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10 самых дорогих конкурсов «Евровидение»

За 66 лет существования «Евровидение» стало одним из самых популярных песенных шоу в мире. За последние 20 лет стоимость проведения главного европейского музыкального соревнования увеличилась в десятки раз. «Евровидение-2021» обойдется Роттердаму в дополнительные €6,7 млн ($7,9 млн) из-за потери доходов после отмены конкурса в 2020 году. Ранее город уже потратил €15,5 млн ($18,4 млн). Топ-10 самых дорогих «Евровидений» до конкурса 2021 года — в обзоре РБК
10. Мальме, 2013 год — $20 млн
Победительница «Евровидения-2013» Эммили де Форест (Дания)
Победительница «Евровидения-2013» Эммили де Форест (Дания) (Фото: Jessica Gow / Scanpix Sweden / Reuters)

На «Евровидении» 2012 года в Баку первый приз получила шведская певица Loreen с песней Euphoria. Эта победа стала для Швеции пятой по счету, и в пятый раз она получила право на проведение конкурса. Телерадиокомпания, отвечающая за организацию, решила провести конкурс в Мальме — третьем по величине городе королевства, который принимал «Евровидение» в 1992 году. Конкурс получился довольно экономным. Общая его стоимость оценивается в $18–20 млн. Вдобавок он окупился: 48 тыс. туристов, которые приехали в Мальме, принесли городу $28 млн

9. Киев, 2005 год — $23 млн
Победитель «Евровидения-2005» Елена Папаризу (Греция)
Победитель «Евровидения-2005» Елена Папаризу (Греция) (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

В 2004 году Украина впервые стала победительницей «Евровидения» — на конкурсе в Стамбуле главный приз получила певица Руслана, исполнившая композицию Wild Dances. После «оранжевой революции» 2004–2005 годов проведение европейского музыкального конкурса на высоком уровне стало важной задачей для нового украинского руководства. Общая стоимость первого киевского «Евровидения» составила $23 млн, что в 2005 году сделало его самым дорогим в истории конкурса. $13 млн было выделено из государственного бюджета, остальное получено от частных спонсоров и Европейского вещательного союза. Подготовка к конкурсу началась всего за три месяца до его проведения, что повлекло за собой большие издержки. Значительная часть денег ушла на реставрацию киевского Дворца спорта, который должен был принимать конкурс

8. Дюссельдорф, 2011 год — $31 млн
Победители «Евровидения-2011» Ell & Nikki (Азербайджан)
Победители «Евровидения-2011» Ell & Nikki (Азербайджан) (Фото: Ina Fassbender / Reuters)

На «Евровидении» 2010 года в Осло победила Лена Майер-Ландрут с песней Satellite. Германии предстояло принимать у себя конкурс во второй раз — в 1983-м он проходил в Мюнхене. Примерно из $31 млн, потраченного на проведение, около $13 млн выделило городское правительство, остальные средства были получены от частных спонсоров и государственной телерадиовещательной компании. Около $4 млн ушло на то, чтобы построить временный стадион для дюссельдорфской футбольной команды «Фортуна», у которой город одолжил домашнюю арену для проведения конкурса

7. Киев, 2017 год — $34 млн
Победитель «Евровидения-2017» Салвадор Собрал (Португалия)
Победитель «Евровидения-2017» Салвадор Собрал (Португалия) (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Спустя 12 лет Украина вновь получила право принимать у себя конкурс благодаря Джамале, которая победила на «Евровидении-2016» в Стокгольме с песней «1944». Конкурс проводили в Международном выставочном центре в столице Украины. Несмотря на то что в этот раз организаторам не пришлось тратить большие деньги на реставрацию концертной площадки и создание инфраструктуры, «Евровидение» обошлось в $34 млн — в четыре раза больше, чем стокгольмское в предыдущем году

6. Лиссабон, 2018 год — $35 млн
Победительница «Евровидения-2018» Netta (Израиль)
Победительница «Евровидения-2018» Netta (Израиль) (Фото: Pedro Nunes / Reuters)

На киевском «Евровидении» 2017 года победил португальский певец Сальвадор Собрал, исполнивший песню Amar pelos dois. Для страны эта победа стала первой. Конкурс было решено проводить в Лиссабоне. Государственная компания «Радио и телевидение Португалии», которая стала главным организатором, поставила своей главной задачей добиться самоокупаемости конкурса. Организаторам удалось уложиться в заявленную сумму $35 млн, но затраты оказались выше, чем доходы, — город заработал на «Евровидении» всего $28 млн

5. Осло, 2010 год — $37 млн
Победительница «Евровидения-2010» Lena (Германия)
Победительница «Евровидения-2010» Lena (Германия) (Фото: Bob Strong / Reuters)

В 2009 году на «Евровидении» в Москве победил скрипач Александр Рыбак — уроженец Белоруссии, выступавший за Норвегию. Эта победа стала для страны третьей по счету. Конкурс было решено проводить в Осло, который уже принимал его в 1996 году. Страна потратила на конкурс $37 млн. Благодаря «Евровидению» туристический поток вырос в десять раз, а норвежские и иностранные частные компании создали огромное количество позитивной рекламы королевства общей стоимостью более $200 млн

4. Вена, 2015 год — $40 млн
Победитель конкурса «Евровидение-2015» Монс Сельмерлёв (Швеция)
Победитель конкурса «Евровидение-2015» Монс Сельмерлёв (Швеция) (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Право принимать у себя «Евровидение» Австрия получила благодаря победе Кончиты Вурст в 2014 году в Копенгагене. Из $40 млн, потраченных на конкурс, $12 млн выделило правительство, а $16,5 млн — национальная вещательная компания. Несмотря на то что венское «Евровидение» оказалось затратным, австрийские власти сообщили, что оно окупилось. Мероприятия конкурса посетили более 100 тыс. человек, которые принесли экономике страны около $30 млн, еще $18 млн поступило в городской бюджет благодаря налогам

3. Москва, 2009 год — $44 млн
Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак (Норвегия)
Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак (Норвегия) (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

На «Евровидении» 2008 года в Белграде победу одержал Дима Билан с песней Believe, и Россия стала следующей страной, принявшей конкурс. Она потратила на организацию конкурса около $40 млн, большую часть которых предоставило правительство. Итоговая сумма почти в полтора раза превысила $27 млн, запланированных оргкомитетом. Проводить конкурс было решено в «Олимпийском» в Москве. Основная часть денег ушла на ремонт спортивного комплекса и установку в нем самой большой за всю историю «Евровидения» сцены. Еще на этапе подготовки генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст сказал, что конкурс вряд ли окупится

2. Баку, 2012 год — $46 млн
Победительница «Евровидения-2012» Лорин (Швеция)
Победительница «Евровидения-2012» Лорин (Швеция) (Фото: David Mdzinarishvili / Reuters)

На «Евровидении» 2011 года победил азербайджанский дуэт Ell & Nikki, которые исполнили песню Running Scared. К конкурсу были реконструированы парки и отремонтированы дороги и аэропорт Баку, закуплены новые автобусы и такси. Многие из этих трат правительство не включило в финальную сумму в размере $46 млн. Главной тратой Азербайджана стало строительство «Бакинского кристального зала» вместимостью 20 тыс. зрителей, сооруженного специально для «Евровидения». Он обошелся примерно в $130 млн — если включить его стоимость в общую сумму, то бакинское «Евровидение» можно считать самым дорогим в истории конкурса. По версии журнала Transitions Online, суммарные прямые и косвенные затраты Азербайджана на конкурс доходят до $721 млн, а немецкий журнал Der Spiegel приводит цифру $797 млн

1. Копенгаген, 2014 год — $60 млн
Победитель конкурса «Евровидение-2014» Кончита Вурст
Победитель конкурса «Евровидение-2014» Кончита Вурст (Фото: Tobias Schwarz / Reuters)

Дания получила право принимать у себя «Евровидение», когда в 2013 году на конкурсе в Мальме победила Эмили де Форест с песней Only Teardrops. Изначальная сумма $15 млн, заявленная национальной телерадиовещательной компанией и правительством города, была превышена в четыре раза и достигла $60 млн. 90% бюджета ушло на реализацию проекта по превращению в концертный зал старой городской верфи. На этапе разработки инженеры совершили несколько крупных ошибок, и из-за этого стоимость перестройки увеличилась во много раз

Автор
Александр Артамонов
мультимедиа «Евровидение»
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