«Летающая тарелка» на троих, «парящий» дисплей и другие новинки CES

Имплант для лечения неврологических заболеваний

Phin Stim от компании Gbrain — это беспроводной нейронный имплант, который предлагает новые возможности лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и эпилепсия. Благодаря мониторингу мозговых волн в реальном времени и усовершенствованной терапевтической стимуляции устройство может обеспечить персонализированное лечение непосредственно в коре головного мозга без проводов, прикрепленных к коже головы, или инвазивного проникновения в глубокие слои мозга. Разработчики утверждают, что их инновационный тонкопленочный полимерный электрод обеспечивает значительную гибкость и минимальное воздействие на ткани, обеспечивая точность, безопасность и комфорт. Устройство позволяет проводить нейропластическую терапию на ходу, позволяя пациентам вести активный образ жизни и получать непрерывную медицинскую помощь.