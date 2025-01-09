«Летающая тарелка» на троих, «парящий» дисплей и другие новинки CES
7–9 января в Лас-Вегасе проходила ежегодная международная выставка потребительской электроники Consumer Electronic Show (CES). На ней показали новые ноутбуки, телевизоры, автомобили, медицинские и другие устройства. Наиболее интересные — в галерее РБК.
Южнокорейская Samsung представила голографический дисплей, который может «парить» над кухонной плитой. Устройство может отобрать рецепты, новости, таймеры и др., взаимодействовать с ним можно с помощью жестов или голоса, что позволяет не запачкать дисплей. Он синхронизируется с другими «умными» устройствами дома, подключаемыми к приложению Samsung SmartThings.
Nvidia представила новые игровые видеокарты RTX 50-й серии на базе графических процессоров с поддержкой высокоскоростной памяти GDDR7, пропускная способность которой достигает 1,8 ТБ/с. В компании заявляют, что видеокарты будут в два раза быстрее аналогичных моделей прошлого поколения благодаря архитектуре Blackwell и разработанной эксклюзивно для этой линейки устройств технологии масштабирования изображения DLSS 4, позволяющей генерировать три искусственных кадра на один отрендеренный. Это, по заверению компании, обеспечит существенное увеличение производительности в играх.
Цифровая система от ILias AI захватывает воздух, анализирует его с помощью технологии искусственного интеллекта, сравнивает данные с базой запахов наркотиков и таким образом может обнаружить их. Например, такая система, анализируя пассажиров и багаж в аэропортах или портах, может предотвратить контрабанду наркотиков.
Phin Stim от компании Gbrain — это беспроводной нейронный имплант, который предлагает новые возможности лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и эпилепсия. Благодаря мониторингу мозговых волн в реальном времени и усовершенствованной терапевтической стимуляции устройство может обеспечить персонализированное лечение непосредственно в коре головного мозга без проводов, прикрепленных к коже головы, или инвазивного проникновения в глубокие слои мозга. Разработчики утверждают, что их инновационный тонкопленочный полимерный электрод обеспечивает значительную гибкость и минимальное воздействие на ткани, обеспечивая точность, безопасность и комфорт. Устройство позволяет проводить нейропластическую терапию на ходу, позволяя пациентам вести активный образ жизни и получать непрерывную медицинскую помощь.
PUREMIRR-IAAK — портативное устройство для гемодиализа (метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности). Аббревиатура расшифровывается как Implantable-Attachable Artificial Kidney — имплантируемая/прикрепляемая искусственная почка. Устройство разработано для улучшения качества жизни людей в терминальной стадии почечной недостаточности, когда функция почек полностью утрачивается, и должно позволить пациентам проходить диализ вне больничных условий.
Компания Chamelo представила коллекцию очков Prismatic, которые оснащены запатентованными линзами с функцией изменения цвета. Касанием пользователи могут переключаться между оттенками, которые, в свою очередь, были специально разработаны для воздействия на эмоции человека и улучшения его самочувствия.
Qualcomm представила новые процессоры Snapdragon X Elite для персональных компьютеров, работающих под операционной системой Windows. Как заявила компания, архитектура устройства обеспечивает в два раза более высокую производительность процессора при значительно более низком энергопотреблении. Стоимость процессора составит от $600. Предполагается, что эти устройства будут использовать более 50 производителей компьютеров, в том числе HP, Lenovo, Dell, Acer и Asus.
VO Invo Moon — это бесшумный автономный транспорт на электрической тяге в форме летающей тарелки от технологического стартапа Invo Station. Разработчик открыл предзаказ и обещает, что «тарелка» сможет перевозить до трех пассажиров на расстояние около 500 км на одном заряде. Сейчас компания ищет инвестиции на свои разработки.
Портативный молокоотсос от компании Anker Innovations имеет функцию подогрева молока для улучшения его оттока. Технология HeatFlow включает семь регулируемых режимов нагрева (от 35 до 41°C). Портативный кейс должен позволять использовать устройство до пяти дней без подзарядки. Переключать режимы работы можно с помощью мобильного приложения.
Компания Sensera представила устройство «для сексуального здоровья», оснащенное датчиками, технологиями машинного обучения и искусственного интеллекта. Устройство также может анализировать данные для улучшения впечатлений в будущем: пользователь может создавать персональные программы с помощью соответствующего приложения.
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