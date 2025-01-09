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Технологии и медиа ,  
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«Летающая тарелка» на троих, «парящий» дисплей и другие новинки CES

На CES представили «летающую тарелку» на троих и «парящий» дисплей

7–9 января в Лас-Вегасе проходила ежегодная международная выставка потребительской электроники Consumer Electronic Show (CES). На ней показали новые ноутбуки, телевизоры, автомобили, медицинские и другие устройства. Наиболее интересные — в галерее РБК.
Голографический дисплей Samsung
Южнокорейская Samsung представила голографический дисплей, который может &laquo;парить&raquo; над кухонной плитой. Устройство может отобрать рецепты, новости, таймеры и др., взаимодействовать с ним можно с помощью жестов или голоса, что позволяет не запачкать дисплей. Он синхронизируется с другими &laquo;умными&raquo; устройствами дома, подключаемыми к приложению Samsung SmartThings.
Фото: CES

Южнокорейская Samsung представила голографический дисплей, который может «парить» над кухонной плитой. Устройство может отобрать рецепты, новости, таймеры и др., взаимодействовать с ним можно с помощью жестов или голоса, что позволяет не запачкать дисплей. Он синхронизируется с другими «умными» устройствами дома, подключаемыми к приложению Samsung SmartThings.

Видеокарты NVidia RTX 50-й серии
Nvidia представила новые игровые видеокарты RTX 50-й серии на базе графических процессоров с поддержкой высокоскоростной памяти GDDR7, пропускная способность которой достигает 1,8 ТБ/с. В компании заявляют, что видеокарты будут в два раза быстрее аналогичных моделей прошлого поколения благодаря архитектуре Blackwell и разработанной эксклюзивно для этой линейки устройств технологии масштабирования изображения DLSS 4, позволяющей генерировать три искусственных кадра на один отрендеренный. Это, по заверению компании, обеспечит существенное увеличение производительности в играх.
Фото: nvidia.com

Nvidia представила новые игровые видеокарты RTX 50-й серии на базе графических процессоров с поддержкой высокоскоростной памяти GDDR7, пропускная способность которой достигает 1,8 ТБ/с. В компании заявляют, что видеокарты будут в два раза быстрее аналогичных моделей прошлого поколения благодаря архитектуре Blackwell и разработанной эксклюзивно для этой линейки устройств технологии масштабирования изображения DLSS 4, позволяющей генерировать три искусственных кадра на один отрендеренный. Это, по заверению компании, обеспечит существенное увеличение производительности в играх.

Цифровая «собака-ищейка» для поиска наркотиков
Цифровая система от ILias AI захватывает воздух, анализирует его с помощью технологии искусственного интеллекта, сравнивает данные с базой запахов наркотиков и таким образом может обнаружить их. Например, такая система, анализируя пассажиров и багаж в аэропортах или портах, может предотвратить контрабанду наркотиков.
Фото: CES

Цифровая система от ILias AI захватывает воздух, анализирует его с помощью технологии искусственного интеллекта, сравнивает данные с базой запахов наркотиков и таким образом может обнаружить их. Например, такая система, анализируя пассажиров и багаж в аэропортах или портах, может предотвратить контрабанду наркотиков.

Имплант для лечения неврологических заболеваний
Phin Stim от компании Gbrain&nbsp;&mdash; это беспроводной нейронный имплант, который предлагает новые возможности лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и эпилепсия. Благодаря мониторингу мозговых волн в реальном времени и усовершенствованной терапевтической стимуляции устройство может обеспечить персонализированное лечение непосредственно в коре головного мозга без проводов, прикрепленных к коже головы, или инвазивного проникновения в глубокие слои мозга. Разработчики утверждают, что их инновационный тонкопленочный полимерный электрод обеспечивает значительную гибкость и минимальное воздействие на ткани, обеспечивая точность, безопасность и комфорт. Устройство позволяет проводить нейропластическую терапию на ходу, позволяя пациентам вести активный образ жизни и получать непрерывную медицинскую помощь.
Фото: CES

Phin Stim от компании Gbrain — это беспроводной нейронный имплант, который предлагает новые возможности лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и эпилепсия. Благодаря мониторингу мозговых волн в реальном времени и усовершенствованной терапевтической стимуляции устройство может обеспечить персонализированное лечение непосредственно в коре головного мозга без проводов, прикрепленных к коже головы, или инвазивного проникновения в глубокие слои мозга. Разработчики утверждают, что их инновационный тонкопленочный полимерный электрод обеспечивает значительную гибкость и минимальное воздействие на ткани, обеспечивая точность, безопасность и комфорт. Устройство позволяет проводить нейропластическую терапию на ходу, позволяя пациентам вести активный образ жизни и получать непрерывную медицинскую помощь.

​Искусственная «почка»
PUREMIRR-IAAK&nbsp;&mdash; портативное устройство для гемодиализа (метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности). Аббревиатура расшифровывается как Implantable-Attachable Artificial Kidney&nbsp;&mdash; имплантируемая/прикрепляемая искусственная почка. Устройство разработано для улучшения качества жизни людей в терминальной стадии почечной недостаточности, когда функция почек полностью утрачивается, и должно позволить пациентам проходить диализ вне больничных условий.
Фото: CES

PUREMIRR-IAAK — портативное устройство для гемодиализа (метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности). Аббревиатура расшифровывается как Implantable-Attachable Artificial Kidney — имплантируемая/прикрепляемая искусственная почка. Устройство разработано для улучшения качества жизни людей в терминальной стадии почечной недостаточности, когда функция почек полностью утрачивается, и должно позволить пациентам проходить диализ вне больничных условий.

Очки, меняющие цвет линз
Компания Chamelo представила коллекцию очков Prismatic, которые оснащены запатентованными линзами с функцией изменения цвета. Касанием пользователи могут переключаться между оттенками, которые, в свою очередь, были специально разработаны для воздействия на эмоции человека и улучшения его самочувствия.
Фото: CES

Компания Chamelo представила коллекцию очков Prismatic, которые оснащены запатентованными линзами с функцией изменения цвета. Касанием пользователи могут переключаться между оттенками, которые, в свою очередь, были специально разработаны для воздействия на эмоции человека и улучшения его самочувствия.

Новый процессор Snapdragon X
Qualcomm представила новые процессоры Snapdragon X Elite для персональных компьютеров, работающих под операционной системой Windows. Как заявила компания, архитектура устройства обеспечивает в два раза более высокую производительность процессора при значительно более низком энергопотреблении. Стоимость процессора составит от $600. Предполагается, что эти устройства будут использовать более 50 производителей компьютеров, в том числе HP, Lenovo, Dell, Acer и Asus.
Фото: CES

Qualcomm представила новые процессоры Snapdragon X Elite для персональных компьютеров, работающих под операционной системой Windows. Как заявила компания, архитектура устройства обеспечивает в два раза более высокую производительность процессора при значительно более низком энергопотреблении. Стоимость процессора составит от $600. Предполагается, что эти устройства будут использовать более 50 производителей компьютеров, в том числе HP, Lenovo, Dell, Acer и Asus.

«Летающая тарелка» на трех пассажиров
VO Invo Moon&nbsp;&mdash; это бесшумный автономный транспорт на электрической тяге в форме летающей тарелки от технологического стартапа Invo Station. Разработчик открыл предзаказ и обещает, что &laquo;тарелка&raquo; сможет перевозить до трех пассажиров на расстояние около 500&nbsp;км на одном заряде. Сейчас компания ищет инвестиции на свои разработки.
Фото: CES

VO Invo Moon — это бесшумный автономный транспорт на электрической тяге в форме летающей тарелки от технологического стартапа Invo Station. Разработчик открыл предзаказ и обещает, что «тарелка» сможет перевозить до трех пассажиров на расстояние около 500 км на одном заряде. Сейчас компания ищет инвестиции на свои разработки.

Портативный молокоотсос с подогревом
Портативный молокоотсос от компании Anker Innovations имеет функцию подогрева молока для улучшения его оттока. Технология HeatFlow включает семь регулируемых режимов нагрева (от 35 до 41&deg;C). Портативный кейс должен позволять использовать устройство до пяти дней без подзарядки. Переключать режимы работы можно с помощью мобильного приложения.
Фото: CES

Портативный молокоотсос от компании Anker Innovations имеет функцию подогрева молока для улучшения его оттока. Технология HeatFlow включает семь регулируемых режимов нагрева (от 35 до 41°C). Портативный кейс должен позволять использовать устройство до пяти дней без подзарядки. Переключать режимы работы можно с помощью мобильного приложения.

Вибратор с искусственным интеллектом
Компания Sensera представила устройство &laquo;для сексуального здоровья&raquo;, оснащенное датчиками, технологиями машинного обучения и искусственного интеллекта. Устройство также может анализировать данные для улучшения впечатлений в будущем: пользователь может создавать персональные программы с помощью соответствующего приложения.
Фото: CES

Компания Sensera представила устройство «для сексуального здоровья», оснащенное датчиками, технологиями машинного обучения и искусственного интеллекта. Устройство также может анализировать данные для улучшения впечатлений в будущем: пользователь может создавать персональные программы с помощью соответствующего приложения.

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