведская певица Loreen с песней Euphoria. Эта победа стала для Швеции пятой по счету, и в пятый раз она получила право на проведение конкурса. Телерадиокомпания, отвечающая за организацию, решила провести конкурс в Мальме — третьем по величине городе королевства, который принимал «Евровидение» в 1992 году. Конкурс получился довольно экономным. Общая его стоимость оценивается в $18–20 млн. Вдобавок он окупился: 48 тыс. туристов, которые приехали в Мальме, принесли городу $28 млн
В 2004 году Украина впервые стала победительницей «Евровидения» — на конкурсе в Стамбуле главный приз получила певица Руслана, исполнившая композицию Wild Dances. После «оранжевой революции» 2004–2005 годов проведение европейского музыкального конкурса на высоком уровне стало важной задачей для нового украинского руководства. Общая стоимость первого киевского «Евровидения» составила $23 млн, что в 2005 году сделало его самым дорогим в истории конкурса. $13 млн было выделено из государственного бюджета, остальное получено от частных спонсоров и Европейского вещательного союза. Подготовка к конкурсу началась всего за три месяца до его проведения, что повлекло за собой большие издержки. Значительная часть денег ушла на реставрацию киевского Дворца спорта, который должен был принимать конкурс
На «Евровидении» 2010 года в Осло победила Лена Майер-Ландрут с песней Satellite. Германии предстояло принимать у себя конкурс во второй раз — в 1983-м он проходил в Мюнхене. Примерно из $31 млн, потраченного на проведение, около $13 млн выделило городское правительство, остальные средства были получены от частных спонсоров и государственной телерадиовещательной компании. Около $4 млн ушло на то, чтобы построить временный стадион для дюссельдорфской футбольной команды «Фортуна», у которой город одолжил домашнюю арену для проведения конкурса
Спустя 12 лет Украина вновь получила право принимать у себя конкурс благодаря Джамале, которая победила на «Евровидении-2016» в Стокгольме с песней «1944». Конкурс проводили в Международном выставочном центре в столице Украины. Несмотря на то что в этот раз организаторам не пришлось тратить большие деньги на реставрацию концертной площадки и создание инфраструктуры, «Евровидение» обошлось в $34 млн — в четыре раза больше, чем стокгольмское в предыдущем году
На киевском «Евровидении» 2017 года победил португальский певец Сальвадор Собрал, исполнивший песню Amar pelos dois. Для страны эта победа стала первой. Конкурс было решено проводить в Лиссабоне. Государственная компания «Радио и телевидение Португалии», которая стала главным организатором, поставила своей главной задачей добиться самоокупаемости конкурса. Организаторам удалось уложиться в заявленную сумму $35 млн, но затраты оказались выше, чем доходы, — город заработал на «Евровидении» всего $28 млн
В 2009 году на «Евровидении» в Москве победил скрипач Александр Рыбак — уроженец Белоруссии, выступавший за Норвегию. Эта победа стала для страны третьей по счету. Конкурс было решено проводить в Осло, который уже принимал его в 1996 году. Страна потратила на конкурс $37 млн. Благодаря «Евровидению» туристический поток вырос в десять раз, а норвежские и иностранные частные компании создали огромное количество позитивной рекламы королевства общей стоимостью более $200 млн
Право принимать у себя «Евровидение» Австрия получила благодаря победе Кончиты Вурст в 2014 году в Копенгагене. Из $40 млн, потраченных на конкурс, $12 млн выделило правительство, а $16,5 млн — национальная вещательная компания. Несмотря на то что венское «Евровидение» оказалось затратным, австрийские власти сообщили, что оно окупилось. Мероприятия конкурса посетили более 100 тыс. человек, которые принесли экономике страны около $30 млн, еще $18 млн поступило в городской бюджет благодаря налогам
На «Евровидении» 2008 года в Белграде победу одержал Дима Билан с песней Believe, и Россия стала следующей страной, принявшей конкурс. Она потратила на организацию конкурса около $40 млн, большую часть которых предоставило правительство. Итоговая сумма почти в полтора раза превысила $27 млн, запланированных оргкомитетом. Проводить конкурс было решено в «Олимпийском» в Москве. Основная часть денег ушла на ремонт спортивного комплекса и установку в нем самой большой за всю историю «Евровидения» сцены. Еще на этапе подготовки генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст сказал, что конкурс вряд ли окупится
На «Евровидении» 2011 года победил азербайджанский дуэт Ell & Nikki, которые исполнили песню Running Scared. К конкурсу были реконструированы парки и отремонтированы дороги и аэропорт Баку, закуплены новые автобусы и такси. Многие из этих трат правительство не включило в финальную сумму в размере $46 млн. Главной тратой Азербайджана стало строительство «Бакинского кристального зала» вместимостью 20 тыс. зрителей, сооруженного специально для «Евровидения». Он обошелся примерно в $130 млн — если включить его стоимость в общую сумму, то бакинское «Евровидение» можно считать самым дорогим в истории конкурса. По версии журнала Transitions Online, суммарные прямые и косвенные затраты Азербайджана на конкурс доходят до $721 млн, а немецкий журнал Der Spiegel приводит цифру $797 млн
Дания получила право принимать у себя «Евровидение», когда в 2013 году на конкурсе в Мальме победила Эмили де Форест с песней Only Teardrops. Изначальная сумма $15 млн, заявленная национальной телерадиовещательной компанией и правительством города, была превышена в четыре раза и достигла $60 млн. 90% бюджета ушло на реализацию проекта по превращению в концертный зал старой городской верфи. На этапе разработки инженеры совершили несколько крупных ошибок, и из-за этого стоимость перестройки увеличилась во много раз